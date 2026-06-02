Украина способна производить ежегодно до 20 миллионов дронов и тысячи ракет: В Минобороны призвали НАТО к инвестированию

Украина призывает страны НАТО ускорить оказание политической и военной помощи Украине, в частности путем укрепления украинского оборонного производства, обеспечения совместимости и углубления интеграции с оборонной промышленностью стран Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник во время онлайн-выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая в этом году проходила в Литве. Мероприятие собрало около 250 членов парламента из всех стран Альянса и государств-партнеров.

Ключевые приоритеты и насущные потребности Сил обороны

Заместитель министра обороны призвал международных партнеров оперативно усилить поддержку Украины в критически важных направлениях, учитывая интенсивность боевых действий и ситуацию на поле боя.

Среди приоритетов:

  • финансирование поставок средств ПВО и другого критического вооружения через Prioritized Ukraine Requirements List (PURL);
  • закупка зенитных ракет для систем Patriot;
  • закупка дальнобойных 155-мм артиллерийских боеприпасов в рамках Чешской инициативы;
  • прямое финансирование производства украинских дронов и ракет.

"Для Украины прежде всего важно закупать то вооружение и военную технику, которая может быть поставлена на фронт уже в этом году. Наша промышленность обладает уникальными производственными мощностями и способна выпускать до 20 миллионов дронов ежегодно, а также тысячи ракет для глубоких ударов и противовоздушной обороны", – подчеркнул Мстислав Баник.

Заместитель министра добавил, что при наличии финансирования эти мощности могут быть полностью задействованы в течение нескольких месяцев.

Технологическое преимущество и математика войны

Мстислав Баник ознакомил парламентариев с результатами применения украинских инноваций на поле боя. Так, благодаря дронам middle-strike украинские военные наносят около 5 000 ударов в месяц на расстояние более 20 км, работая над полной блокировкой логистики врага в глубине территории противника.

Украине удалось сделать войну значительно более технологичной и дешевой. Примером этого является эффективное применение FPV-дронов и внедрение линейки уникальных цифровых продуктов, которые позволяют вести разведку, аналитику и осуществлять расчеты в режиме реального времени.

"Я говорю это из собственного опыта управления FPV-дронами и командования подразделением. Сейчас в Министерстве обороны вся наша команда объединяет стратегическое видение с глубоким пониманием поля боя, чтобы каждое решение четко соответствовало важнейшим приоритетам нашей армии", - отметил заместитель министра.

Для сохранения технологического преимущества и вытеснения врага Украине необходимо системное наращивание финансирования.

Потребность в финансировании для сохранения технологического преимущества

Мстислав Баник призвал партнеров предоставить дополнительное финансирование (в дополнение к займу ЕС), чтобы достичь целевого показателя в 60 миллиардов долларов помощи в этом году.

В то же время заместитель министра выразил благодарность Парламентской ассамблее НАТО и странам-партнерам за всестороннюю поддержку с первых дней полномасштабного вторжения и заверил в готовности развивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

Мстислав Баник подчеркнул, что Украина обладает уникальным опытом современной войны и готова делиться им с союзниками.

"Мы хотим развивать наши отношения с членами НАТО в рамках взаимовыгодного партнерства. В этом году мы готовы дать Европе больше: тестируя ваши продукты на нашем поле боя, делясь технологиями и данными, а также предоставляя извлеченные уроки, которые помогут укрепить ваши собственные армии. Я говорю о математике войны и, что самое важное, о нашей проверенной способности восстанавливать и успешно наращивать оборонное производство в условиях активной полномасштабной войны", – подытожил заместитель министра.

Напомним, Министерство обороны Украины запустило программу "Логистический локдаун". Ее цель – масштабировать middle strike (мидлстрайк) возможности и системно уничтожать российскую логистику, склады, технику, командные пункты и маршруты снабжения на оперативной глубине.

Штилерман может все. Они с Миндичем зуб дают. Только дайте им еще немного денег, желательно в миллиардах
02.06.2026 14:36 Ответить
У цього штілермана на рашці дві судимості за шахрайство - остання у 18 році. У 19 він зненацька з'является в Україні реєструє хвірму за 2 міліони доларів, причому де взяв ці гроші не пам'ятає. Там ракетами і не пахне - зараз він планує будувати ракетодром в одній з країн близького сходу.
02.06.2026 15:50 Ответить
- Вам нужен председатель чтобы сидел?
- Ваши условия?
02.06.2026 15:58 Ответить
Міндичи протирають руки😏
02.06.2026 14:37 Ответить
Лютий писдець!На рівному місці,без досвіду можуть склепати хоть аналог F-35,головне фінансування
02.06.2026 14:38 Ответить
4000 фламінгів вже навели шороху,давайте ще бабла на повітряні зАмки.
02.06.2026 14:43 Ответить
А деякі кажуть,що аналоги Старлінк будуть і аналоги Петріот,через рік.А там і Зірка Смерті.
02.06.2026 14:43 Ответить
Минулого року вже три тисячі ракет "виготовили", пам'ятаємо.
02.06.2026 14:45 Ответить
Все це звучить чудово і перспективно, але як діяти стосовно балістичних атак? Арабські країни витратили 2400 з 2800 ракет патріот. США витратила 1000 ракет патріот для захисту своїх баз і зараз мають лише 50% того що мали до нападу на Іран. Звідси, просте питання - як і чим ми будемо захищатись від кацапської балістики? Взяти просто немає де і ніхто не дасть стільки скільки нам потрібно. Доведеться труситись в бомбосховищах я мінімум рік, а то й три роки (до відновлення запасів), або атакувати виробництво балістики в ********** та їх пускові установки усіх типів. Чим? Доведеться вигадувати якуісь "нетрадиційні методи" нанесення максимальної шкоди кацапам без будь якого огляду на міжнародне право, гуманізм та іншу балабольню. Око за око! Зуб за зуб. Християнство на помийку, бо якщо "підставляти праву щоку" то голову кацапи нам відрубають швидко...
02.06.2026 14:45 Ответить
У Міноборони закликали НАТО до інвестування ...Данія мала бажання інвестувати у виробництво "хламінгів" до тих пір,, поки розвідка не розкопала , що це будуть інвестиції у "зелену корупційну владу" в Україні 3,14стєц інвестиціям підкрався "нє замєтно" й "брехня зелена " всплила на поверхню,Дайте гроші ,ми їх стирим...,
02.06.2026 14:46 Ответить
Що тільки не зроблять або не заявлять, оті Оманські з Урядового кварталу95, щоб відволікти Світ та Українців, від корупційних фактів зеленського з КабМіндічами з 2020 року!!
02.06.2026 14:46 Ответить
Ги...Ги...але не при земиндичи....цей тільки вкраде і теж здрисне в ізраель
02.06.2026 14:49 Ответить
І мільони дерев здатна посадити. Но не саджає. І олімпіаду здатна провести, Но не проводе. А от шашлики самаже. І буде далі смажити.
02.06.2026 14:50 Ответить
Головне обіцяти, точніше головне гроші, а потім знову не вистачає грошей, ми би зробили, але хтось вкрав
02.06.2026 14:53 Ответить
Європа дай грошів, бо добудувати династію не вистачає.
02.06.2026 15:02 Ответить
вже навіть МЕЛОНІ плюнула в сторону міндічгейту бєні
02.06.2026 15:06 Ответить
витягуйте кругом всіх бєнів,ахмєтових,іванющенків,,ярмаків,притулів...ін сволочь зебригади,звяжіть на площах дє є прильоти ,що б не втікли...і зразу найдуься і зброя і зп воїнам і техніка і літаки...
02.06.2026 15:07 Ответить
У 2019 мудрий нарід вибрав клоуна у президенти України в час війни по приколу,тепер терпіть міндічив,єрмаків,зеленьских…..
02.06.2026 15:09 Ответить
Кірюши міндічі дерьмаки с найпотужнішим лише цього чекають
02.06.2026 15:11 Ответить
Після ордена "чотирьох свобод" врученого зеленському,є цілком реальним що гроші можуть виділити,а потім поділитись.
02.06.2026 15:27 Ответить
На тобі, розродились.
02.06.2026 15:32 Ответить
Зараз з Оману інвестиції підтягнуться, по які вова їздив. В нього там всьо схвачєна. Треба просто почекати ще сто днів.
02.06.2026 15:35 Ответить
Шо ; опять?
02.06.2026 16:00 Ответить
"Україна здатна виробляти щороку ... тисячі ракет для глибоких ударів та протиповітряної оборони" - що саме?????????
02.06.2026 16:31 Ответить
Да хоть милярд могем. Вы денег дайте, а там разберемся ))
02.06.2026 16:32 Ответить
 
 