Путін вимагає капітуляції України на "основі домовленостей Анкориджа" та хоче забрати весь Донбас
Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що прагнення Кремля підписати "мирну угоду" з Україною жодним чином не скасовує планів РФ щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Москва буцімто готова до компромісів.
Як передає Цензор.НЕТ, його заяву на полях Петербурзького економічного форуму цитують росЗМІ.
Окупація Донбасу під прикриттям "мирної угоди"
Відповідаючи на запитання про те, що саме є пріоритетом для РФ — повний контроль над Донбасом чи вихід на підписання "мирної угоди", Путін цинічно зазначив, що ці речі сумісні.
"По-перше, одне не виключає іншого — контролювати весь Донбас і укласти "угоду" — не суперечить один одному", - заявив диктатор.
При цьому він вкотре спробував похвалитися нібито "успіхами" РФ, стверджуючи, що наразі окупанти повністю захопили територію так званої "ЛНР" та контролюють понад 85% території Донецької області й 80% території Запорізької області. Путін також додав, що на фронті наразі "немає місця, де б не було наступу ЗС РФ".
Ультиматум на основі "домовленостей в Анкориджі" та Трампа
Говорячи про дипломатичний трек, глава Кремля дав зрозуміти, що бачить завершення війни виключно на російських умовах, які, за його словами, обговорювалися з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі.
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Путін заявив, що Росія нібито "хоче і готова домовитися мирними засобами", але лише на тій базі, яку погодив Вашингтон. За його твердженням, Москва вже погодилася на компроміси, які від неї вимагали в Анкориджі, і тепер хід за Україною.
Диктатор пообіцяв, що "конфлікт швидко прийде до свого природного завершення", якщо українська сторона беззаперечно погодиться на ці умови.
Водночас Путін відкинув можливість залучення європейських чи інших західних лідерів як нейтральних посередників, заявив, що РФ не може довіряти людям, які публічно заявляють про необхідність завдати Росії "стратегічної поразки". Оцінки та заяви держсекретаря США Марко Рубіо щодо підтримки України, за словами диктатора, Кремль також не цікавлять.
"У Києві не готові до врегулювання з огляду на внутрішньополітичну ситуацію. Правлячі кола в Києві не зацікавлені в реальному припиненні бойових дій, оскільки у них не буде хороших перспектив утримати владу", - додав диктатор.
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Цікаво як швидко тоді випарується твоя незламність.
І головне - нічого у тебе не буде випаровуватись.
Тобто до кінця 2028-го року.
Скільки при цьому поляже живої сили рашистського війська - півмільйона чи мільйон, сточившись об оборонні рубежі Слов'янсько-Краматорської агломерації, ***** не цікавить.