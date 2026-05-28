Разведка США совместно с Украиной уже изучает обломки российской ракеты "Орешник", — конгрессмен Гаймс

Использование Россией новой баллистической ракеты "Орешник" для нанесения ударов по Украине обернется для Кремля серьезными техническими потерями.

Об этом на брифинге в Киеве заявил член Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Джим Хаймс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Помощь США в анализе

По словам американского конгрессмена, попытка диктатора Путина устроить очередной виток ядерного шантажа принесет ему абсолютно противоположный результат.

"Использование ракеты, способной нести ядерное оружие, очевидно, само по себе является формой эскалации. Но украинцев это не только не запугает — теперь обломки этой ракеты находятся в их и нашем распоряжении", — подчеркнул Гаймс.

Представитель профильного комитета Конгресса США добавил, что украинские и американские специалисты уже совместно изучают остатки ракеты, чтобы досконально понять реальные технические возможности, дефекты и слабые места "Орешника".

"Поэтому я считаю, что, как и многие другие шаги, которые сделал Владимир Путин, это принесет результат, противоположный тому, чего он пытается достичь", — резюмировал конгрессмен.

Удар РФ ракетой "Орешник" по Белой Церкви