Китай відмовився від нового газопроводу з РФ: Путіну не вдалося переконати Сі Цзіньпіна, - The Washington Post

Російський диктатор Володимир Путін не домігся від Сі Цзіньпіна схвалення будівництва нового великого газопроводу до Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними видання, диктатор РФ розраховував під час візиту отримати підтримку Сі Цзіньпіна щодо російської ініціативи будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2", який потенційно міг би щорічно постачати до Китаю до 50 мільярдів кубометрів газу. Втім, переговори не принесли очікуваного для Москви результату.

Пекін і Москва обговорили "Силу Сибіру-2" без остаточного рішення

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що наразі відсутня конкретна інформація щодо строків реалізації проєкту.

За його словами, під час перемовин сторони обговорили загальне бачення ключових параметрів газопроводу.

"Фактично президент під час переговорів сказав, що вже є загальне розуміння основних параметрів "Сили Сибіру-2"", — зазначив Пєсков.

Він додав, що сторони мають уявлення щодо маршруту та принципів будівництва, однак окремі технічні деталі ще потребують узгодження.

Водночас аналітики звертають увагу, що Москва дедалі більше занепокоєна роллю Китаю як постачальника компонентів для українських безпілотників, що суттєво сприяло нарощуванню їх виробництва протягом останнього року, попри залежність Росії від цих поставок.

Окремо зазначається, що Сі Цзіньпін і Путін під час переговорів виступили зі спільною критикою політики США, засудили "односторонню гегемонію" та підтвердили намір поглиблювати стратегічне партнерство між Китаєм і Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Акції "Газпрому" обвалилися після візиту Путіна в Китай, - ЗМІ