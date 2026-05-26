ЕС разделился в вопросе назначения переговорщика с Путиным, - Politico

Кто может стать переговорщиком от ЕС с Путиным?

В Евросоюзе разделились мнения по поводу назначения единого переговорщика с Россией. 

Подробности

Так, государства, наиболее активно поддерживающие Украину, выступают против идеи переговорщика, поскольку Путин несерьезно относится к прекращению огня, а назначение посланника может подорвать санкционное давление на РФ.

Глава МИД Польши Сикорский заявил: "Мы не хотим, чтобы Украина воспринимала нас как кого-то, кто оказывает на них давление, чтобы они пошли на компромиссы".

Главы МИД Эстонии и Литвы также выразили схожую позицию и предупредили о потенциальной "ловушке" со стороны России, направленной на затягивание переговоров и попытку добиться уступок от ЕС.

Высокий представитель ЕС также скептически относится к этой идее.

Кто может стать переговорщиком?

Издание назвало имена возможных кандидатов:

  • президент Европейского совета Антониу Кошта;
  • президент Финляндии Александр Стубб;
  • бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги;
  • экс-президент Финляндии Саули Ниинистэ;
  • бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Politico пишет, что Стубб подтвердил заинтересованность в этой должности, но сказал, что возьмется за это только по просьбе лидеров ЕС и после достижения устойчивого прекращения огня.

Что предшествовало?

  • Ранее российский диктатор Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве возможного участника переговоров. Впрочем, эту идею быстро отклонили как в Киеве, так и в Берлине.
  • Украинская сторона подчеркивает, что не рассматривает такое участие в переговорах. Подобную позицию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил предложение диктатора РФ Владимира Путина привлечь бывшего канцлера Герхарда Шредера к посредничеству в переговорах по урегулированию войны в Украине.

Топ комментарии
+5
Нехай їдуть усі
26.05.2026 10:10 Ответить
Якщо старий жид Вітьков та зять-нехуй-взять нічого не змогли порішать, то і від стурбованих європейців в переговорах буде толку як з ішака молока. Тому треба бомбить нафтову галузь кацапів і ні на кого не озиратись
26.05.2026 10:13 Ответить
Ідея правильна Але одне ...але, чи може ця влада іти на такі кроки 9бо договорняк був інший0 і чи є чим бомбити--бо крім розмов і піару робиться все для того ,щоб "договорняк" відбувся.
26.05.2026 10:18 Ответить
Навіть якщо і було б чим бомбить, то там чесних офіцерів нема і не було, інакше був би проігнорований наказ ішака не бити по параду. Той же Мадяр міг би влаштувать фаєр-шоу на червоній площі, але зассяв якогось гнусавого-карлика. Не якась гундоса патороч в зеленій флісовій шматі має вибирати пріоритети на полі бою, це мають робити фахові військові
26.05.2026 10:22 Ответить
Смішні вони - ці європейці. Вони думають, що путлер чекає їх за столом перемовин і ********* за цей блеф.
26.05.2026 10:20 Ответить
Є кілька надійних перемовників, пропоную скинутись на їхню "послугу"
26.05.2026 10:24 Ответить
Вони там хоч якесь рішення здатні прийняти без цього всього трешу?
26.05.2026 10:28 Ответить
Ну логика разделения в целом понятна) Для одних конец этой войне это как серпом по..., другие далеко и не против уже подзаработать на торговле и энергоресурсах. И у тех и у других свои интересы и цели. Вот и вся геополитическая ситуация.
26.05.2026 10:32 Ответить
Стойкие европейцы никогда не допустят чтобы Украина сдалась.
26.05.2026 10:36 Ответить
на відміну від москворотих "американців"..
26.05.2026 12:08 Ответить
Хутіну насрати на вас і ваших переговірників. Поки що…
26.05.2026 10:37 Ответить
які можуть бути переговори ..
хло - нелігітімний обнульониш..
міжнародний терорист..
та масовий вбивця українських дітей..
26.05.2026 12:06 Ответить
Чого всі так турбуються за європейців? Від нас на переговорах постійно був ніхто Єрмиак і ворожка і нічого. А що загрожує Європі?
26.05.2026 12:08 Ответить
 
 