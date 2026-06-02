Перевага РФ на полі бою розсіюється, Путін тисне на Україну для переговорів на своїх умовах, - WP

Масована атака РФ на Київ 2 червня

Російський диктатор Володимир Путін опинився під внутрішнім та зовнішнім тиском через очевидний провал своїх військових планів в Україні. Наступ окупаційних військ остаточно зайшов у глухий кут, фінансові ресурси Кремля стрімко вичерпуються, а регулярні точні удари українських далекобійних БПЛА по території РФ провокують серйозне невдоволення серед пересічних росіян.

Про це пише американське видання The Washington Post із посиланням на коментарі російських і європейських чиновників, а також провідних геополітичних аналітиків, передає Цензор.НЕТ.

Путін форсує відновлення перемовин

Журналісти констатують очевидний факт: оскільки Москві не вдається досягти жодної з поставлених військових цілей, "Путіну відчайдушно потрібен вихід" із ситуації.

Так, опитані європейські високопосадовці на умовах анонімності зазначають, що останні масовані удари РФ по українських містах є не ознакою сили, а прямим наслідком глибоких військових та економічних проблем Росії. Таким чином Кремль намагається форсувати відновлення мирних переговорів і схилити Україну до компромісів на своїх умовах.

Ознаки серйозного розколу та невдоволення набирають обертів у вищих ешелонах російського політикуму. Нещодавно в одному з головних рупорів зовнішньої політики РФ вийшла стаття про те, що воєнні цілі Путіна є абсолютно недосяжними.

Тетяна Станова, старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі, наголошує, що військова перевага Росії починає танути. За її словами, нинішня хаотична ескалація з боку Кремля — це "єдиний спосіб відреагувати на ситуацію, яку Путін більше не в змозі контролювати".

"Травень добіг кінця, і зрозуміло, що, якщо не буде вжито додаткових зусиль, то говорити можна тільки про застій", - цитує видання російського вченого, близького до МЗС РФ, який визнав, що путінські мрії захопити Донецьку область "за кілька місяців" повністю провалилися.

Він також додав, що ракетні обстріли з боку РФ є панічною реакцією не лише на нещодавній приліт по коледжу з окупантами у Старобільську, а й на стрімке розширення географії ударів українських дронів і ракет.

Шантаж Трампом та загроза нової мобілізації

Російські аналітики зазначають, що зараз Москва розраховує використати тактику залякування ескалацією, аби схилити США до переговорів. У Кремлі сподіваються, що адміністрація Дональда Трампа натисне на Володимира Зеленського і змусить ЗСУ вийти з не захоплених ворогом територій Донбасу, який став головною хворобливою фіксацією Путіна.

Утім, західні чиновники попереджають: будь-яка пауза чи виведення військ з Донбасу потрібні Путіну лише для переозброєння та спроби захопити ще більше українських земель у майбутньому.

  • Окремим тупиком для Кремля залишається людський ресурс. За даними європейських джерел, за нинішніх шалених темпів утилізації окупантів на фронті, Путін буде змушений оголосити нову відкриту хвилю мобілізації вже восени, одразу після парламентських виборів у РФ.

Проте через панічний страх перед внутрішніми протестами Кремль, найімовірніше, змушений буде просто призупинити або заморозити свою наступальну кампанію. Навіть західні чиновники, які раніше скептично оцінювали шанси України, тепер одностайно констатують: стратегічна ситуація змінюється не на користь російського диктатора.

перемовини путін володимир росія війна в Україні
Топ коментарі
Ну на самом деле в рф уже даже упоротные зетники понимают что все, гейм овер, новых территорий не хапнуть - более того, можно и потерять захапанное. Так что там во всех сферах относительно адекватного населения - ну насколько возможно тех же зетников назвать адекватными уже созрело понимание что движуху пора заканчивать. Тем более это давно уже поняли те элиты которые непосредственно связаны с экономикой. Но...система построена так что старого дряхлеющего царя расстраивать нельзя, а он своим погружающимся в деменцию мозгом читает туфту из папочки и расставляет картошку по карте загоняя последние отряды ЗСУ в Мукачевский котел. Так что на самом деле еще неизвестно что для нас лучше - договор как есть прямо сейчас, или ситуация которая может сложиться в Мордоре через полгода.
02.06.2026 17:22 Відповісти
Так, як каже русня, тємна вода в облацєх.
Але поки підари не збираються зупинятись, немає сенсу гальмувати і нам.
Деескалація має початись саме з них.
02.06.2026 17:26 Відповісти
І немає пояснітєльной брігади з Цензора, щоб розтлумачити The Washington Post, як же ж сильно він помиляється, і що все з точністю навпаки.
Ну, може напише хтось з місцевих їм листа, відкриє вбогим очі на рєальность?
02.06.2026 17:12 Відповісти
Ну как бы да. Всегда во все века войны переговорами прекращались тогда когда обе стороны уже не могли и не хотели продолжать. Потому что пока одна сторона хочет и может - вторая не может прекратить. Это ж не футбол, когда одна из команд недовольная судейством может демонстративно уйти с поля в раздевалку - потому что останется и без поля и без раздевалки.
02.06.2026 17:30 Відповісти
Рєальность самяа откриваєть очьі і будьєть откриївать, нєзважайучьі на патужниє камієнтарїійі.
02.06.2026 17:28 Відповісти
Нєправільниє статьі пише цей WP.
Треба ж правду говорити.
Дємографічєская капітуляція, оце все.
Щоб пєрєсталі гальванізіровать укротруп за счьот налогоплатєльщіков, а лучшє сосредоточілісь на работє над ошібкой русофобіі.
02.06.2026 17:32 Відповісти
Це якщо думати. А треба - вірити!
02.06.2026 17:37 Відповісти
Я так розумію,що ракет для ,Петріот,, нам не бачити!?
02.06.2026 17:33 Відповісти
... останні масовані удари РФ по українських містах є не ознакою сили, а прямим наслідком глибоких військових та економічних проблем Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n4006375
повнісінька галіматня та відсутність логикі: тобто
- чим більше масовані удари раісіЇ по українських містах, тим глибше військові та економічні проблеми раісіЇ?
це спотворена логіка зе-пересідента...
02.06.2026 17:34 Відповісти
Напишіть про це в редакцію WP.
А заодно і цих "просвітити" не завадить.
Витрати на війну проти України стають непосильними для бюджету РФ, - Bloomberg
02.06.2026 17:41 Відповісти
це хлопи арестовича та його хазяїна...
02.06.2026 17:52 Відповісти
WP забуває про козир - людський ресурс
02.06.2026 17:46 Відповісти
Зате русня не забуває, і тому вигадала новий термін "дємографічєская капітуляція".
02.06.2026 17:50 Відповісти
 
 