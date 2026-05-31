В дом в Румынии попал российский дрон "Герань-2", - президент Дан. ФОТОрепортаж
Беспилотник, который в ночь на 29 мая попал в жилой дом в румынском городе Галац, был российским дроном типа "Герань-2".
Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан, передает Цензор.НЕТ.
Надпись кириллицей "Геран-2"
Так, он отметил, что таковы результаты технического расследования.
"На найденных обломках обнаружена надпись кириллицей "Геран-2", а электронные компоненты, навигационные системы, модули управления, двигатель и конструктивные элементы, которые анализировались, имеют сходство или идентичны тем, что были найдены в других дронах "Геран-2", обнаруженных ранее на территории Румынии и однозначно идентифицированных как изготовленные в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Также физико-химические исследования подтвердили наличие тех же типов материалов и топлива, которые неоднократно обнаруживались в аппаратах этой серии.
"Расследование однозначно пришло к выводу, что обломки, найденные в Галаце, происходят от беспилотника "Герань-2" российского производства", – заявил Дан.
Президент Румынии подчеркнул, что попадание беспилотника в жилой дом, в результате которого пострадали люди и был нанесен материальный ущерб, является серьезным инцидентом.
"Единственным виновником является Россия", – добавил он.
Результаты будут переданы союзникам
Дан заверил, что результаты расследования будут переданы союзникам Румынии, а также соответствующим структурам НАТО и Европейского Союза. Румыния продолжит действовать вместе с партнерами для укрепления безопасности на восточной границе Альянса и защиты своих граждан.
"Румыния не будет игнорировать и не будет преуменьшать ни один инцидент, который угрожает жизни ее граждан, национальной безопасности или суверенитету румынского государства", — добавил он.
Что предшествовало?
- Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажный дом и взорвался. Пострадали два человека.
- В НАТО осудили "российскую безрассудство".
- Президент Румынии Никушор Дан пояснил, что Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, который упал на один из домов, поскольку не было условий для его уничтожения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це у кацапів в міліметрах чи сантиметрах ?
мчудак звернувся до кацапів з проханням, обстрілювати Україну так, щоб не потерпали громадяне румунії...