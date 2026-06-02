РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15682 посетителя онлайн
Новости НАТО
1 066 15

Столтенберг предупредил о росте напряженности между странами НАТО

Столтенберг о НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что напряженность в отношениях между США и их европейскими союзниками сейчас сложнее контролировать, чем раньше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отношения становятся сложнее

Столтенберг отметил, что не стал более оптимистичным в отношении трансатлантических отношений.

"Я не более оптимистичен сейчас, чем два года назад, если уж на то пошло, ситуация теперь еще хуже", – сказал он в интервью в Осло.

Он добавил, что задачей остается сохранение единства между Северной Америкой и Европой, но существуют пределы того, что можно принимать в отношениях с США.

Читайте также: НАТО сократит масштаб учений в Балтийском море из-за переброски сил в другие регионы

НАТО нужно постоянно поддерживать

Столтенберг заявил, что неприемлемы угрозы США в адрес Дании, имея в виду намерения Дональда Трампа в отношении Гренландии.

Он подчеркнул, что нет гарантий вечного существования НАТО, поэтому союзники должны постоянно подтверждать свои обязательства.

По его словам, в отношениях бывают как сложные, так и лучшие периоды, однако НАТО останется важным как для Европы, так и для США.

Отдельно он отметил, что Европа сейчас морально не готова к масштабной войне.

Читайте также: Украина способна производить ежегодно до 20 миллионов дронов и тысячи ракет: в Минобороны призвали НАТО к инвестированию

Автор: 

Европа (2432) НАТО (10660) Столтенберг Йенс (1567)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
А в цей час терористи допоможуть терористам:
Московія допомагатиме Талібану ремонтувати радянську військову техніку. Угода вже підписана.
показать весь комментарий
02.06.2026 20:03 Ответить
+2
ЛГБТ-повестка согласно истории губила великие империи
показать весь комментарий
02.06.2026 20:05 Ответить
+2
Це те опудало, яке готове було здати країни балтії кацапам?

https://www.rbc.ua/rus/news/stoltenberg-ziznavsya-zdachu-******-baltiyi-1775171905.html
показать весь комментарий
02.06.2026 20:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в цей час терористи допоможуть терористам:
Московія допомагатиме Талібану ремонтувати радянську військову техніку. Угода вже підписана.
показать весь комментарий
02.06.2026 20:03 Ответить
Мерц хоче залагодити
показать весь комментарий
02.06.2026 20:03 Ответить
ЛГБТ-повестка согласно истории губила великие империи
показать весь комментарий
02.06.2026 20:05 Ответить
Маю сумнів, що класична шеститомна праця Гіббона присвячена здебільшого ролі гомосексуалізма.
Якщо маєте якісь інші приклади імперій, що впали саме через содомію, прошу навести.
Цікаво.
показать весь комментарий
02.06.2026 21:18 Ответить
Маю сумнів, що класична шеститомна праця Гіббона у більшій своїй частині присвячена ролі гомосексуалізму.
Якщо у вас є приклади інших імперій, що згинули саме через содомію, прошу навести. Цікаво.
показать весь комментарий
02.06.2026 21:24 Ответить
Це те опудало, яке готове було здати країни балтії кацапам?

https://www.rbc.ua/rus/news/stoltenberg-ziznavsya-zdachu-******-baltiyi-1775171905.html
показать весь комментарий
02.06.2026 20:13 Ответить
Напруга зростає не лише між країнами НАТО, а й між США та Ізраїлем.
Трамп повідомив про розмову з ізраїльським премʼєром Беньяміном Нетаньягу щодо дії ЦАХАЛ у Лівані:

«Сьогодні я розмовляв із Бібі Нетаньяху і попросив його не проводити масштабний рейд на Бейрут у Лівані. Він відкликав свої війська. Дякую, Бібі!». Але, за даними Axios, тон розмови насправді був не таким доброзичливим, як допис у соцмережах: телефонна розмова була різкою та з лайкою. А все тому, що в понеділок Іран заявив, що може відмовитися від переговорів зі США через дії Ізраїлю в Лівані.

Як стверджують джерела видання, під час розмови розлючений Трамп назвав Нетаньягу «божевільним» і звинуватив в невдячності. Він також вимагав, аби Ізраїль відмовився від запланованого удару по Бейруту. Один американський чиновник заявив, що Трамп сказав Нетаньягу, що якщо він виконає свої погрози та віддасть наказ про бомбардування столиці Лівану, це ще більше ізолює Ізраїль у світі.

Також джерела говорять, що Трамп сказав Нетаньягу, що це саме він допоміг премʼєру уникнути в'язниці. Тут ідеться про те, що Трамп підтримав Беньяміна Нетаньягу під час судового процесу щодо звинувачень у корупції.

«Ти, чорт забирай, збожеволів. Якби не я, ти б сидів у в'язниці. Я рятую твою дупу. Тепер тебе всі ненавидять. Усі ненавидять Ізраїль через це», - нібито саме так, за даними Axios, звучала розмова.
показать весь комментарий
02.06.2026 20:15 Ответить
какой нахрен Бейрут? Израиль не шёл на Бейрут и не собирался туда идти. Израиль собирался зачистить территорию к югу от реки Литани от боевиков "Хезболлы", которую "Хезболла" обязана была освободить, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%B8_%C2%AB%D0%A5%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B9%C2%BB_(2024) согласно договору от 27 ноября 2024. Причём тут Бейрут?
показать весь комментарий
02.06.2026 20:39 Ответить
"Хезболла", естественно, этого НЕ сделала, продолжила перевооружаться и накапливаться на юге Ливана. Ливан не хочет воевать с "Хезболлой", поэтому с ней воюет Израиль ("Хезболла" хочет уничтожить Израиль). Израиль не воюет с Ливаном, причём тут Бейрут?
показать весь комментарий
02.06.2026 20:41 Ответить
А іранцям як і ***** вигідне блокування затоки. Гроші заробляють, трампом крутять, як циган сонцем.
показать весь комментарий
02.06.2026 21:07 Ответить
Гроші заробляють

Курс иранского риала:
44 тысячи = 1 доллар.
Инфляция в Иране в мае достигла самого высокого уровня со времен Второй мировой войны - 77,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на Центральный банк Ирана сообщило агентство https://apnews.com/article/iran-us-israel-war-2-june-2026-9bde9a3425d4b9ff70f157bdae0fb982 Associated Press.
показать весь комментарий
02.06.2026 21:20 Ответить
Гроші заробляють

Курс иранского риала:
44 тысячи = 1 доллар
Инфляция в Иране в мае достигла самого высокого уровня со времен Второй мировой войны - 77,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на Центральный банк Ирана сообщило агентство https://apnews.com/article/iran-us-israel-war-2-june-2026-9bde9a3425d4b9ff70f157bdae0fb982 Associated Press.
показать весь комментарий
02.06.2026 21:22 Ответить
Трампу давно пора "на Ігрень" - це так в Дніпрі кажуть, тобто в психіатрічну клініку.
показать весь комментарий
02.06.2026 20:42 Ответить
А не пішов би ти лісом колишній, боягузливий і продажний татів синок?! Тварюка, яка так зашкодила Україні на початку війни, ще відкриває рота щось брязкати!
показать весь комментарий
02.06.2026 20:56 Ответить
Зажрані гейропейці як розбалувані дівчатка - не можуть взяти все в міцний кулак.
Тому параша й така впевнена - бо гейропка це зажрані куколди які нічого не хочуть робити.
За стільки років могли б наштампувати зброї і направити на парашу щоб та і рипатись не вздумала. Але вони в цей час напустили сміття кольорового до себе додому, спонсорують їх в дивляться як ті починають правити в них вдома… нікчеми
показать весь комментарий
02.06.2026 21:31 Ответить
 
 