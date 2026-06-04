Путін назвав удар "Орєшніком" по Україні "випробуванням": Хотіли подивитись результати

Диктатор Путін цинічно заявив, що нещодавній ракетний удар по "сараю" в Білій Церкві системою "Орєшнік" був лише випробуваннями для майбутнього застосування зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує російський "Интерфакс".

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Україна як полігон

Глава Кремля визнав, що Росія використовує мирні українські міста як полігон для доведення до ладу своїх експериментальних ракетних систем. За його словами, до цього подібне озброєння тестували лише на російських закритих об'єктах.

"Ми випробовували подібні системи на полігонах, а "Орєшнік" — то не випробовували. Це не бойове застосування. У нас взагалі на території України фактично не було жодного бойового в повному розумінні цього слова застосування "Орєшніка", - каже Путін.

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Диктатор уточнив, що удари завдавалися по локаціях, де окупантам нібито "було зручно подивитися результати". Зокрема, він назвав два основні напрямки останніх атак:

Київщина: удари по місту Біла Церква;

Донеччина: удари у районі "основного укріпленого району" на території тимчасово окупованої або прифронтової частини ДНР.

Погрози ударами по житлових кварталах

Путін розповів іноземним журналістам деталі того, як російське командування оцінювало руйнівну силу випробуваних ракет. Для цього окупанти використовували безпілотники.

"У нас потім туди полетіли наші дрони — в цей сарай, по якому вдарили — і просто подивилися, як були покладені розведені блоки. Порахували до міліметра все", - каже очільник Кремля.

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Путін додав, що ці збори даних удару ракети потрібні російському Генштабу для того, щоб у майбутньому ухвалити рішення про "повноформатне застосування "Орєшніка" за призначеними цілями". Серед таких потенційних цілей диктатор прямо назвав об'єкти в районі міської забудови.

Удар РФ ракетою Орєшнік по Білій Церкві

У ніч проти 24 травня Повітряні сили ЗС України попереджали про загрозу застосування балістичної ракети середньої дальності.

Згодом у моніторингових каналах почали ширитися відео, як стверджувалося, російського удару по місту Біла Церква Київської області. Зазначалося, що на відео — ймовірний удар ракетою "Орєшнік".

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що "Орєшнік" ударив по гаражному кооперативу у Білій Церкві.

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