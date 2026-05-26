ЄС обере свого представника для мирних перемовин лише тоді, коли Путін буде готовий до завершення війни

У Європейській комісії заявили, що питання вибору кандидата від ЄС для участі у потенційних мирних переговорах щодо припинення російської агресії проти України наразі не стоїть на порядку денному, оскільки країна-агресорка не виявляє реального бажання до діалогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо під час брифінгу.

ЄС поки не обиратиме свого посланця

"Ми не бачимо жодних сигналів від президента Путіна про те, що він справді прагне миру, тому було б чудово провести обговорення щодо посланців, коли настане відповідний момент і коли ми побачимо реальну готовність до миру з боку Росії", - пояснила вона.

Речниця ЄК також повідомила, що 25 травня голова української переговорної делегації та секретар РНБО Рустем Умєров відвідав Брюссель, де провів зустріч із керівником офісу президентки Єврокомісії Бйорном Зайбертом. Сторони обговорили оборонну співпрацю, зокрема у контексті посилення захисту від останніх російських обстрілів.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.

У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас.

