Столтенберг предупредил о росте напряженности между странами НАТО
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что напряженность в отношениях между США и их европейскими союзниками сейчас сложнее контролировать, чем раньше.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Bloomberg.
Отношения становятся сложнее
Столтенберг отметил, что не стал более оптимистичным в отношении трансатлантических отношений.
"Я не более оптимистичен сейчас, чем два года назад, если уж на то пошло, ситуация теперь еще хуже", – сказал он в интервью в Осло.
Он добавил, что задачей остается сохранение единства между Северной Америкой и Европой, но существуют пределы того, что можно принимать в отношениях с США.
НАТО нужно постоянно поддерживать
Столтенберг заявил, что неприемлемы угрозы США в адрес Дании, имея в виду намерения Дональда Трампа в отношении Гренландии.
Он подчеркнул, что нет гарантий вечного существования НАТО, поэтому союзники должны постоянно подтверждать свои обязательства.
По его словам, в отношениях бывают как сложные, так и лучшие периоды, однако НАТО останется важным как для Европы, так и для США.
Отдельно он отметил, что Европа сейчас морально не готова к масштабной войне.
Московія допомагатиме Талібану ремонтувати радянську військову техніку. Угода вже підписана.
Трамп повідомив про розмову з ізраїльським премʼєром Беньяміном Нетаньягу щодо дії ЦАХАЛ у Лівані:
«Сьогодні я розмовляв із Бібі Нетаньяху і попросив його не проводити масштабний рейд на Бейрут у Лівані. Він відкликав свої війська. Дякую, Бібі!». Але, за даними Axios, тон розмови насправді був не таким доброзичливим, як допис у соцмережах: телефонна розмова була різкою та з лайкою. А все тому, що в понеділок Іран заявив, що може відмовитися від переговорів зі США через дії Ізраїлю в Лівані.
Як стверджують джерела видання, під час розмови розлючений Трамп назвав Нетаньягу «божевільним» і звинуватив в невдячності. Він також вимагав, аби Ізраїль відмовився від запланованого удару по Бейруту. Один американський чиновник заявив, що Трамп сказав Нетаньягу, що якщо він виконає свої погрози та віддасть наказ про бомбардування столиці Лівану, це ще більше ізолює Ізраїль у світі.
Також джерела говорять, що Трамп сказав Нетаньягу, що це саме він допоміг премʼєру уникнути в'язниці. Тут ідеться про те, що Трамп підтримав Беньяміна Нетаньягу під час судового процесу щодо звинувачень у корупції.
«Ти, чорт забирай, збожеволів. Якби не я, ти б сидів у в'язниці. Я рятую твою дупу. Тепер тебе всі ненавидять. Усі ненавидять Ізраїль через це», - нібито саме так, за даними Axios, звучала розмова.
Курс иранского риала:
44 тысячи = 1 доллар.
Инфляция в Иране в мае достигла самого высокого уровня со времен Второй мировой войны - 77,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на Центральный банк Ирана сообщило агентство https://apnews.com/article/iran-us-israel-war-2-june-2026-9bde9a3425d4b9ff70f157bdae0fb982 Associated Press.
