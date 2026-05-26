УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11239 відвідувачів онлайн
Новини переговори з РФ Переговори з Путіним
2 312 13

ЄС розділився у питанні призначення переговірника з Путіним, - Politico

Хто може стати перемовником від ЄС із Путіним?

У Євросоюзі розійшлися у поглядах щодо призначення єдиного перемовника з Росією. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, держави, що найактивніше підтримують Україну, виступають проти ідеї перемовника, оскільки Путін несерйозно ставиться до припинення вогню, а призначення посланця може підірвати санкційний тиск на РФ.

Глава МЗС Польщі Сікорський заявив: "Ми не хочемо, щоб Україна сприймала нас як когось, хто чинить на них тиск, щоб вони пішли на компроміси".

Глави МЗС Естонії та Литви також висловили схожу позицію та попередили про потенційну "пастку" з боку Росії, спрямовану на затягування переговорів спробу допомогтися поступок від ЄС.

Висока представниця ЄС також скептично ставиться до цієї ідеї.

Також читайте: Путін застосовує маніпуляції під час міжнародних переговорів, - експосол Німеччини у РФ фон Фріч

Хто може буде перемовником?

Видання назвало імена можливих кандидатів:

  • президент Європейської ради Антоніу Кошта;
  • президент Фінляндії Александер Стубб;
  • колишній голова Європейського центрального банку Маріо Драгі;
  • експрезидент Фінляндії Саулі Нііністе;
  • колишній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Politico пише, що Стубб підтвердив зацікавленість у цій посаді, але сказав, що візьметься за це лише на прохання лідерів ЄС та після досягнення сталого припинення вогню.

Читайте: Посол ЄС заявила про намір Євросоюзу залишатися в Києві попри погрози Росії

Що передувало?

  • Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.
  • Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили й в Міністерстві закордонних справ України.
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна залучити колишнього канцлера Герхарда Шредера до посередництва в переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

Також читайте: Україна має отримати повноправне членство, а не "асоційований статус", - Зеленський

Автор: 

росія (70158) Євросоюз (15098) переговори з Росією (1588)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Є кілька надійних перемовників, пропоную скинутись на їхню "послугу"
показати весь коментар
26.05.2026 10:24 Відповісти
+3
Смішні вони - ці європейці. Вони думають, що путлер чекає їх за столом перемовин і ********* за цей блеф.
показати весь коментар
26.05.2026 10:20 Відповісти
+1
Нехай їдуть усі
показати весь коментар
26.05.2026 10:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай їдуть усі
показати весь коментар
26.05.2026 10:10 Відповісти
Якщо старий жид Вітьков та зять-нехуй-взять нічого не змогли порішать, то і від стурбованих європейців в переговорах буде толку як з ішака молока. Тому треба бомбить нафтову галузь кацапів і ні на кого не озиратись
показати весь коментар
26.05.2026 10:13 Відповісти
Ідея правильна Але одне ...але, чи може ця влада іти на такі кроки 9бо договорняк був інший0 і чи є чим бомбити--бо крім розмов і піару робиться все для того ,щоб "договорняк" відбувся.
показати весь коментар
26.05.2026 10:18 Відповісти
Навіть якщо і було б чим бомбить, то там чесних офіцерів нема і не було, інакше був би проігнорований наказ ішака не бити по параду. Той же Мадяр міг би влаштувать фаєр-шоу на червоній площі, але зассяв якогось гнусавого-карлика. Не якась гундоса патороч в зеленій флісовій шматі має вибирати пріоритети на полі бою, це мають робити фахові військові
показати весь коментар
26.05.2026 10:22 Відповісти
Смішні вони - ці європейці. Вони думають, що путлер чекає їх за столом перемовин і ********* за цей блеф.
показати весь коментар
26.05.2026 10:20 Відповісти
Є кілька надійних перемовників, пропоную скинутись на їхню "послугу"
показати весь коментар
26.05.2026 10:24 Відповісти
Вони там хоч якесь рішення здатні прийняти без цього всього трешу?
показати весь коментар
26.05.2026 10:28 Відповісти
Ну логика разделения в целом понятна) Для одних конец этой войне это как серпом по..., другие далеко и не против уже подзаработать на торговле и энергоресурсах. И у тех и у других свои интересы и цели. Вот и вся геополитическая ситуация.
показати весь коментар
26.05.2026 10:32 Відповісти
Стойкие европейцы никогда не допустят чтобы Украина сдалась.
показати весь коментар
26.05.2026 10:36 Відповісти
на відміну від москворотих "американців"..
показати весь коментар
26.05.2026 12:08 Відповісти
Хутіну насрати на вас і ваших переговірників. Поки що…
показати весь коментар
26.05.2026 10:37 Відповісти
які можуть бути переговори ..
хло - нелігітімний обнульониш..
міжнародний терорист..
та масовий вбивця українських дітей..
показати весь коментар
26.05.2026 12:06 Відповісти
Чого всі так турбуються за європейців? Від нас на переговорах постійно був ніхто Єрмиак і ворожка і нічого. А що загрожує Європі?
показати весь коментар
26.05.2026 12:08 Відповісти
 
 