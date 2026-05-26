ЄС розділився у питанні призначення переговірника з Путіним, - Politico
У Євросоюзі розійшлися у поглядах щодо призначення єдиного перемовника з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
Подробиці
Так, держави, що найактивніше підтримують Україну, виступають проти ідеї перемовника, оскільки Путін несерйозно ставиться до припинення вогню, а призначення посланця може підірвати санкційний тиск на РФ.
Глава МЗС Польщі Сікорський заявив: "Ми не хочемо, щоб Україна сприймала нас як когось, хто чинить на них тиск, щоб вони пішли на компроміси".
Глави МЗС Естонії та Литви також висловили схожу позицію та попередили про потенційну "пастку" з боку Росії, спрямовану на затягування переговорів спробу допомогтися поступок від ЄС.
Висока представниця ЄС також скептично ставиться до цієї ідеї.
Хто може буде перемовником?
Видання назвало імена можливих кандидатів:
- президент Європейської ради Антоніу Кошта;
- президент Фінляндії Александер Стубб;
- колишній голова Європейського центрального банку Маріо Драгі;
- експрезидент Фінляндії Саулі Нііністе;
- колишній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.
Politico пише, що Стубб підтвердив зацікавленість у цій посаді, але сказав, що візьметься за це лише на прохання лідерів ЄС та після досягнення сталого припинення вогню.
Що передувало?
- Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.
- Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили й в Міністерстві закордонних справ України.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна залучити колишнього канцлера Герхарда Шредера до посередництва в переговорах щодо врегулювання війни в Україні.
