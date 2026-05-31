Когда россияне наносят удары по Украине, они должны быть уверены, что не причинят вреда гражданам Румынии, - президент Дан
Россия должна изменить тактику обстрелов Украины, чтобы не наносить ущерб гражданам Румынии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил президент Румынии Никушор Дан в программе Weekend в эфире BBC в воскресенье.
Что известно
Так, румынский президент отвечал на вопросы ведущих о действиях Румынии в этой ситуации и признал, что инциденты с дронами становятся все более угрожающими для его страны.
"У нас за последние 2 года было, пожалуй, 20 или 30 инцидентов с дронами. Сначала в них не было взрывчатки. Около месяца назад был еще один, со взрывчаткой, который, к счастью, не взорвался", – отметил Дан.
Без ущерба для граждан Румынии
По его словам, Россия должна изменить тактику, чтобы не затрагивать его страну.
"Это становится угрозой для румынских граждан. Поэтому, когда россияне наносят удары по (украинским) городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут ущерба румынским гражданам", – заявил Дан.
Что предшествовало?
- Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
- В НАТО осудили "российскую безрассудство".
- Президент Румынии Никушор Дан сказал, что Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, который упал на один из домов, поскольку не было условий для уничтожения.
До того как сфокусироваться на евроинтеграции, Сергей Сидоренко много лет работал в украинском филиале известного российского издательского дома «Коммерсантъ».
С 2005 по 2014 год он занимал там позицию специального корреспондента и обозревателя, отвечая за международную политику.
Хотя редакция в Киеве вела независимую редакционную политику, сам бренд и структура изначально принадлежали российскому материнскому холдингу владелец - Алишер Усманов
