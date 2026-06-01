Блокировка мессенджеров в РФ Рф начала глушить мобильный интернет
Манипуляция религией ради цензуры: РПЦ помогает Кремлю оправдывать блокировку интернета, - ЦПД

Русская православная церковь активно включилась в дезинформационную кампанию Кремля, цель которой — оправдать жесткие ограничения и блокировку интернет-пространства в России. Таким образом, религиозный институт в очередной раз подтвердил свой статус прямого инструмента государственной пропаганды и контроля над российскими гражданами.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передаетЦензор.НЕТ.

Цель Кремля — снизить градус напряжения в обществе

Аналитики ЦПД зафиксировали несколько ключевых проявлений того, как именно церковники отрабатывают заказ путинского режима:

  • Подконтрольный церкви телеканал «Спас» выпустил псевдодокументальный фильм «Сеть». В нем обычное пользование социальными сетями и создание «цифровых аватаров» приравнивают к занятиям магией, оккультизмом и онлайн-экстремизмом.
  • Официальные спикеры РПЦ публично призывают граждан РФ не возмущаться из-за отсутствия доступа к мировым ресурсам, а «радоваться блокировкам». Свою позицию они аргументируют тем, что «технологическая цивилизация меркнет перед вечностью».

Эксперты отмечают, что главная задача РПЦ в этой схеме — это циничная манипуляция религиозными чувствами верующих. На фоне массового недовольства россиян из-за замедления и блокировки популярных сервисов церковь пытается искусственно снизить уровень социальной напряженности, выдавая государственную цензуру за «благочестие».

«Превращение религиозных догм в оправдание тотального контроля в интернете является наглядным доказательством того, насколько глубоко РПЦ интегрирована в государственную вертикаль путинского режима. Она уже давно перестала быть духовным институтом», — пишут в Центре противодействия дезинформации.

РПЦ це не релігія а секта. Релігія - христинство. Церква - це офіційна структура - католицизм чи православна чи протестанти і тд.

РПЦ - це самопроголошена. Вона не має офіційної акредитації від православної церкви і того це всього лише секта
01.06.2026 12:15 Ответить
В нас цю секту захищають Голобородько, його слуга Буданова і вся команда ''слуг'' і ОПЗЖ.
01.06.2026 12:16 Ответить
коли буде повна заборона і руйнація цієї клоаки в Україні?
просто візьміть рандомного прихожанина цієї секти і поспілкуцтеся ви зрозумієте що це загроза нац безпеки і діяти потрвбно ще вчора
01.06.2026 12:16 Ответить
На скільки я розумію РПЦ МП ніякого відношення до релігії не має. Це скоріше підрозділ фсб, половина є працівниками фсб, а друга половина, особливо за кордоном, це агентура. Чому в Україні ще легалізовано ці структури, це питання до керівництва та правоохоронних органів.
01.06.2026 12:45 Ответить
Інторнет окоянний!
01.06.2026 13:22 Ответить
 
 