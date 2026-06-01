Маніпуляція релігією заради цензури: РПЦ допомагає Кремлю виправдовувати блокування інтернету, - ЦПД

Російська православна церква активно включилася в дезінформаційну кампанію Кремля, яка має на меті виправдати жорсткі обмеження та блокування інтернет-простору в Росії. У такий спосіб релігійна інституція вкотре підтвердила свій статус прямого інструменту державної пропаганди та контролю над російськими громадянами.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

Мета Кремля - знизити градус напруги в суспільстві

Аналітики ЦПД зафіксували кілька ключових проявів того, як саме церковники відпрацьовують замовлення Путінського режиму:

Підконтрольний церкві телеканал "Спас" випустив псевдодокументальний фільм "Сеть". У ньому звичайне користування соціальними мережами та створення "цифрових аватарів" прирівнюють до занять магією, окультизмом та онлайн-екстремізмом.

Офіційні спікери РПЦ публічно закликають громадян РФ не обурюватися через відсутність доступу до світових ресурсів, а "радіти блокуванням". Свою позицію вони аргументують тим, що "технологічна цивілізація меркне перед вічністю".

Експерти наголошують, що головне завдання РПЦ у цій схемі — це цинічна маніпуляція релігійними почуттями вірян. На тлі масового невдоволення росіян через уповільнення та блокування популярних сервісів, церква намагається штучно знизити рівень соціальної напруги, видаючи державну цензуру за "благочестя".

"Перетворення релігійних догм на виправдання тотального контролю в інтернеті є наочним доказом того, наскільки глибоко РПЦ інтегрована в державну вертикаль путінського режиму. Вона вже давно перестала бути духовною інституцією", - пишуть у Центрі протидії дезінформації.

