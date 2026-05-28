Новости Удар Орешником по Белой Церкви
1 739 16

Разведка США совместно с Украиной уже изучает обломки российской ракеты "Орешник", — конгрессмен Гаймс

орєшнік

Использование Россией новой баллистической ракеты "Орешник" для нанесения ударов по Украине обернется для Кремля серьезными техническими потерями.

Об этом на брифинге в Киеве заявил член Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Джим Хаймс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Помощь США в анализе

По словам американского конгрессмена, попытка диктатора Путина устроить очередной виток ядерного шантажа принесет ему абсолютно противоположный результат.

"Использование ракеты, способной нести ядерное оружие, очевидно, само по себе является формой эскалации. Но украинцев это не только не запугает — теперь обломки этой ракеты находятся в их и нашем распоряжении", — подчеркнул Гаймс.

Представитель профильного комитета Конгресса США добавил, что украинские и американские специалисты уже совместно изучают остатки ракеты, чтобы досконально понять реальные технические возможности, дефекты и слабые места "Орешника".

"Поэтому я считаю, что, как и многие другие шаги, которые сделал Владимир Путин, это принесет результат, противоположный тому, чего он пытается достичь", — резюмировал конгрессмен.

Удар РФ ракетой "Орешник" по Белой Церкви

  • В ночь на 24 мая Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения баллистической ракеты средней дальности.
  • Впоследствии в мониторинговых каналах начали распространяться видео, как утверждалось, российского удара по городу Белая Церковь Киевской области. Отмечалось, что на видео — вероятный удар ракетой "Орешник".
  • Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что "Орешник" нанес удар по гаражному кооперативу в Белой Церкви.

кацапська вундервафля орєшнік в бєлокацапії буде зваться пюрєшнік
28.05.2026 20:36
28.05.2026 20:36 Ответить
Відхилення 100 км , там треба вивччати ступіть дурості сосковитів, а він як показала історія немає меж
28.05.2026 20:41
28.05.2026 20:41 Ответить
В тому "Орєшнікy" немає ніяких секретів, яких би не знали спеціалісти із зруйнованого заводу в Дніпропетровську.
28.05.2026 20:44
28.05.2026 20:44 Ответить
Приборный отсек практически уцелел. А учитывая, что на опубликованной в сети плате все, ну может кроме разъемов, чисто рашенского производства - то теперь понятно почему первая ракета из двух последних впендюрила у них по своим
28.05.2026 20:48
28.05.2026 20:48 Ответить
По белоцерковскому гаражному прилету у кацапов уже отмазка есть, мол, попали в точку, куда целились, бо под теми тремя гаражами - многоуровневый завод по ремонту самолетов, построенный естчьо при СэРэСэРэ.
28.05.2026 21:19
28.05.2026 21:19 Ответить
Взагалі-то там був штаб НАТО зі 100500 генералами
28.05.2026 21:23
28.05.2026 21:23 Ответить
То-то нащо ви надаете кацапам секретнi данi по ще однiй вiдмазцi?
28.05.2026 21:27
28.05.2026 21:27 Ответить
Пюрешник - зброя майбутнього.
28.05.2026 22:18
28.05.2026 22:18 Ответить
Нема там що вивчати, р26 плюс фантазії ідіотів.
28.05.2026 20:37
28.05.2026 20:37 Ответить
Ибо не куй на К155ЛА3 молиться,чебурашки гребанные)...
28.05.2026 21:10
28.05.2026 21:10 Ответить
Відхилення 100 км - із п,яти орешнікив долетають три, інші падають на їхній теріторії. І ця ракета зробленя для ядерної боеголовки. Вони сами себе будуть бомбити тією ядеркою???
28.05.2026 21:27
28.05.2026 21:27 Ответить
В тому "Орєшнікy" немає ніяких секретів, яких би не знали спеціалісти із зруйнованого заводу в Дніпропетровську.
28.05.2026 20:44
28.05.2026 20:44 Ответить
Р 24 або р27 були найкращими в свойому класі, це Зеніт, нажаль не використовуються сьогодні.
28.05.2026 20:48
28.05.2026 20:48 Ответить
Р-27 є ракета повітря-повітря, "Зеніт" космічна ракета. Причому тут "Орєшнік"?
28.05.2026 21:27
28.05.2026 21:27 Ответить
ОРКєшнік.
28.05.2026 20:53 Ответить
Изучить и затусовать тот орешник в какашник...
28.05.2026 20:58
28.05.2026 20:58 Ответить
Истчо и на кол посадить, шобы тот орешник через шеретовку вылез.
28.05.2026 21:25
28.05.2026 21:25 Ответить
 
 