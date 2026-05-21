Китай отказался от нового газопровода из РФ: Путину не удалось убедить Си Цзиньпина, - The Washington Post

Российский диктатор Владимир Путин не добился от Си Цзиньпина одобрения строительства нового крупного газопровода в Китай.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, диктатор РФ рассчитывал во время визита получить поддержку Си Цзиньпина в отношении российской инициативы по строительству газопровода "Сила Сибири-2", который потенциально мог бы ежегодно поставлять в Китай до 50 миллиардов кубометров газа. Впрочем, переговоры не принесли ожидаемого для Москвы результата.

Пекин и Москва обсудили "Силу Сибири-2" без окончательного решения

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на данный момент отсутствует конкретная информация о сроках реализации проекта.

По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили общее видение ключевых параметров газопровода.

"Фактически президент во время переговоров сказал, что уже есть общее понимание основных параметров "Силы Сибири-2", - отметил Песков.

Он добавил, что стороны имеют представление о маршруте и принципах строительства, однако отдельные технические детали еще требуют согласования.

В то же время аналитики обращают внимание, что Москва все больше обеспокоена ролью Китая как поставщика компонентов для украинских беспилотников, что существенно способствовало наращиванию их производства в течение последнего года, несмотря на зависимость России от этих поставок.

Отдельно отмечается, что Си Цзиньпин и Путин во время переговоров выступили с совместной критикой политики США, осудили "одностороннюю гегемонию" и подтвердили намерение углублять стратегическое партнерство между Китаем и Россией.

Топ комментарии
+4
"багатство китаю буде приростати сибіром" (С) ))))
21.05.2026 08:57 Ответить
+2
21.05.2026 08:58 Ответить
+2
сама іронія полагає в тому що Китай забере назад Сибір взагалі без бою , виснажені тупим ****** московити навіть не писнуть
21.05.2026 09:06 Ответить
@ (в перекладі):
Сі Цзіньпінь включив для путіна «Лебединое озеро» - головний саундтрек політичних катастроф в історії СРСР.
Так, під час урочистого прийому в Китаї для російської делегації пролунав "Танец маленьких лебедей" із знаменитого балету Чайковського.

21.05.2026 08:51 Ответить
Треба сі віддати далекий схід, він і сам усе збудує
21.05.2026 08:51 Ответить
Поки той газопровід побудують, Сибір стане частиною Китаю. То навіщо китайцям качати газ зі своєї північної провінції в південні? Простіше на місці щось з нього робити - добрива і т.д. Або продаватимуть в ту ж Європу, за юані.
21.05.2026 08:57 Ответить
На фига им свои же юани? Они их сами себе напечатают сколько нужно будет.
Вон Индия платила раше за нефть рупиями, только продавать за эти свои же рупии раше ничего толком не хочет.
21.05.2026 09:06 Ответить
Це точно... Навіщо Китаю зміцнювать Росію, платячи їй за газ і нафту? Простіше трохи почекать, і прийти туди, за закликом китайської діаспори: "Сі, прийди! Сі, врятуй!" А це буде, коли Москві буде не до Сибіру - бо в Кремлі почнуться "розборки"...
21.05.2026 09:24 Ответить
Коротше, ***** з'їздило вчергове поцілувати лідуся Сі в дупу.
21.05.2026 09:14 Ответить
ну вот, а то наши "говноэксперты" чего уже только не повыдумывали. Чуть ли не там Си ***** пообещал кучу бабок давать просто так на войнушку. А все оказалось прозаичней и даже по газу не договорились
21.05.2026 09:20 Ответить
Сі справжній комуніст. Вивчав і добре знає три джерела, три складові марксизму. Одне з них - економіка Адама Сміта, у якій багато чого про шкоду від монополій.
21.05.2026 09:20 Ответить
Взагалі-то, про "три джерела" і "три складові", писав не Маркс, а Ленін... У нього і стаття така є... І там він писав про "ознаки революційної ситуації", що "Верхи" не можуть управлять по-старому, а "низи" не хочуть жить по-старому...". Також писав про досягнення зубожіння народу, до краю... Ці дві умови уже, в Росії, назрівають... От тільки де революційна партія, що здатна очолить революційний рух? Це буде "Комуністична партія Китаю"?...
От тільки Адам Сміт, тут, до чого?
21.05.2026 09:31 Ответить
Московит выкачает из земель украденных у Китая газ,продаст его китайцам,а на эти грошики создаст ядерный щит для защиты от китайских освободителей,на такое китаезы не согласились.
21.05.2026 09:21 Ответить
китай спровокував рашку на вторгнення,тепер розвів на дружбу й партнерство.
21.05.2026 09:35 Ответить
 
 