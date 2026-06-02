Трамп закликав Сі Цзіньпіна допомогти завершити війну в Україні, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна з проханням допомогти завершити війну в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі South China Morning Post.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чому США звернулися до Китаю

За інформацією джерел, під час зустрічі в Пекіні Трамп заявив, що переговори між Росією та Україною зайшли в глухий кут.

"Переговори Росії та України зайшли в глухий кут", – зазначив він під час розмови.

У зв’язку з цим президент США закликав Китай вплинути на російського диктатора Путіна, щоб повернути його до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Видання зазначає, що таке звернення свідчить про прагнення Вашингтона активніше залучити Пекін до процесу припинення війни.

Також підкреслюється, що завершення війни стало ключовим напрямом зовнішньої політики Трампа після його повернення до Білого дому у 2025 році.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на сьогодні вже є реальні ознаки формування підґрунтя для припинення активних бойових дій. Є чітке доручення від глави держави спробувати завершити гарячу фазу війни до початку зими.

Також читайте: Китай відмовився від нового газопроводу з РФ: Путіну не вдалося переконати Сі Цзіньпіна, - The Washington Post