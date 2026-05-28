Новини Удар Орєшніком по Білій Церкві
Розвідка США разом з Україною вже вивчає уламки російської ракети "Орєшнік", - конгресмен Гаймс

Використання Росією нової балістичної ракети "Орєшнік" для ударів по Україні обернеться для Кремля важкими технічними збитками.

Про це на брифінгу в Києві заявив член Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Джим Гаймс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Допомога США в аналізі

За словами американського конгресмена, спроба диктатора Путіна влаштувати черговий виток ядерного шантажу принесе йому абсолютно протилежний результат.

"Використання ракети, здатної нести ядерну зброю, очевидно, є само по собі формою ескалації. Але українців це не лише не залякає — тепер уламки цієї ракети перебувають у їхньому та нашому розпорядженні", - наголосив Гаймс.

Представник профільного комітету Конгресу США додав, що українські та американські фахівці вже спільно вивчають залишки ракети, аби досконало зрозуміти реальні технічні можливості, дефекти та слабкі місця "Орєшніка".

"Тому я вважаю, що, як і багато інших кроків, які зробив Володимир Путін, це принесе результат, протилежний тому, чого він намагається досягти", - резюмував конгресмен.

Удар РФ ракетою Орєшнік по Білій Церкві

  • У ніч проти 24 травня Повітряні сили ЗС України попереджали про загрозу застосування балістичної ракети середньої дальності.
  • Згодом у моніторингових каналах почали ширитися відео, як стверджувалося, російського удару по місту Біла Церква Київської області. Зазначалося, що на відео — ймовірний удар ракетою "Орєшнік".
  • Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що "Орєшнік" ударив по гаражному кооперативу у Білій Церкві.

Топ коментарі
Відхилення 100 км , там треба вивччати ступіть дурості сосковитів, а він як показала історія немає меж
28.05.2026 20:41 Відповісти
В тому "Орєшнікy" немає ніяких секретів, яких би не знали спеціалісти із зруйнованого заводу в Дніпропетровську.
28.05.2026 20:44 Відповісти
кацапська вундервафля орєшнік в бєлокацапії буде зваться пюрєшнік
28.05.2026 20:36 Відповісти
Приборный отсек практически уцелел. А учитывая, что на опубликованной в сети плате все, ну может кроме разъемов, чисто рашенского производства - то теперь понятно почему первая ракета из двух последних впендюрила у них по своим
28.05.2026 20:48 Відповісти
По белоцерковскому гаражному прилету у кацапов уже отмазка есть, мол, попали в точку, куда целились, бо под теми тремя гаражами - многоуровневый завод по ремонту самолетов, построенный естчьо при СэРэСэРэ.
28.05.2026 21:19 Відповісти
Нема там що вивчати, р26 плюс фантазії ідіотів.
28.05.2026 20:37 Відповісти
Ибо не куй на К155ЛА3 молиться,чебурашки гребанные)...
28.05.2026 21:10 Відповісти
Р 24 або р27 були найкращими в свойому класі, це Зеніт, нажаль не використовуються сьогодні.
ОРКєшнік.
Изучить и затусовать тот орешник ***** в какашник...
