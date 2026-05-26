ЕС разделился в вопросе назначения переговорщика с Путиным, - Politico
В Евросоюзе разделились мнения по поводу назначения единого переговорщика с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Так, государства, наиболее активно поддерживающие Украину, выступают против идеи переговорщика, поскольку Путин несерьезно относится к прекращению огня, а назначение посланника может подорвать санкционное давление на РФ.
Глава МИД Польши Сикорский заявил: "Мы не хотим, чтобы Украина воспринимала нас как кого-то, кто оказывает на них давление, чтобы они пошли на компромиссы".
Главы МИД Эстонии и Литвы также выразили схожую позицию и предупредили о потенциальной "ловушке" со стороны России, направленной на затягивание переговоров и попытку добиться уступок от ЕС.
Высокий представитель ЕС также скептически относится к этой идее.
Кто может стать переговорщиком?
Издание назвало имена возможных кандидатов:
- президент Европейского совета Антониу Кошта;
- президент Финляндии Александр Стубб;
- бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги;
- экс-президент Финляндии Саули Ниинистэ;
- бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Politico пишет, что Стубб подтвердил заинтересованность в этой должности, но сказал, что возьмется за это только по просьбе лидеров ЕС и после достижения устойчивого прекращения огня.
Что предшествовало?
- Ранее российский диктатор Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве возможного участника переговоров. Впрочем, эту идею быстро отклонили как в Киеве, так и в Берлине.
- Украинская сторона подчеркивает, что не рассматривает такое участие в переговорах. Подобную позицию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил предложение диктатора РФ Владимира Путина привлечь бывшего канцлера Герхарда Шредера к посредничеству в переговорах по урегулированию войны в Украине.
