Европейские союзники готовят план переговоров Украины с РФ, - Bloomberg

Европейские союзники совместно с Украиной разрабатывают стратегию привлечения России к мирным переговорам.

Об этом говорится в материале Bloomberg, на который ссылается Цензор.НЕТ.

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Европа ищет путь к переговорам

Возможность переговоров с участием обеих сторон обсуждают представители Германии, Франции и Великобритании. Они уже провели консультации с украинской стороной.

По данным источников, союзники видят возможность заставить Россию сесть за стол переговоров. На это влияет несколько факторов. В частности, переговоры с участием США зашли в тупик, а российская армия несет значительные потери на фронте.

Также Украина демонстрирует результаты благодаря ударам беспилотниками по территории РФ. В самой России появляются признаки недовольства войной на самом высоком уровне.

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Цель союзников и позиция Киева

Союзники стремятся активизировать дипломатию уже сейчас, чтобы избежать сложной зимы. Они считают, что Россия может усилить удары по гражданской и энергетической инфраструктуре.

"Европейские страны не будут заставлять Киев идти на уступки. Окончательное решение по поводу переговоров будет принимать президент Украины Владимир Зеленский", — отмечают источники.

Ожидается, что в ближайшее время премьер Великобритании Кир Стармер проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем для координации дальнейших действий.

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Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к различным форматам завершения войны, включая прямые переговоры с Владимиром Путиным.

По его словам, Украина ищет новые дипломатические возможности из-за затягивания переговорного процесса с участием США.

В то же время в Офисе президента отмечают, что завершение активной фазы войны возможно уже к этой зиме. Кирилл Буданов подтвердил, что это является задачей, поставленной главой государства.

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