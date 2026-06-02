Столтенберг предупредил о росте напряженности между странами НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что напряженность в отношениях между США и их европейскими союзниками сейчас сложнее контролировать, чем раньше.

Как сообщает агентство Bloomberg.

Отношения становятся сложнее

Столтенберг отметил, что не стал более оптимистичным в отношении трансатлантических отношений.

"Я не более оптимистичен сейчас, чем два года назад, если уж на то пошло, ситуация теперь еще хуже", – сказал он в интервью в Осло.

Он добавил, что задачей остается сохранение единства между Северной Америкой и Европой, но существуют пределы того, что можно принимать в отношениях с США.

НАТО нужно постоянно поддерживать

Столтенберг заявил, что неприемлемы угрозы США в адрес Дании, имея в виду намерения Дональда Трампа в отношении Гренландии.

Он подчеркнул, что нет гарантий вечного существования НАТО, поэтому союзники должны постоянно подтверждать свои обязательства.

По его словам, в отношениях бывают как сложные, так и лучшие периоды, однако НАТО останется важным как для Европы, так и для США.

Отдельно он отметил, что Европа сейчас морально не готова к масштабной войне.

