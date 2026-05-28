Розвідка США разом з Україною вже вивчає уламки російської ракети "Орєшнік", - конгресмен Гаймс

Використання Росією нової балістичної ракети "Орєшнік" для ударів по Україні обернеться для Кремля важкими технічними збитками.

Про це на брифінгу в Києві заявив член Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Джим Гаймс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Допомога США в аналізі

За словами американського конгресмена, спроба диктатора Путіна влаштувати черговий виток ядерного шантажу принесе йому абсолютно протилежний результат.

"Використання ракети, здатної нести ядерну зброю, очевидно, є само по собі формою ескалації. Але українців це не лише не залякає — тепер уламки цієї ракети перебувають у їхньому та нашому розпорядженні", - наголосив Гаймс.

Представник профільного комітету Конгресу США додав, що українські та американські фахівці вже спільно вивчають залишки ракети, аби досконало зрозуміти реальні технічні можливості, дефекти та слабкі місця "Орєшніка".

"Тому я вважаю, що, як і багато інших кроків, які зробив Володимир Путін, це принесе результат, протилежний тому, чого він намагається досягти", - резюмував конгресмен.

Удар РФ ракетою Орєшнік по Білій Церкві