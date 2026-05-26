ЕС выберет своего представителя для мирных переговоров только тогда, когда Путин будет готов к завершению войны

В Европейской комиссии заявили, что вопрос о выборе кандидата от ЕС для участия в потенциальных мирных переговорах по прекращению российской агрессии против Украины пока не стоит на повестке дня, поскольку страна-агрессор не проявляет реального желания вести диалог.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо во время брифинга.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

ЕС пока не будет выбирать своего посланника

"Мы не видим никаких сигналов от президента Путина о том, что он действительно стремится к миру, поэтому было бы замечательно провести обсуждение по поводу посланников, когда наступит подходящий момент и когда мы увидим реальную готовность к миру со стороны России", — пояснила она.

Пресс-секретарь ЕК также сообщила, что 25 мая глава украинской переговорной делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров посетил Брюссель, где провел встречу с руководителем офиса председателя Еврокомиссии Бьорном Зайбертом. Стороны обсудили оборонное сотрудничество, в частности в контексте усиления защиты от последних российских обстрелов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС разделился в вопросе назначения переговорщика с Путиным, — Politico

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.

В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас.

Читайте также: Рубио заверил, что США готовы содействовать завершению войны в Украине