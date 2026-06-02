У Російській Федерації триває цілеспрямована кампанія зі скорочення доступу молоді до цивільної гуманітарної та соціальної освіти. Натомість Путінський режим штучно створює умови, за яких єдиним доступним життєвим шляхом для молодих людей стає участь у загарбницькій війні проти України.

Центр протидії дезінформації

Штучне знищення вищої освіти в РФ

Російська влада розгорнула масштабну реформу вищої школи, повністю перевівши її в режим обслуговування воєнних потреб:

Скорочення місць: У вишах країни-агресорки одномоментно ліквідували 47 000 платних місць за напрямами, які Кремль визнав "непотрібними" під час затяжної війни. Під удар потрапили юриспруденція, економіка, психологія та менеджмент.

Стрімке подорожчання: Для тих комерційних місць, що залишилися, вартість навчання підняли в середньому на 10–30%, зробивши вищу освіту недоступною для більшості пересічних російських родин.

Паралельно з обмеженням доступу до мирних професій, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про розширення спеціальних квот для вдов, дітей та родичів загиблих окупантів. Вони отримують право на вступ до університетів без іспитів та безкоштовні підготовчі курси.

Кремль відкритим текстом демонструє підліткам, що загинути на фронті або відправити туди родича — "вигідніше" та простіше, ніж намагатися здобути класичну освіту.

Перспективи російського студентства

Аналітики ЦПД наголошують, що російську молодь свідомо позбавляють майбутнього. Створюється жорсткий дефіцит альтернатив, де підписання контракту з міноборони РФ залишається єдиною можливістю вирватися з бідності або отримати бодай якісь пільги.

У теперішній системі координат Кремль розглядає студентів виключно як розхідний матеріал для оперативного поповнення колосальних втрат окупаційної армії на полі бою.

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації вже фіксував, що російська влада системно використовує цивільні навчальні заклади та коледжі як мілітаризовані майданчики для вербування підлітків на війну.

