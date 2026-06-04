Путин назвал удар "Орешником" по Украине "испытанием": хотели посмотреть результаты

Диктатор Путинцинично заявил, что недавний ракетный удар по "сараю" в Белой Церкви с помощью системы "Орешник" был лишь испытанием для будущего применения оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует российский "Интерфакс".

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Украина как полигон

Глава Кремля признал, что Россия использует мирные украинские города как полигон для доведения до ума своих экспериментальных ракетных систем. По его словам, до этого подобное вооружение тестировали только на российских закрытых объектах.

"Мы испытывали подобные системы на полигонах, а "Орешник" — не испытывали. Это не боевое применение. У нас вообще на территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения "Орешника", — говорит Путин.

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Диктатор уточнил, что удары наносились по локациям, где оккупантам якобы "было удобно посмотреть результаты". В частности, он назвал два основных направления последних атак:

Киевская область: удары по городу Белая Церковь;

Донецкая область: удары в районе "основного укрепленного района" на территории временно оккупированной или прифронтовой части ДНР.

Угрозы ударами по жилым кварталам

Путин рассказал иностранным журналистам подробности того, как российское командование оценивало разрушительную силу испытанных ракет. Для этого оккупанты использовали беспилотники.

"У нас потом туда полетели наши дроны — в этот сарай, по которому ударили — и просто посмотрели, как были уложены разведенные блоки. Посчитали до миллиметра все", — говорит глава Кремля.

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Путин добавил, что эти данные об ударе ракеты нужны российскому Генштабу для того, чтобы в будущем принять решение о "полноформатном применении "Орешника" по назначенным целям". Среди таких потенциальных целей диктатор прямо назвал объекты в районе городской застройки.

Удар РФ ракетой "Орешник" по Белой Церкви

В ночь на 24 мая Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения баллистической ракеты средней дальности.

Впоследствии в мониторинговых каналах начали распространяться видео, как утверждалось, российского удара по городу Белая Церковь Киевской области. Отмечалось, что на видео — вероятный удар ракетой "Орешник".

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что "Орешник" ударил по гаражному кооперативу в Белой Церкви.

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