УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10640 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Путіна про Україну переговори з РФ Вимоги Путіна щодо війни в Україні
1 936 23

Путін вимагає капітуляції України на "основі домовленостей Анкориджа" та хоче забрати весь Донбас

Путін

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що прагнення Кремля підписати "мирну угоду" з Україною жодним чином не скасовує планів РФ щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Москва буцімто готова до компромісів.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву на полях Петербурзького економічного форуму цитують росЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Окупація Донбасу під прикриттям "мирної угоди"

Відповідаючи на запитання про те, що саме є пріоритетом для РФ — повний контроль над Донбасом чи вихід на підписання "мирної угоди", Путін цинічно зазначив, що ці речі сумісні.

"По-перше, одне не виключає іншого — контролювати весь Донбас і укласти "угоду" — не суперечить один одному", - заявив диктатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейські союзники готують план переговорів України з РФ, - Bloomberg

При цьому він вкотре спробував похвалитися нібито "успіхами" РФ, стверджуючи, що наразі окупанти повністю захопили територію так званої "ЛНР" та контролюють понад 85% території Донецької області й 80% території Запорізької області. Путін також додав, що на фронті наразі "немає місця, де б не було наступу ЗС РФ".

Ультиматум на основі "домовленостей в Анкориджі" та Трампа

Говорячи про дипломатичний трек, глава Кремля дав зрозуміти, що бачить завершення війни виключно на російських умовах, які, за його словами, обговорювалися з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі.

  • Путін заявив, що Росія нібито "хоче і готова домовитися мирними засобами", але лише на тій базі, яку погодив Вашингтон. За його твердженням, Москва вже погодилася на компроміси, які від неї вимагали в Анкориджі, і тепер хід за Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін: Росія готова до перемовин з Україною, війна "йде до завершення"

Диктатор пообіцяв, що "конфлікт швидко прийде до свого природного завершення", якщо українська сторона беззаперечно погодиться на ці умови.

Водночас Путін відкинув можливість залучення європейських чи інших західних лідерів як нейтральних посередників, заявив, що РФ не може довіряти людям, які публічно заявляють про необхідність завдати Росії "стратегічної поразки". Оцінки та заяви держсекретаря США Марко Рубіо щодо підтримки України, за словами диктатора, Кремль також не цікавлять.

"У Києві не готові до врегулювання з огляду на внутрішньополітичну ситуацію. Правлячі кола в Києві не зацікавлені в реальному припиненні бойових дій, оскільки у них не буде хороших перспектив утримати владу", - додав диктатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевага РФ на полі бою розсіюється, Путін тисне на Україну для переговорів на своїх умовах, - WP

Путін про переговори з Україною та Донбас
Путін про переговори з Україною та Донбас

Автор: 

перемовини (3801) путін володимир (25436) США (26685) Донбас (21867) війна в Україні (8460)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Ну хай хоче далі.
показати весь коментар
04.06.2026 20:54 Відповісти
+1
Кремлівський пацюк, як той Паніковський: «дай бамбас, дай бамбас».
показати весь коментар
04.06.2026 20:56 Відповісти
+1
це добре. Хай мріє далі. Взимку умови будуть вже інші.
показати весь коментар
04.06.2026 20:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну хай хоче далі.
показати весь коментар
04.06.2026 20:54 Відповісти
Кремлівський пацюк, як той Паніковський: «дай бамбас, дай бамбас».
показати весь коментар
04.06.2026 20:56 Відповісти
Як же задовбав цей путя, прокляття на нашу голову
показати весь коментар
04.06.2026 20:57 Відповісти
це добре. Хай мріє далі. Взимку умови будуть вже інші.
показати весь коментар
04.06.2026 20:57 Відповісти
Так, коли зимою Україна буде сидіти без світла, води і тепла, то умови будуть інші і не на нашу користь нажаль.
Цікаво як швидко тоді випарується твоя незламність.
показати весь коментар
04.06.2026 21:00 Відповісти
можеш через Туреччину виїхати до Сибіру, там поки що ракети не літають, буде там тобі і світло, і вода і тепло. Все на твою користь.
І головне - нічого у тебе не буде випаровуватись.
показати весь коментар
04.06.2026 21:08 Відповісти
А твоя ?
показати весь коментар
04.06.2026 21:09 Відповісти
Та вона якось не випарувалася з 2022 р., а скільки тих зим було?
показати весь коментар
04.06.2026 21:10 Відповісти
Хай свою тушку десь на людях продемонструє щоб знати що це не ШІ і не п'яний робот Фьодор. А до того нема чого і обговорювати.
показати весь коментар
04.06.2026 20:58 Відповісти
Поїхавший дегенерат *****
показати весь коментар
04.06.2026 21:01 Відповісти
І в що ти нациська паскуда зробила з тим Донбасом ,перетворило на руїну ,знищило десятки міст і сіл ,вбило десятки тисяч мирних жителів ,до 2014 року в Донецькій області проживало 4,7 мільйона людей зараз там проживає не більше двох мільйонів ,варвар щоб ти здох.
показати весь коментар
04.06.2026 21:01 Відповісти
***** а чому ти не хочеш застрелитися? 13 -ий рік ганьби і борсання в Україні так би мовити це було б логічно...
показати весь коментар
04.06.2026 21:02 Відповісти
Так он що рудий миротворець пообіцяв "володеньке на едине" в Анкоридже...
показати весь коментар
04.06.2026 21:02 Відповісти
Положите еще пару сотен, потом поговорим, клоуны
показати весь коментар
04.06.2026 21:05 Відповісти
З ким домовлявся, у того і вимагай.
показати весь коментар
04.06.2026 21:08 Відповісти
Те що болотяне Ху'йло хоче може засунути собі свої хотєлки в сраку і провернути. Якби всі маніяки добивалися того чого вони хотять то вже людства на цій планеті не існувало б
показати весь коментар
04.06.2026 21:09 Відповісти
Доки Тромб обіймає своє крісло у Білому домі, доти ***** не заспокоїться із тим "Анкориджем" й доти триватиме війна України з пітьмою.
Тобто до кінця 2028-го року.
Скільки при цьому поляже живої сили рашистського війська - півмільйона чи мільйон, сточившись об оборонні рубежі Слов'янсько-Краматорської агломерації, ***** не цікавить.
показати весь коментар
04.06.2026 21:10 Відповісти
Тут Трамп повинен сказати за Анкоридж - але він мовчить як риба об лід
показати весь коментар
04.06.2026 21:10 Відповісти
Якщо хочаб ще тиждень наші зможуть втримати "паливне ембарго" для Криму - Донбас , для ***** , буде вже не актуальний !
показати весь коментар
04.06.2026 21:12 Відповісти
А на хворумі своєму чого не виступаєш?
показати весь коментар
04.06.2026 21:13 Відповісти
Яке ж воно кончене...
показати весь коментар
04.06.2026 21:13 Відповісти
Так ***** дойуха шо хоче І шо?
показати весь коментар
04.06.2026 21:14 Відповісти
пнт- пнх
показати весь коментар
04.06.2026 21:15 Відповісти
 
 