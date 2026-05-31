В дом в Румынии попал российский дрон "Герань-2", - президент Дан. ФОТОрепортаж

Беспилотник, который в ночь на 29 мая попал в жилой дом в румынском городе Галац, был российским дроном типа "Герань-2".

Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан, передает Цензор.НЕТ.

Надпись кириллицей "Геран-2"

Так, он отметил, что таковы результаты технического расследования.

"На найденных обломках обнаружена надпись кириллицей "Геран-2", а электронные компоненты, навигационные системы, модули управления, двигатель и конструктивные элементы, которые анализировались, имеют сходство или идентичны тем, что были найдены в других дронах "Геран-2", обнаруженных ранее на территории Румынии и однозначно идентифицированных как изготовленные в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также физико-химические исследования подтвердили наличие тех же типов материалов и топлива, которые неоднократно обнаруживались в аппаратах этой серии.

"Расследование однозначно пришло к выводу, что обломки, найденные в Галаце, происходят от беспилотника "Герань-2" российского производства", – заявил Дан.

Президент Румынии подчеркнул, что попадание беспилотника в жилой дом, в результате которого пострадали люди и был нанесен материальный ущерб, является серьезным инцидентом.

"Единственным виновником является Россия", – добавил он.

Результаты будут переданы союзникам

Дан заверил, что результаты расследования будут переданы союзникам Румынии, а также соответствующим структурам НАТО и Европейского Союза. Румыния продолжит действовать вместе с партнерами для укрепления безопасности на восточной границе Альянса и защиты своих граждан.

"Румыния не будет игнорировать и не будет преуменьшать ни один инцидент, который угрожает жизни ее граждан, национальной безопасности или суверенитету румынского государства", — добавил он.

