НАТО умерло? Что нам показал случай Румынии с российским дроном? // Без цензуры. ВИДЕО

Российский дрон в Румынии стал не просто очередной провокацией со стороны РФ, а показательным испытанием для НАТО, Европейского Союза и всей системы безопасности Черноморского региона.

В этом видео журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает, почему реакция румынских властей на удар по Галацу выглядит как сигнал слабости для Кремля.

Речь идет о заявлениях президента Румынии Никушора Дана, объяснениях румынских военных относительно не сбитого дрона "Герань", роли систем Gepard, логике "главное, чтобы нас не задело" и опасном прецеденте, когда страны НАТО фактически перекладывают риски российских атак на Украину.

Отдельно упоминаются подобные реакции Польши на российские ракеты, гибридные провокации РФ, заявления Дмитрия Медведева и то, как Москва использует нерешительность Запада в своей пропаганде.

Этот кейс показывает главное: Россия постоянно тестирует слабые места НАТО, а Украина уже более четырех лет живет в условиях ракетно-дроновой войны и имеет силы обороны, которые ежедневно выполняют работу, к которой многие западные государства до сих пор не готовы.

Смотрите на YouTube-канале Цензор.НЕТ.

Что предшествовало?

Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.

В НАТО осудили "российское безрассудство".

Президент Румынии Никушор Дан пояснил, что Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, который упал на один из домов, потому что не было условий для уничтожения.

Читайте также: Когда россияне наносят удары по Украине, они должны быть уверены, что не причинят вреда гражданам Румынии, — президент Дан