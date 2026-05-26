ЄС обере свого представника для мирних перемовин лише тоді, коли Путін буде готовий до завершення війни
У Європейській комісії заявили, що питання вибору кандидата від ЄС для участі у потенційних мирних переговорах щодо припинення російської агресії проти України наразі не стоїть на порядку денному, оскільки країна-агресорка не виявляє реального бажання до діалогу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо під час брифінгу.
ЄС поки не обиратиме свого посланця
"Ми не бачимо жодних сигналів від президента Путіна про те, що він справді прагне миру, тому було б чудово провести обговорення щодо посланців, коли настане відповідний момент і коли ми побачимо реальну готовність до миру з боку Росії", - пояснила вона.
Речниця ЄК також повідомила, що 25 травня голова української переговорної делегації та секретар РНБО Рустем Умєров відвідав Брюссель, де провів зустріч із керівником офісу президентки Єврокомісії Бйорном Зайбертом. Сторони обговорили оборонну співпрацю, зокрема у контексті посилення захисту від останніх російських обстрілів.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.
- У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас.
Експерти, опитані британською газетою The Telegraph, розкрили механізм, за допомогою якого росія перехоплює українські дрони та перенаправляє їх у бік Фінляндії та країн Балтії.
Так, останні кілька тижнів у Фінляндії та країнах Балтії регулярно фіксуються невідомі безпілотники, через що влада змушена попереджати населення про можливі загрози.
Ключову роль в російських операціях грає надпотужний передавач у Калінінграді. Він функціонує вже кілька років, але тепер за його допомогою росія навчилася блокувати зв'язок дронів із супутниками навігації.
Калінінградський передавач своїм випромінюванням повністю пригнічує GPS-систему безпілотника.
Втративши координати, дрон автоматично переходить у режим пошуку сигналу. У цей момент росія подає хибний сигнал, що значно перевершує за потужністю всі інші. Безпілотник починає орієнтуватися за цим підробленим сигналом - метод відомий як спуфінг.
Помилкові дані переконують дрон, що він залетів набагато глибше на територію росії, ніж насправді. Намагаючись повернутися на базу, він розвертається на захід - прямо в повітряний простір НАТО. Саме так безпілотники опиняються над Фінляндією та країнами Балтії.
Крім того, росія може спотворити тимчасовий код у бортовому комп'ютері, змусивши його вважати, що минуло, наприклад, десять років.
Комп'ютер починає збоїти, може перезавантажитись на льоту або повністю вимкнутись. В результаті дрони падають, пояснює директор Британського інституту навігації Ремсі Фарагер.
Метод простий і не має ризиків, тому росія, ймовірно, продовжить таку діяльність, пише газета.
«росія не має причин зупинятися, тому що Москві не доводиться платити за наслідки, а віддача від їх зусиль величезна, - сказав науковий співробітник програми з росії та Євразії аналітичного центру Chatham House Кейр Джайлс.
- Той факт, що сигнал GPS блокується на великій території в Балтійському морі та за його межами, мав спричинити набагато більший скандал, ніж це було насправді».
Старший науковий співробітник Інституту науки та міжнародної безпеки Спенсер Фарагассо сказав, що росія постійно порушує повітряний простір НАТО та Європи.
"Вторгнення дронів можна розглядати як частину прихованої війни росії, яку вона веде проти Європи вже багато років", - зазначив він.