ЕС выберет своего представителя для мирных переговоров только тогда, когда Путин будет готов к завершению войны
В Европейской комиссии заявили, что вопрос о выборе кандидата от ЕС для участия в потенциальных мирных переговорах по прекращению российской агрессии против Украины пока не стоит на повестке дня, поскольку страна-агрессор не проявляет реального желания вести диалог.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо во время брифинга.
ЕС пока не будет выбирать своего посланника
"Мы не видим никаких сигналов от президента Путина о том, что он действительно стремится к миру, поэтому было бы замечательно провести обсуждение по поводу посланников, когда наступит подходящий момент и когда мы увидим реальную готовность к миру со стороны России", — пояснила она.
Пресс-секретарь ЕК также сообщила, что 25 мая глава украинской переговорной делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров посетил Брюссель, где провел встречу с руководителем офиса председателя Еврокомиссии Бьорном Зайбертом. Стороны обсудили оборонное сотрудничество, в частности в контексте усиления защиты от последних российских обстрелов.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.
- В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Експерти, опитані британською газетою The Telegraph, розкрили механізм, за допомогою якого росія перехоплює українські дрони та перенаправляє їх у бік Фінляндії та країн Балтії.
Так, останні кілька тижнів у Фінляндії та країнах Балтії регулярно фіксуються невідомі безпілотники, через що влада змушена попереджати населення про можливі загрози.
Ключову роль в російських операціях грає надпотужний передавач у Калінінграді. Він функціонує вже кілька років, але тепер за його допомогою росія навчилася блокувати зв'язок дронів із супутниками навігації.
Калінінградський передавач своїм випромінюванням повністю пригнічує GPS-систему безпілотника.
Втративши координати, дрон автоматично переходить у режим пошуку сигналу. У цей момент росія подає хибний сигнал, що значно перевершує за потужністю всі інші. Безпілотник починає орієнтуватися за цим підробленим сигналом - метод відомий як спуфінг.
Помилкові дані переконують дрон, що він залетів набагато глибше на територію росії, ніж насправді. Намагаючись повернутися на базу, він розвертається на захід - прямо в повітряний простір НАТО. Саме так безпілотники опиняються над Фінляндією та країнами Балтії.
Крім того, росія може спотворити тимчасовий код у бортовому комп'ютері, змусивши його вважати, що минуло, наприклад, десять років.
Комп'ютер починає збоїти, може перезавантажитись на льоту або повністю вимкнутись. В результаті дрони падають, пояснює директор Британського інституту навігації Ремсі Фарагер.
Метод простий і не має ризиків, тому росія, ймовірно, продовжить таку діяльність, пише газета.
«росія не має причин зупинятися, тому що Москві не доводиться платити за наслідки, а віддача від їх зусиль величезна, - сказав науковий співробітник програми з росії та Євразії аналітичного центру Chatham House Кейр Джайлс.
- Той факт, що сигнал GPS блокується на великій території в Балтійському морі та за його межами, мав спричинити набагато більший скандал, ніж це було насправді».
Старший науковий співробітник Інституту науки та міжнародної безпеки Спенсер Фарагассо сказав, що росія постійно порушує повітряний простір НАТО та Європи.
"Вторгнення дронів можна розглядати як частину прихованої війни росії, яку вона веде проти Європи вже багато років", - зазначив він.