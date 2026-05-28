Розвідка США разом з Україною вже вивчає уламки російської ракети "Орєшнік", - конгресмен Гаймс
Використання Росією нової балістичної ракети "Орєшнік" для ударів по Україні обернеться для Кремля важкими технічними збитками.
Про це на брифінгу в Києві заявив член Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Джим Гаймс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Допомога США в аналізі
За словами американського конгресмена, спроба диктатора Путіна влаштувати черговий виток ядерного шантажу принесе йому абсолютно протилежний результат.
"Використання ракети, здатної нести ядерну зброю, очевидно, є само по собі формою ескалації. Але українців це не лише не залякає — тепер уламки цієї ракети перебувають у їхньому та нашому розпорядженні", - наголосив Гаймс.
Представник профільного комітету Конгресу США додав, що українські та американські фахівці вже спільно вивчають залишки ракети, аби досконало зрозуміти реальні технічні можливості, дефекти та слабкі місця "Орєшніка".
"Тому я вважаю, що, як і багато інших кроків, які зробив Володимир Путін, це принесе результат, протилежний тому, чого він намагається досягти", - резюмував конгресмен.
Удар РФ ракетою Орєшнік по Білій Церкві
- У ніч проти 24 травня Повітряні сили ЗС України попереджали про загрозу застосування балістичної ракети середньої дальності.
- Згодом у моніторингових каналах почали ширитися відео, як стверджувалося, російського удару по місту Біла Церква Київської області. Зазначалося, що на відео — ймовірний удар ракетою "Орєшнік".
- Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що "Орєшнік" ударив по гаражному кооперативу у Білій Церкві.
