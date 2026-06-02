В Российской Федерации продолжается целенаправленная кампания по ограничению доступа молодежи к гражданскому гуманитарному и социальному образованию. Вместо этого путинский режим искусственно создает условия, при которых единственным доступным жизненным путем для молодых людей становится участие в агрессивной войне против Украины.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет Цензор.НЕТ.

Искусственное уничтожение высшего образования в РФ

Российские власти развернули масштабную реформу высшей школы, полностью переведя ее в режим обслуживания военных нужд:

Сокращение мест: В вузах страны-агрессора единовременно ликвидировали 47 000 платных мест по направлениям, которые Кремль признал "ненужными" во время затяжной войны. Под удар попали юриспруденция, экономика, психология и менеджмент.

Стремительное подорожание: Для тех коммерческих мест, которые остались, стоимость обучения подняли в среднем на 10–30%, сделав высшее образование недоступным для большинства рядовых российских семей.

Параллельно с ограничением доступа к мирным профессиям, российский диктатор Владимир Путин подписал закон о расширении специальных квот для вдов, детей и родственников погибших оккупантов. Они получают право на поступление в университеты без экзаменов и бесплатные подготовительные курсы.

Кремль открыто демонстрирует подросткам, что погибнуть на фронте или отправить туда родственника - "выгоднее" и проще, чем пытаться получить классическое образование.

Перспективы российского студенчества

Аналитики ЦПД отмечают, что российскую молодежь сознательно лишают будущего. Создается жесткий дефицит альтернатив, где подписание контракта с Минобороны РФ остается единственной возможностью вырваться из бедности или получить хоть какие-то льготы.

В нынешней системе координат Кремль рассматривает студентов исключительно как расходный материал для оперативного восполнения колоссальных потерь оккупационной армии на поле боя.

Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации уже фиксировал, что российские власти системно используют гражданские учебные заведения и колледжи как милитаризованные площадки для вербовки подростков на войну.

