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Новини Заяви Путіна про Україну Удар Орєшніком по Білій Церкві
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Путін назвав удар "Орєшніком" по Україні "випробуванням": Хотіли подивитись результати

путін

Диктатор Путін цинічно заявив, що нещодавній ракетний удар по "сараю" в Білій Церкві системою "Орєшнік" був лише випробуваннями для майбутнього застосування зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує російський "Интерфакс".

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Україна як полігон

Глава Кремля визнав, що Росія використовує мирні українські міста як полігон для доведення до ладу своїх експериментальних ракетних систем. За його словами, до цього подібне озброєння тестували лише на російських закритих об'єктах.

"Ми випробовували подібні системи на полігонах, а "Орєшнік" — то не випробовували. Це не бойове застосування. У нас взагалі на території України фактично не було жодного бойового в повному розумінні цього слова застосування "Орєшніка", - каже Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідка США разом з Україною вже вивчає уламки російської ракети "Орєшнік", - конгресмен Гаймс

Диктатор уточнив, що удари завдавалися по локаціях, де окупантам нібито "було зручно подивитися результати". Зокрема, він назвав два основні напрямки останніх атак:

  • Київщина: удари по місту Біла Церква;

  • Донеччина: удари у районі "основного укріпленого району" на території тимчасово окупованої або прифронтової частини ДНР.

Погрози ударами по житлових кварталах

Путін розповів іноземним журналістам деталі того, як російське командування оцінювало руйнівну силу випробуваних ракет. Для цього окупанти використовували безпілотники.

"У нас потім туди полетіли наші дрони — в цей сарай, по якому вдарили — і просто подивилися, як були покладені розведені блоки. Порахували до міліметра все", - каже очільник Кремля.

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Путін додав, що ці збори даних удару ракети потрібні російському Генштабу для того, щоб у майбутньому ухвалити рішення про "повноформатне застосування "Орєшніка" за призначеними цілями". Серед таких потенційних цілей диктатор прямо назвав об'єкти в районі міської забудови.

Удар РФ ракетою Орєшнік по Білій Церкві

  • У ніч проти 24 травня Повітряні сили ЗС України попереджали про загрозу застосування балістичної ракети середньої дальності.
  • Згодом у моніторингових каналах почали ширитися відео, як стверджувалося, російського удару по місту Біла Церква Київської області. Зазначалося, що на відео — ймовірний удар ракетою "Орєшнік".
  • Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що "Орєшнік" ударив по гаражному кооперативу у Білій Церкві.

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Автор: 

путін володимир (25436) росія (70300) Орєшнік (63)
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Топ коментарі
+11
А ***** не сказав скільки тих арєхів у нього лишилось? Бо він же ще бульбофюреру обіцяв шось надіслати...
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04.06.2026 21:22 Відповісти
+10
ну то чекайте на наші випробовування.
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04.06.2026 21:24 Відповісти
+7
Типічна поведінка маніяка, який до усрачки боїться вмерти але любить дивитися коли помирають інші. Тепер черга України вдарити по моцкві і по резиденції Ху'йла і подивитись результати. І нехай Ху'йло більше не скавчить і не зве Тромба за те що Україна битиме по ньому.
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04.06.2026 21:25 Відповісти
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А ***** не сказав скільки тих арєхів у нього лишилось? Бо він же ще бульбофюреру обіцяв шось надіслати...
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04.06.2026 21:22 Відповісти
Типу 3-4, і виробничі потужності до 10 на рік..
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04.06.2026 21:59 Відповісти
*на місяць
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04.06.2026 22:00 Відповісти
Хотіли подивитись яке ти куйло.
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04.06.2026 21:23 Відповісти
ну то чекайте на наші випробовування.
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04.06.2026 21:24 Відповісти
новий потужний відосік від хрипатого наприклад..
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04.06.2026 21:51 Відповісти
це, наприклад, хто що бачить.
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04.06.2026 21:56 Відповісти
Ми бачимо палаючi квартали, рознiвеченi дома, взритi цехи заводiв, збитi полоси аеродрому та взамiн бачимо одну з тисяч палаючих бочок бiля Пiтера та мультик з кораблем. А ви що бачите?
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04.06.2026 22:44 Відповісти
"Диктатор Путін цинічно заявив.." - що там "цинічного" в його жалюгідній спробі виправдатись ?
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04.06.2026 21:24 Відповісти
Цинізм у тому, що ***** випробовує систему "Орєшнік" на живих людях, а не полігоні.
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04.06.2026 23:08 Відповісти
Типічна поведінка маніяка, який до усрачки боїться вмерти але любить дивитися коли помирають інші. Тепер черга України вдарити по моцкві і по резиденції Ху'йла і подивитись результати. І нехай Ху'йло більше не скавчить і не зве Тромба за те що Україна битиме по ньому.
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04.06.2026 21:25 Відповісти
Найшов полігон - звірина
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04.06.2026 21:27 Відповісти
То не з звірина. Звірі добрі тваринки. Не обіжайте єнота.😂
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04.06.2026 21:36 Відповісти
Один же наче десь звалився на окупований лугандон. Наступного разу мабуть долетить до городу воронєжу.
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04.06.2026 21:29 Відповісти
Куда вони цілились туда обидві ракети і звалились. А на лугандон так треба ж бойові частини отримати, оцінити як вони пройшли. Програма випробувань виконується. Де наші програми по Воронєжу? Бо їх трете випробування і по Києву може. Хоча краще по Лондону, до тебе в гості
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04.06.2026 23:07 Відповісти
Хочеться подивитись на результати - коли українці хакнуть систему управління ракетою і вгатять "Орєшніком" по кремлю.
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04.06.2026 21:32 Відповісти
Виродок
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04.06.2026 21:35 Відповісти
Ну, подивився? Шо далі, гнида?
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04.06.2026 21:36 Відповісти
Весь цей ПМЕФ - це путінський блеф, головна мета проведення якого - це самопіар *****.
Щоби укріпити думки переважної частини населення пітьми у його незамінності ще на наступні 10 років. Тобто, як мінімум до 2036 року включно.
Тож, брехню про успіхи рашистської армії на фронті і скору капітуляцію України в "духє Анкориджа" , у що вже мало хто вірить, вирішив підперти "орєшніком".
Щоб боялись - аяяй.
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04.06.2026 21:42 Відповісти
там кварталівська шобла заявляє про випробування балістики але чомусь не випробовує її на території паРаші
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04.06.2026 21:45 Відповісти
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04.06.2026 21:58 Відповісти
@ (мова оригіналу):
Всем известно, что РФ чуть меньше Люксембурга и нет военных полигонов, поэтому территории для тестовых пусков не нашлось, пришлось дронами считать миллиметры под Белой Церковью.
Такие вот дела у пердуна.
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04.06.2026 22:29 Відповісти
цей дегенерат "рюрік" взагалі підозрював колись що навкруги всі не такі малограмотні як він сам?
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04.06.2026 22:06 Відповісти
Таки на дєвятамая треба було уіпати по плєшивому пацюку. Другого такого шансу у нас може вже і не бути
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04.06.2026 22:10 Відповісти
А чим вам ПМЕФ не подобається? На дєвятамая наіть негрів не було. А тут таки є.
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04.06.2026 22:31 Відповісти
пуйлу надо было бы ударить орешником по Китаю.
Результаты были бы ошеломляющие.
И появилась бы любимая путиным движуха.
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04.06.2026 22:17 Відповісти
Ху...ло перевершив нашого кловуна,який дуже багато обіцяв але те що виригнув ботексний...Сарай він вибрав в Білій Церкві,а чому не в рашинському Мухосранську куди не треба було і потім дронів засилати,а вийти з сараю і поглянути на аналоговнєтний результат.Спагеті на вуха ти можеш намотати своєму промитому "Стєкломоєм" народішку,він все прийме за святу правду від царя
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04.06.2026 22:22 Відповісти
Куйло як завжди забрехалось! Ну не можна балістичною ракетою середньої дальності із 6 боєголовками попасти по сараю. А в гаражі можна, їх цілий кооператив. І попасти в "основного укріпленого району" Джерело: https://censor.net/ua/n4006786" динири теж не можна. В балістичних ракет є не тільки максимальна а і мінімальна відстань. В Какашніка мінімалка 700 км, а з Капустиного яру до динири лише 500 км. Кацапи не знати того не могли, навіть я про то знаю. Єдина причина чого воно на динири гепнулось - не спрацювала друга ступінь.
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04.06.2026 22:26 Відповісти
Даун-всезнайка. На відео прильоту на донбасс видно що бойові блоки розділені, йшли штатно. Як би там щось не спрацювало то і розділення би не було. https://www.dialog.ua/war/rossiya-promakhnulas-i-nanesla-udar-oreshnikom-po-donetsku-poyavilos-video.html
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04.06.2026 23:10 Відповісти
Немає ніякого орєшніка - це стара кацапстанська радянська ракета яка ні на що не здатна!
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04.06.2026 22:31 Відповісти
 
 