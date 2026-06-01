НАТО умерло? Что нам показал случай Румынии с российским дроном? // Без цензуры. ВИДЕО

Российский дрон в Румынии стал не просто очередной провокацией со стороны РФ, а показательным испытанием для НАТО, Европейского Союза и всей системы безопасности Черноморского региона.

В этом видео журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает, почему реакция румынских властей на удар по Галацу выглядит как сигнал слабости для Кремля.

Речь идет о заявлениях президента Румынии Никушора Дана, объяснениях румынских военных относительно не сбитого дрона "Герань", роли систем Gepard, логике "главное, чтобы нас не задело" и опасном прецеденте, когда страны НАТО фактически перекладывают риски российских атак на Украину.

Отдельно упоминаются подобные реакции Польши на российские ракеты, гибридные провокации РФ, заявления Дмитрия Медведева и то, как Москва использует нерешительность Запада в своей пропаганде.

Этот кейс показывает главное: Россия постоянно тестирует слабые места НАТО, а Украина уже более четырех лет живет в условиях ракетно-дроновой войны и имеет силы обороны, которые ежедневно выполняют работу, к которой многие западные государства до сих пор не готовы.

Что предшествовало?

  • Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
  • В НАТО осудили "российское безрассудство".
  • Президент Румынии Никушор Дан пояснил, что Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, который упал на один из домов, потому что не было условий для уничтожения.

Читайте также: Когда россияне наносят удары по Украине, они должны быть уверены, что не причинят вреда гражданам Румынии, — президент Дан

Не вмерло - всралось.
01.06.2026 21:03 Ответить
НАТО не вмерло, але деякі з його чЛЄНІв, сильно обісралися без памперсів! Вікові зміни дуже смердючі, як і ******!!!! А Життя не зупиняється, його Українці із Західними Партнерами боронять від московитів-убивць!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
01.06.2026 21:17 Ответить
Досить нести херню.Якийсь баран промекає і всі за ним повторюють.Хто обісрався і коли?Раха офіційно вклепала по країні-члену НАТО?Не все летить туди,куди хотіло
01.06.2026 21:50 Ответить
НАТО за влучання дронів не збирається об'являти війну росії. Тим більше, що істота,тяка себе вважає царем терористів заявив, що дрон потрапив ненавмисне, що то дії українського РЕП. Подивилися б на реакцію країн НАТО, якби пуйло заявило, що навмисно вдарив по території Румунії.
01.06.2026 21:06 Ответить
Ну реально економіка ЄС роками націлювалась на орківський ринок і їх ресурси, в той час Китай захопив родовища в Африці і Південні америці. Меркель, Шредер добре попрацювали, навіть з тими мігрантами і закриттям АЕС.

І який у них варіант діяти жорстко з орками і зруйнувати свою економіку, де повно негрів, пакистанців, сірійців які живуть на дотаціях і просто все рознесуть, якщо не буде виплат.

Та ж Румунія постійно отримує кошти від ЄС, а при конфронтації з орками це все припиниться.
01.06.2026 21:11 Ответить
саме так !
годі сподіватись на дядька Сема !
500 млн. заможних європейців цілком здатні скрутити роги рузьким нєдочєловєкам

.
01.06.2026 21:18 Ответить
НАТО вмерло !
хай живе НАТО !

якось так, а інакше ніяк окрім вузького скандинаво-східноєвпопейсього або панєвропейсткого військового союзу.

.
01.06.2026 21:12 Ответить
Стоїть НАТО при дорозі
Що робить не знає
Наче сили битись є
Та ... волі не має
01.06.2026 21:20 Ответить
А НАТО воно існувало?
Яких РІВНИХ суперників воно перемагало?
01.06.2026 21:38 Ответить
Ти б для почтаку почитав історію,можливо не виглядав би дураком
01.06.2026 21:46 Ответить
Якби не НАТО,Європа була б комуністична!!!
01.06.2026 21:51 Ответить
Тупий клікбейтний заголов для тупої отари від такої ж блонди
01.06.2026 21:45 Ответить
 
 