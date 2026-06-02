Ексканцлер Німеччини Шредер, якого Путін просуває у перемовники від ЄС, прилетів до Москви, - ЗМІ

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, відомий як давній особистий друг російського диктатора Володимира Путіна та лобіст інтересів Кремля в Європі, зараз перебуває з візитом у столиці країни-агресорки — Москві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише німецький телеканал ntv.

Що відомо?

Зокрема, кореспондент телеканалу Райнер Мунц особисто зафіксував 82-річного ексканцлера та колишнього лідера Соціал-демократичної партії Німеччини в елітному московському готелі Kempinski.

Зазначається, що вже завтра, 3 червня, у Росії стартує так званий Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум. Журналісти припускають, що Шредер прибув до РФ саме для участі у цьому пропагандистському заході Кремля з метою демонстрації нібито "відсутності ізоляції Росії".

Нагадаємо, Герхард Шредер продовжував цинічно працювати на російські державні енергетичні гіганти навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і жодного разу публічно не засудив дії свого друга Путіна.

Контекст дипломатичних інтриг Кремля

Візит Шредера до Москви відбувається на тлі спроб Кремля нав'язати його кандидатуру міжнародній спільноті для розмивання позицій Заходу. Раніше Путін офіційно запропонував кандидатуру Шредера як "посередника" та перемовника, щоб залучити європейську сторону до переговорів про припинення війни на умовах РФ.

Україна категорично виступила проти будь-якого залучення путінського поплічника до дипломатичного процесу.

Офіційний Берлін також розкритикував і відкинув пропозицію Путіна зробити Шредера перемовником від Євросоюзу. Німецький уряд заявив, що не сприймає подібні ініціативи Кремля та вбачає у просуванні Шредера виключно чергову спробу Москви посіяти розкол всередині ЄС та серед політикуму самої Німеччини.

