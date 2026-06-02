Бывший канцлер Германии Шредер, которого Путин продвигает в качестве переговорщика от ЕС, прилетел в Москву, - СМИ

Шредер и Путин

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, известный как давний личный друг российского диктатора Владимира Путина и лоббист интересов Кремля в Европе, в настоящее время находится с визитом в столице страны-агрессора - Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкий телеканал ntv.

Что известно?

В частности, корреспондент телеканала Райнер Мунц лично зафиксировал 82-летнего экс-канцлера и бывшего лидера Социал-демократической партии Германии в элитном московском отеле Kempinski.

Отмечается, что уже завтра, 3 июня, в России стартует так называемый Санкт-Петербургский международный экономический форум. Журналисты предполагают, что Шредер прибыл в РФ именно для участия в этом пропагандистском мероприятии Кремля с целью демонстрации якобы "отсутствия изоляции России".

Напомним, Герхард Шредер продолжал цинично работать на российских государственных энергетических гигантов даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и ни разу публично не осудил действия своего друга Путина.

Контекст дипломатических интриг Кремля

  • Визит Шредера в Москву происходит на фоне попыток Кремля навязать его кандидатуру международному сообществу для размывания позиций Запада. Ранее Путин официально предложил кандидатуру Шредера в качестве "посредника" и переговорщика, чтобы привлечь европейскую сторону к переговорам о прекращении войны на условиях РФ.
  • Украина категорически выступила против любого привлечения путинского соратника к дипломатическому процессу.
  • Официальный Берлин также раскритиковал и отверг предложение Путина сделать Шредера переговорщиком от Евросоюза. Немецкое правительство заявило, что не воспринимает подобные инициативы Кремля и видит в продвижении Шредера исключительно очередную попытку Москвы посеять раскол внутри ЕС и среди политикума самой Германии.

стара поношена проститутка.
показать весь комментарий
02.06.2026 16:15 Ответить
Дешеве продажне лайно
показать весь комментарий
02.06.2026 16:17 Ответить
Так це ж уже було і не раз !!!
ПредОплата за надання Шредером, послуг для ******??
Меркель, це теж економічно «розуміє»!! Жодної палітики…???
показать весь комментарий
02.06.2026 16:18 Ответить
піськов сказав шо Європа не може бути перемовником - чи Шредер з Гондурасу?
показать весь комментарий
02.06.2026 16:20 Ответить
прилетит вдруг валшебник, галубой, в вертолете...
показать весь комментарий
02.06.2026 16:23 Ответить
Воно ще не на кічі?
Даааа, Фатерлянд виродився, Фатерлянд вже не той та і BfV вде не та. А ось при 4 управлінні РСХА, або при Штазі він би вже все розповів коли та за скільки.
показать весь комментарий
02.06.2026 16:37 Ответить
 
 