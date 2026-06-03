Європейські союзники готують план переговорів України з РФ, - Bloomberg

Європейські союзники разом з Україною працюють над стратегією залучення Росії до мирних переговорів.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, на який посилається Цензор.НЕТ.

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Європа шукає шлях до переговорів

Можливість перемовин за участю обох сторін обговорюють представники Німеччини, Франції та Великої Британії. Вони вже провели консультації з українською стороною.

За даними джерел, союзники бачать можливість змусити Росію сісти за стіл переговорів. На це впливає кілька факторів. Зокрема, переговори за участю США зайшли в глухий кут, а російська армія зазнає значних втрат на фронті.

Також Україна демонструє результати завдяки ударам безпілотниками по території РФ. У самій Росії з’являються ознаки невдоволення війною на найвищому рівні.

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Мета союзників і позиція Києва

Союзники прагнуть активізувати дипломатію вже зараз, щоб уникнути складної зими. Вони вважають, що Росія може посилити удари по цивільних і енергетичній інфраструктурі.

"Європейські країни не змушуватимуть Київ до поступок. Остаточне рішення щодо переговорів прийматиме президент України Володимир Зеленський", — зазначають джерела.

Очікується, що найближчим часом прем’єр Британії Кір Стармер проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем для координації подальших дій.

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Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до різних форматів завершення війни, включно з прямими переговорами з Володимиром Путіним.

За його словами, Україна шукає нові дипломатичні можливості через затягування переговорного процесу за участю США.

Водночас в Офісі президента зазначають, що завершення активної фази війни можливе вже до цієї зими. Кирило Буданов підтвердив, що це є завданням, поставленим главою держави.

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