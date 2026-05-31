РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11551 посетитель онлайн
Новости Сбивание дронов в Румынии
4 961 65

Когда россияне наносят удары по Украине, они должны быть уверены, что не причинят вреда гражданам Румынии, - президент Дан

Дан призвал РФ наносить удары по Украине без ущерба для румын

Россия должна изменить тактику обстрелов Украины, чтобы не наносить ущерб гражданам Румынии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил президент Румынии Никушор Дан в программе Weekend в эфире BBC в воскресенье.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Так, румынский президент отвечал на вопросы ведущих о действиях Румынии в этой ситуации и признал, что инциденты с дронами становятся все более угрожающими для его страны.

"У нас за последние 2 года было, пожалуй, 20 или 30 инцидентов с дронами. Сначала в них не было взрывчатки. Около месяца назад был еще один, со взрывчаткой, который, к счастью, не взорвался", – отметил Дан.

Смотрите также: В дом в Румынии попал российский дрон "Герань-2", - президент Дан. ФОТОрепортаж

Без ущерба для граждан Румынии

По его словам, Россия должна изменить тактику, чтобы не затрагивать его страну.

"Это становится угрозой для румынских граждан. Поэтому, когда россияне наносят удары по (украинским) городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут ущерба румынским гражданам", – заявил Дан.

Читайте также: Румыния пригрозила выслать посла РФ из-за инцидентов с российскими дронами

Что предшествовало?

  • Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
  • В НАТО осудили "российскую безрассудство".
  • Президент Румынии Никушор Дан сказал, что Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, который упал на один из домов, поскольку не было условий для уничтожения.

Автор: 

Румыния (1293) Дан Никушор (28)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+43
Как-то гниловато звучит
показать весь комментарий
31.05.2026 21:33 Ответить
+40
Мені цікаво, в України є хоч один сусід яким би не керували агенти ФСБ чи люди з синдромом Дауна?

Воно взагалі зрозуміло що воно висрало чи ні?
показать весь комментарий
31.05.2026 21:33 Ответить
+36
Феєричний мудак! Кацапи у 90 відсотків випадків били по Румунії свідомо - тестували ППО, алгоритми дій і рішучість НАТО.
показать весь комментарий
31.05.2026 21:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как-то гниловато звучит
показать весь комментарий
31.05.2026 21:33 Ответить
цілком зрозуміло звучить - дан закликає расію точніше ******* дронами по Україні.
показать весь комментарий
31.05.2026 21:57 Ответить
Тоді від нас-"Коли росіяни б'ють по Румунії,то вони мають бути впевнені, що не зашкодять громадянам України.."
показать весь комментарий
31.05.2026 23:20 Ответить
Десь я вже таке чув: росіяни теж люди, вони не нападуть...
показать весь комментарий
31.05.2026 22:27 Ответить
Ватні їпанати луг@ндонії теж так думали. Вітаю із поповненням.
показать весь комментарий
31.05.2026 21:33 Ответить
Мені цікаво, в України є хоч один сусід яким би не керували агенти ФСБ чи люди з синдромом Дауна?

Воно взагалі зрозуміло що воно висрало чи ні?
показать весь комментарий
31.05.2026 21:33 Ответить
Феєричний мудак! Кацапи у 90 відсотків випадків били по Румунії свідомо - тестували ППО, алгоритми дій і рішучість НАТО.
показать весь комментарий
31.05.2026 21:34 Ответить
Уйобок!
показать весь комментарий
31.05.2026 21:36 Ответить
агінь фраза - українців вбивати можна ..перекладаю
показать весь комментарий
31.05.2026 21:37 Ответить
Він хоч сам зрозумів що висрав?
показать весь комментарий
31.05.2026 21:37 Ответить
Він лише відкрито висловив те, що думає вся Європа. Не більше.
показать весь комментарий
31.05.2026 23:21 Ответить
Це політичне гасло, для внутрішнього споживання, тіпа ми сцикуни, нас не треба бити.
показать весь комментарий
31.05.2026 21:38 Ответить
Як не заплакав, то хоть скривився Дан ….
По Християські…. Ум, честь и совість румунів…
показать весь комментарий
31.05.2026 21:38 Ответить
Как такое можно говорить. Похоже он умственно отсталый.
показать весь комментарий
31.05.2026 21:39 Ответить
Он как раз умный и главное - честный. Умственно отсталые это те, которые затеяли движуху в Украине, считая что мы нужны Европе.
показать весь комментарий
31.05.2026 21:46 Ответить
В кому же "вы" нужны тогда?
показать весь комментарий
31.05.2026 21:49 Ответить
Твої кацапи науйх там не здалися! Та ви НІДЕ не потрібні!
показать весь комментарий
31.05.2026 23:22 Ответить
Типу помріть сьогодні, а ми завтра.
показать весь комментарий
31.05.2026 21:41 Ответить
Сильно! - а Україну нехай б"ють - це НАТО чи якась дрисля?
показать весь комментарий
31.05.2026 21:42 Ответить
І дає відмашку - по Україні! - беглим! - вогонь!
показать весь комментарий
31.05.2026 21:49 Ответить
Допомагають - без допомоги Заходу ми не встояли - але по великому рахунку ми один на один з кацапами
показать весь комментарий
31.05.2026 21:55 Ответить
Так, це НАТО, до якого ви так несамовито хотіли приєднатися. Варто було влаштовувати ту двіжуху заради приєднання до НАТО і ЄС? Доходе до вас потроху чи все ніяк?))
показать весь комментарий
31.05.2026 22:18 Ответить
В нас виходу немає - куди нам ше йти?
показать весь комментарий
31.05.2026 22:24 Ответить
Заспівай свою відому пісеньку прА "сруцький мир"..Я ж бачу як тобі нетерпитця...
показать весь комментарий
31.05.2026 23:24 Ответить
Потужно! Справжні політик! Одна заява і закрив небо НАТО!
показать весь комментарий
31.05.2026 21:44 Ответить
****** румунський, - homo erecticus.
показать весь комментарий
31.05.2026 21:45 Ответить
Ганьба румунському президенту!
показать весь комментарий
31.05.2026 21:47 Ответить
і ці люди називають себе християнами... сатаністи якісь. ...Хоча... Раніше від нас вимагали, щоб ми відстрілювалися якось так, щоб до них не портрапило, а тепер все ж претензія до рашки. Як мінімум дотепно
показать весь комментарий
31.05.2026 21:47 Ответить
Куколди, які не розуміють, що їхня безхребетність тільки заохочує росію бити ще. А це, що він зморозив, взагалі за межею адекватного!
показать весь комментарий
31.05.2026 21:48 Ответить
Пропоную шахеди націлені на території ЄС взагалі не збивати, нехай летять, хлопці побережуть боєзапас.
показать весь комментарий
31.05.2026 21:48 Ответить
Вони зазвичай повертаються, це прокладання маршруту, щоб обійти наше ППО, бо НАТОвське їх не чіпає. А спуфленні РЕБ й так постійно туди летять.
показать весь комментарий
31.05.2026 22:04 Ответить
Бийте, але щоб на нас кров не бризкала...
Це пізда.
показать весь комментарий
31.05.2026 21:49 Ответить
Румуни вчіться воювати в Україні поки не пізно!
показать весь комментарий
31.05.2026 21:52 Ответить
Навіщо воно їм? Вони разом з більшою частиною Європи в разі чого підпишуть з кацапами новий Варшавський договір і будуть і далі спокійно жити.
показать весь комментарий
31.05.2026 23:24 Ответить
Це жахливо аморальна фраза, якщо це не помилка перекладу. Але з першоджерела виглядає ніби все так і є.
показать весь комментарий
31.05.2026 21:57 Ответить
Цинізм зашкалює...
показать весь комментарий
31.05.2026 21:58 Ответить
І це ще типу «проєвропейський» мерзотник, а що було б якби вибрали «проросійського» нацюцюрника?
показать весь комментарий
31.05.2026 22:28 Ответить
Інвалід мозга чи цинічний мудак?
показать весь комментарий
31.05.2026 21:59 Ответить
Сама доброта. Аж сльоза навернулась.
показать весь комментарий
31.05.2026 21:59 Ответить
показать весь комментарий
31.05.2026 22:06 Ответить
Це чмо сказало те, про що думають усі інші керівники країн Європи - наші "друзяки".)
показать весь комментарий
31.05.2026 22:11 Ответить
*****.

Так кацапідари ж і цілили по твоїй сраній Румунії!!!

Виняткрвий уйобок...
показать весь комментарий
31.05.2026 22:11 Ответить
Є країни від яких вже звично ніхто не очікує не те що виконання якихось міжнародних правил, а й просто хоч трохи раціональних дій - Північна Корея, Іран ну й парашка. І тут таке...
показать весь комментарий
31.05.2026 22:14 Ответить
Та нормально звучит: х#ярте туды, но смотрите чтоб не сюды....
показать весь комментарий
31.05.2026 22:16 Ответить
Даже уявити не можливо, щоб воно зверзло колиб ,,добрі,, сусіди отримали кацапську ракету?
показать весь комментарий
31.05.2026 22:19 Ответить
Те, що і поляки. Теж сказав би, що то українська ракета.
показать весь комментарий
31.05.2026 23:30 Ответить
Hа початку zенzор у заголовку виставляє цитату, яку Президент Румунії не говорив, а потім російські тролі на підставі брехливої ​​інформації дають свої коментарі.
показать весь комментарий
31.05.2026 22:25 Ответить
Автор цієї брехні Сергей Сидоренко
показать весь комментарий
31.05.2026 22:45 Ответить
1. Прошлое в газете «Коммерсантъ-Украина»
До того как сфокусироваться на евроинтеграции, Сергей Сидоренко много лет работал в украинском филиале известного российского издательского дома «Коммерсантъ».
С 2005 по 2014 год он занимал там позицию специального корреспондента и обозревателя, отвечая за международную политику.
Хотя редакция в Киеве вела независимую редакционную политику, сам бренд и структура изначально принадлежали российскому материнскому холдингу владелец - Алишер Усманов
показать весь комментарий
31.05.2026 22:46 Ответить
"слащавий він якийсь! одне слово - румин!" ))))
показать весь комментарий
31.05.2026 22:25 Ответить
Так він же болгарин - та яка різниця!
показать весь комментарий
31.05.2026 22:32 Ответить
Вот это и есть оригинальный ***** , который проходя мимо горя обосреться подливой продолжая вонять на всем своем пути...
показать весь комментарий
31.05.2026 22:29 Ответить
Те що він сказав - а ні дипломатичне, а ні людське. Щось малограмотне і хворобливе. Це не президент країни, яка є членом ЄС і НАТО.
показать весь комментарий
31.05.2026 22:35 Ответить
Ні щоб призвати,примусити паРашу до закінчення обстрілів України ,румун наполягає при обстрілах нашої держави не обстрілювати Румунією.Ось такі вони союзники.Трактувати можна так,що по ним стріляйте,а нас не чіпайте.
показать весь комментарий
31.05.2026 22:36 Ответить
Чоловік розуміє, що всі заклики до одного місця. Тому каже цілком реальні речі.
показать весь комментарий
31.05.2026 23:26 Ответить
отэта парень! и серет, и куй стоит
показать весь комментарий
31.05.2026 22:39 Ответить
Так ви ж ***...ть в НАТО, ви ж захищені.
показать весь комментарий
31.05.2026 22:41 Ответить
Пол сотни гепардов и столько же ф 16 наверное недостаточно для защиты границы
показать весь комментарий
31.05.2026 22:43 Ответить
Лучше страусы быстрее головы вытягивайте из одного места
показать весь комментарий
31.05.2026 22:42 Ответить
1. Прошлое в газете «Коммерсантъ-Украина»
До того как сфокусироваться на евроинтеграции, Сергей Сидоренко много лет работал в украинском филиале известного российского издательского дома «Коммерсантъ».
С 2005 по 2014 год он занимал там позицию специального корреспондента и обозревателя, отвечая за международную политику.
Хотя редакция в Киеве вела независимую редакционную политику, сам бренд и структура изначально принадлежали российскому материнскому холдингу (владелец - Алишер Усманов).
показать весь комментарий
31.05.2026 22:42 Ответить
Сидоренко один з основных хорових співаків ансамблю хорового співу під керівництвом Дерьмака, лібретиста Подяка.
показать весь комментарий
31.05.2026 23:18 Ответить
Мдаа...
Це НАТО...
показать весь комментарий
31.05.2026 22:53 Ответить
Це звучить огидно та з погляду дипломатії вкрай імпотентно. Україні нічого доброго чекати від майбутнього членства в НАТО з такими, боягузливими і неспроможними членами альянсу, як Румунія, які лякаються будь-якої відповідальності за прийняття оперативних рішень щодо забезпечення власної безпеки, не кажучи про безпеку партнерів-сусідів. Та й Польща не краща. США мають рацію кажучи про відповідальність європейських членів альянсу за власну безпеку.
показать весь комментарий
31.05.2026 23:11 Ответить
"Росія має змінити тактику обстрілів України, щоб не завдавати шкоди громадянам Румунії." Оно конечно понятно что наши партнёры все тек думают. Но мог бы хоть для приличия выдать что-то типа, нужно мол прекращать войну, деэскалация, прекращение огня и в таком духе. Даже Орбан и Трамп в такое умели.) Но в последнее время партнеры не всегда слова подбирают. Это кстати для понимания, тем кто ещё до сих пор не понял, как там на западе видят в реальности эту войну, а не с высоких трибун озабоченности .
показать весь комментарий
31.05.2026 23:41 Ответить
 
 