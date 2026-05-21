Китай отказался от нового газопровода из РФ: Путину не удалось убедить Си Цзиньпина, - The Washington Post
Российский диктатор Владимир Путин не добился от Си Цзиньпина одобрения строительства нового крупного газопровода в Китай.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.
По данным издания, диктатор РФ рассчитывал во время визита получить поддержку Си Цзиньпина в отношении российской инициативы по строительству газопровода "Сила Сибири-2", который потенциально мог бы ежегодно поставлять в Китай до 50 миллиардов кубометров газа. Впрочем, переговоры не принесли ожидаемого для Москвы результата.
Пекин и Москва обсудили "Силу Сибири-2" без окончательного решения
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на данный момент отсутствует конкретная информация о сроках реализации проекта.
По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили общее видение ключевых параметров газопровода.
"Фактически президент во время переговоров сказал, что уже есть общее понимание основных параметров "Силы Сибири-2", - отметил Песков.
Он добавил, что стороны имеют представление о маршруте и принципах строительства, однако отдельные технические детали еще требуют согласования.
В то же время аналитики обращают внимание, что Москва все больше обеспокоена ролью Китая как поставщика компонентов для украинских беспилотников, что существенно способствовало наращиванию их производства в течение последнего года, несмотря на зависимость России от этих поставок.
Отдельно отмечается, что Си Цзиньпин и Путин во время переговоров выступили с совместной критикой политики США, осудили "одностороннюю гегемонию" и подтвердили намерение углублять стратегическое партнерство между Китаем и Россией.
