УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8435 відвідувачів онлайн
Новини Відносини РФ та Китаю Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіня
2 757 20

Китай відмовився від нового газопроводу з РФ: Путіну не вдалося переконати Сі Цзіньпіна, - The Washington Post

Путіну не вдалося переконати Сі Цзіньпіна щодо нового газопроводу

Російський диктатор Володимир Путін не домігся від Сі Цзіньпіна схвалення будівництва нового великого газопроводу до Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними видання,  диктатор РФ розраховував під час візиту отримати підтримку Сі Цзіньпіна щодо російської ініціативи будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2", який потенційно міг би щорічно постачати до Китаю до 50 мільярдів кубометрів газу. Втім, переговори не принесли очікуваного для Москви результату.

Пекін і Москва обговорили "Силу Сибіру-2" без остаточного рішення

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що наразі відсутня конкретна інформація щодо строків реалізації проєкту.

За його словами, під час перемовин сторони обговорили загальне бачення ключових параметрів газопроводу.

"Фактично президент під час переговорів сказав, що вже є загальне розуміння основних параметрів "Сили Сибіру-2"", — зазначив Пєсков.

Він додав, що сторони мають уявлення щодо маршруту та принципів будівництва, однак окремі технічні деталі ще потребують узгодження.

Водночас аналітики звертають увагу, що Москва дедалі більше занепокоєна роллю Китаю як постачальника компонентів для українських безпілотників, що суттєво сприяло нарощуванню їх виробництва протягом останнього року, попри залежність Росії від цих поставок.

Окремо зазначається, що Сі Цзіньпін і Путін під час переговорів виступили зі спільною критикою політики США, засудили "односторонню гегемонію" та підтвердили намір поглиблювати стратегічне партнерство між Китаєм і Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Акції "Газпрому" обвалилися після візиту Путіна в Китай, - ЗМІ

Автор: 

газопровід (1544) путін володимир (25389) Сі Цзіньпін (429)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
сама іронія полагає в тому що Китай забере назад Сибір взагалі без бою , виснажені тупим ****** московити навіть не писнуть
показати весь коментар
21.05.2026 09:06 Відповісти
+5
"багатство китаю буде приростати сибіром" (С) ))))
показати весь коментар
21.05.2026 08:57 Відповісти
+4
Треба сі віддати далекий схід, він і сам усе збудує
показати весь коментар
21.05.2026 08:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
@ (в перекладі):
Сі Цзіньпінь включив для путіна «Лебединое озеро» - головний саундтрек політичних катастроф в історії СРСР.
Так, під час урочистого прийому в Китаї для російської делегації пролунав "Танец маленьких лебедей" із знаменитого балету Чайковського.

https://pbs.twimg.com/media/HI0YsTgWwAA1keH?format=jpg&name=900x900
показати весь коментар
21.05.2026 08:51 Відповісти
Це традиційне, за часів совдепії, музичне оформлення у залі де прощаються з покійником його подєльнікі!!
Хунхузи, збацали це і для ******!! Щоб двічі не вставати….
******, ФСЬО… давай!! Пока …
показати весь коментар
21.05.2026 09:46 Відповісти
Треба сі віддати далекий схід, він і сам усе збудує
показати весь коментар
21.05.2026 08:51 Відповісти
По Урал.
показати весь коментар
21.05.2026 09:41 Відповісти
Поки той газопровід побудують, Сибір стане частиною Китаю. То навіщо китайцям качати газ зі своєї північної провінції в південні? Простіше на місці щось з нього робити - добрива і т.д. Або продаватимуть в ту ж Європу, за юані.
показати весь коментар
21.05.2026 08:57 Відповісти
На фига им свои же юани? Они их сами себе напечатают сколько нужно будет.
Вон Индия платила раше за нефть рупиями, только продавать за эти свои же рупии раше ничего толком не хочет.
показати весь коментар
21.05.2026 09:06 Відповісти
Це точно... Навіщо Китаю зміцнювать Росію, платячи їй за газ і нафту? Простіше трохи почекать, і прийти туди, за закликом китайської діаспори: "Сі, прийди! Сі, врятуй!" А це буде, коли Москві буде не до Сибіру - бо в Кремлі почнуться "розборки"...
показати весь коментар
21.05.2026 09:24 Відповісти
Рашка/пукін хотів, щоб Китай за свій рахунок збудував газогін.
показати весь коментар
21.05.2026 09:43 Відповісти
"багатство китаю буде приростати сибіром" (С) ))))
показати весь коментар
21.05.2026 08:57 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2026 08:58 Відповісти
сама іронія полагає в тому що Китай забере назад Сибір взагалі без бою , виснажені тупим ****** московити навіть не писнуть
показати весь коментар
21.05.2026 09:06 Відповісти
Коротше, ***** з'їздило вчергове поцілувати лідуся Сі в дупу.
показати весь коментар
21.05.2026 09:14 Відповісти
ну вот, а то наши "говноэксперты" чего уже только не повыдумывали. Чуть ли не там Си ***** пообещал кучу бабок давать просто так на войнушку. А все оказалось прозаичней и даже по газу не договорились
показати весь коментар
21.05.2026 09:20 Відповісти
Сі справжній комуніст. Вивчав і добре знає три джерела, три складові марксизму. Одне з них - економіка Адама Сміта, у якій багато чого про шкоду від монополій.
показати весь коментар
21.05.2026 09:20 Відповісти
Взагалі-то, про "три джерела" і "три складові", писав не Маркс, а Ленін... У нього і стаття така є... І там він писав про "ознаки революційної ситуації", що "Верхи" не можуть управлять по-старому, а "низи" не хочуть жить по-старому...". Також писав про досягнення зубожіння народу, до краю... Ці дві умови уже, в Росії, назрівають... От тільки де революційна партія, що здатна очолить революційний рух? Це буде "Комуністична партія Китаю"?...
От тільки Адам Сміт, тут, до чого?
показати весь коментар
21.05.2026 09:31 Відповісти
Здається вас погано вчили у школі, не знаю, чи закінчували ви ВНЗ. Трьома джерелами марксизму були визначені - німецька філософія Гегеля, англійська політекономія Сміта і Рікардо та французький утопічний соціалізм Сен-Сімона. Адам Сміт наголошував на шкоді від монополій
показати весь коментар
21.05.2026 09:40 Відповісти
Московит выкачает из земель украденных у Китая газ,продаст его китайцам,а на эти грошики создаст ядерный щит для защиты от китайских освободителей,на такое китаезы не согласились.
показати весь коментар
21.05.2026 09:21 Відповісти
китай спровокував рашку на вторгнення,тепер розвів на дружбу й партнерство.
показати весь коментар
21.05.2026 09:35 Відповісти
Якщо б китаєць не рятував плешивого (40% експорту і імпорту болот) навпаки підтримав Україну - давно б забрав північну Маньжурію в "родную гавань".
показати весь коментар
21.05.2026 09:40 Відповісти
Китай поставив задачі рабам на мацковії і послав ****** їх виконувати!!
показати весь коментар
21.05.2026 09:50 Відповісти
 
 