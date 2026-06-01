Манипуляция религией ради цензуры: РПЦ помогает Кремлю оправдывать блокировку интернета, - ЦПД

Русская православная церковь активно включилась в дезинформационную кампанию Кремля, цель которой — оправдать жесткие ограничения и блокировку интернет-пространства в России. Таким образом, религиозный институт в очередной раз подтвердил свой статус прямого инструмента государственной пропаганды и контроля над российскими гражданами.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Цель Кремля — снизить градус напряжения в обществе

Аналитики ЦПД зафиксировали несколько ключевых проявлений того, как именно церковники отрабатывают заказ путинского режима:

Подконтрольный церкви телеканал «Спас» выпустил псевдодокументальный фильм «Сеть». В нем обычное пользование социальными сетями и создание «цифровых аватаров» приравнивают к занятиям магией, оккультизмом и онлайн-экстремизмом.

Официальные спикеры РПЦ публично призывают граждан РФ не возмущаться из-за отсутствия доступа к мировым ресурсам, а «радоваться блокировкам». Свою позицию они аргументируют тем, что «технологическая цивилизация меркнет перед вечностью».

Эксперты отмечают, что главная задача РПЦ в этой схеме — это циничная манипуляция религиозными чувствами верующих. На фоне массового недовольства россиян из-за замедления и блокировки популярных сервисов церковь пытается искусственно снизить уровень социальной напряженности, выдавая государственную цензуру за «благочестие».

«Превращение религиозных догм в оправдание тотального контроля в интернете является наглядным доказательством того, насколько глубоко РПЦ интегрирована в государственную вертикаль путинского режима. Она уже давно перестала быть духовным институтом», — пишут в Центре противодействия дезинформации.

