У Євросоюзі розійшлися у поглядах щодо призначення єдиного перемовника з Росією.

Так, держави, що найактивніше підтримують Україну, виступають проти ідеї перемовника, оскільки Путін несерйозно ставиться до припинення вогню, а призначення посланця може підірвати санкційний тиск на РФ.

Глава МЗС Польщі Сікорський заявив: "Ми не хочемо, щоб Україна сприймала нас як когось, хто чинить на них тиск, щоб вони пішли на компроміси".

Глави МЗС Естонії та Литви також висловили схожу позицію та попередили про потенційну "пастку" з боку Росії, спрямовану на затягування переговорів спробу допомогтися поступок від ЄС.

Висока представниця ЄС також скептично ставиться до цієї ідеї.

Хто може буде перемовником?

Видання назвало імена можливих кандидатів:

президент Європейської ради Антоніу Кошта;

президент Фінляндії Александер Стубб;

колишній голова Європейського центрального банку Маріо Драгі;

експрезидент Фінляндії Саулі Нііністе;

колишній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Politico пише, що Стубб підтвердив зацікавленість у цій посаді, але сказав, що візьметься за це лише на прохання лідерів ЄС та після досягнення сталого припинення вогню.

Що передувало?

Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.

Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили й в Міністерстві закордонних справ України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна залучити колишнього канцлера Герхарда Шредера до посередництва в переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

