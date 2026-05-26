ЕС разделился в вопросе назначения переговорщика с Путиным, - Politico

В Евросоюзе разделились мнения по поводу назначения единого переговорщика с Россией.

Так, государства, наиболее активно поддерживающие Украину, выступают против идеи переговорщика, поскольку Путин несерьезно относится к прекращению огня, а назначение посланника может подорвать санкционное давление на РФ.

Глава МИД Польши Сикорский заявил: "Мы не хотим, чтобы Украина воспринимала нас как кого-то, кто оказывает на них давление, чтобы они пошли на компромиссы".

Главы МИД Эстонии и Литвы также выразили схожую позицию и предупредили о потенциальной "ловушке" со стороны России, направленной на затягивание переговоров и попытку добиться уступок от ЕС.

Высокий представитель ЕС также скептически относится к этой идее.

Кто может стать переговорщиком?

Издание назвало имена возможных кандидатов:

президент Европейского совета Антониу Кошта;

президент Финляндии Александр Стубб;

бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги;

экс-президент Финляндии Саули Ниинистэ;

бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Politico пишет, что Стубб подтвердил заинтересованность в этой должности, но сказал, что возьмется за это только по просьбе лидеров ЕС и после достижения устойчивого прекращения огня.

Ранее российский диктатор Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве возможного участника переговоров. Впрочем, эту идею быстро отклонили как в Киеве, так и в Берлине.

Украинская сторона подчеркивает, что не рассматривает такое участие в переговорах. Подобную позицию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил предложение диктатора РФ Владимира Путина привлечь бывшего канцлера Герхарда Шредера к посредничеству в переговорах по урегулированию войны в Украине.

