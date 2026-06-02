Украина способна производить ежегодно до 20 миллионов дронов и тысячи ракет: В Минобороны призвали НАТО к инвестированию
Украина призывает страны НАТО ускорить оказание политической и военной помощи Украине, в частности путем укрепления украинского оборонного производства, обеспечения совместимости и углубления интеграции с оборонной промышленностью стран Альянса.
Украина способна производить ежегодно до 20 миллионов дронов и тысячи ракет для нанесения ударов в глубину и противовоздушной обороны
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник во время онлайн-выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая в этом году проходила в Литве. Мероприятие собрало около 250 членов парламента из всех стран Альянса и государств-партнеров.
Ключевые приоритеты и насущные потребности Сил обороны
Заместитель министра обороны призвал международных партнеров оперативно усилить поддержку Украины в критически важных направлениях, учитывая интенсивность боевых действий и ситуацию на поле боя.
Среди приоритетов:
- финансирование поставок средств ПВО и другого критического вооружения через Prioritized Ukraine Requirements List (PURL);
- закупка зенитных ракет для систем Patriot;
- закупка дальнобойных 155-мм артиллерийских боеприпасов в рамках Чешской инициативы;
- прямое финансирование производства украинских дронов и ракет.
"Для Украины прежде всего важно закупать то вооружение и военную технику, которая может быть поставлена на фронт уже в этом году. Наша промышленность обладает уникальными производственными мощностями и способна выпускать до 20 миллионов дронов ежегодно, а также тысячи ракет для глубоких ударов и противовоздушной обороны", – подчеркнул Мстислав Баник.
Заместитель министра добавил, что при наличии финансирования эти мощности могут быть полностью задействованы в течение нескольких месяцев.
Технологическое преимущество и математика войны
Мстислав Баник ознакомил парламентариев с результатами применения украинских инноваций на поле боя. Так, благодаря дронам middle-strike украинские военные наносят около 5 000 ударов в месяц на расстояние более 20 км, работая над полной блокировкой логистики врага в глубине территории противника.
Украине удалось сделать войну значительно более технологичной и дешевой. Примером этого является эффективное применение FPV-дронов и внедрение линейки уникальных цифровых продуктов, которые позволяют вести разведку, аналитику и осуществлять расчеты в режиме реального времени.
"Я говорю это из собственного опыта управления FPV-дронами и командования подразделением. Сейчас в Министерстве обороны вся наша команда объединяет стратегическое видение с глубоким пониманием поля боя, чтобы каждое решение четко соответствовало важнейшим приоритетам нашей армии", - отметил заместитель министра.
Для сохранения технологического преимущества и вытеснения врага Украине необходимо системное наращивание финансирования.
Потребность в финансировании для сохранения технологического преимущества
Мстислав Баник призвал партнеров предоставить дополнительное финансирование (в дополнение к займу ЕС), чтобы достичь целевого показателя в 60 миллиардов долларов помощи в этом году.
В то же время заместитель министра выразил благодарность Парламентской ассамблее НАТО и странам-партнерам за всестороннюю поддержку с первых дней полномасштабного вторжения и заверил в готовности развивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.
Мстислав Баник подчеркнул, что Украина обладает уникальным опытом современной войны и готова делиться им с союзниками.
"Мы хотим развивать наши отношения с членами НАТО в рамках взаимовыгодного партнерства. В этом году мы готовы дать Европе больше: тестируя ваши продукты на нашем поле боя, делясь технологиями и данными, а также предоставляя извлеченные уроки, которые помогут укрепить ваши собственные армии. Я говорю о математике войны и, что самое важное, о нашей проверенной способности восстанавливать и успешно наращивать оборонное производство в условиях активной полномасштабной войны", – подытожил заместитель министра.
Напомним, Министерство обороны Украины запустило программу "Логистический локдаун". Ее цель – масштабировать middle strike (мидлстрайк) возможности и системно уничтожать российскую логистику, склады, технику, командные пункты и маршруты снабжения на оперативной глубине.
