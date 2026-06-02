Перевага РФ на полі бою розсіюється, Путін тисне на Україну для переговорів на своїх умовах, - WP

Російський диктатор Володимир Путін опинився під внутрішнім та зовнішнім тиском через очевидний провал своїх військових планів в Україні. Наступ окупаційних військ остаточно зайшов у глухий кут, фінансові ресурси Кремля стрімко вичерпуються, а регулярні точні удари українських далекобійних БПЛА по території РФ провокують серйозне невдоволення серед пересічних росіян.

Про це пише американське видання The Washington Post із посиланням на коментарі російських і європейських чиновників, а також провідних геополітичних аналітиків, передає Цензор.НЕТ.

Путін форсує відновлення перемовин

Журналісти констатують очевидний факт: оскільки Москві не вдається досягти жодної з поставлених військових цілей, "Путіну відчайдушно потрібен вихід" із ситуації.

Так, опитані європейські високопосадовці на умовах анонімності зазначають, що останні масовані удари РФ по українських містах є не ознакою сили, а прямим наслідком глибоких військових та економічних проблем Росії. Таким чином Кремль намагається форсувати відновлення мирних переговорів і схилити Україну до компромісів на своїх умовах.

Ознаки серйозного розколу та невдоволення набирають обертів у вищих ешелонах російського політикуму. Нещодавно в одному з головних рупорів зовнішньої політики РФ вийшла стаття про те, що воєнні цілі Путіна є абсолютно недосяжними.

Тетяна Станова, старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі, наголошує, що військова перевага Росії починає танути. За її словами, нинішня хаотична ескалація з боку Кремля — це "єдиний спосіб відреагувати на ситуацію, яку Путін більше не в змозі контролювати".

"Травень добіг кінця, і зрозуміло, що, якщо не буде вжито додаткових зусиль, то говорити можна тільки про застій", - цитує видання російського вченого, близького до МЗС РФ, який визнав, що путінські мрії захопити Донецьку область "за кілька місяців" повністю провалилися.

Він також додав, що ракетні обстріли з боку РФ є панічною реакцією не лише на нещодавній приліт по коледжу з окупантами у Старобільську, а й на стрімке розширення географії ударів українських дронів і ракет.

Шантаж Трампом та загроза нової мобілізації

Російські аналітики зазначають, що зараз Москва розраховує використати тактику залякування ескалацією, аби схилити США до переговорів. У Кремлі сподіваються, що адміністрація Дональда Трампа натисне на Володимира Зеленського і змусить ЗСУ вийти з не захоплених ворогом територій Донбасу, який став головною хворобливою фіксацією Путіна.

Утім, західні чиновники попереджають: будь-яка пауза чи виведення військ з Донбасу потрібні Путіну лише для переозброєння та спроби захопити ще більше українських земель у майбутньому.

Окремим тупиком для Кремля залишається людський ресурс. За даними європейських джерел, за нинішніх шалених темпів утилізації окупантів на фронті, Путін буде змушений оголосити нову відкриту хвилю мобілізації вже восени, одразу після парламентських виборів у РФ.

Проте через панічний страх перед внутрішніми протестами Кремль, найімовірніше, змушений буде просто призупинити або заморозити свою наступальну кампанію. Навіть західні чиновники, які раніше скептично оцінювали шанси України, тепер одностайно констатують: стратегічна ситуація змінюється не на користь російського диктатора.

