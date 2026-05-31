Новини Збиття дронів у Румунії
3 476 54

Коли росіяни б’ють по Україні, вони мають бути впевнені, що не зашкодять громадянам Румунії, - президент Дан

Дан закликав РФ бити по Україні без шкоди для румунів

Росія має змінити тактику обстрілів України, щоб не завдавати шкоди громадянам Румунії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "європейську правду", про це заявив президент Румунії Нікушор Дан у програмі Weekend в ефірі BBC у неділю.

Що відомо

Так, румунський президент відповідав на запитання ведучих про дії Румунії у цій ситуації і визнав, що дронові інциденти стають дедалі більш загрозливими для його країни.

"У нас за останні 2 роки було, мабуть, 20 чи 30 інцидентів з дронами. Спершу у них не було вибухівки. Близько місяця тому був ще один, з вибухівкою, який на щастя не вибухнув", – зазначив Дан.

Без шкоди для громадян Румунії

За його словами, Росія має змінити тактику, щоби не зачіпати його країну.

"Це стає загрозою для румунських громадян. Тому коли росіяни б’ють по (українських) містах з іншого боку Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдадуть ушкоджень румунським громадянам", – заявив Дан.

Що передувало?

  • Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
  • У НАТО засудили "російську безрозсудність".
  • Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.

+33
Как-то гниловато звучит
31.05.2026 21:33 Відповісти
+30
Мені цікаво, в України є хоч один сусід яким би не керували агенти ФСБ чи люди з синдромом Дауна?

Воно взагалі зрозуміло що воно висрало чи ні?
31.05.2026 21:33 Відповісти
+28
Феєричний мудак! Кацапи у 90 відсотків випадків били по Румунії свідомо - тестували ППО, алгоритми дій і рішучість НАТО.
31.05.2026 21:34 Відповісти
Как-то гниловато звучит
31.05.2026 21:33 Відповісти
цілком зрозуміло звучить - дан закликає расію точніше ******* дронами по Україні.
31.05.2026 21:57 Відповісти
Десь я вже таке чув: росіяни теж люди, вони не нападуть...
31.05.2026 22:27 Відповісти
Ватні їпанати луг@ндонії теж так думали. Вітаю із поповненням.
31.05.2026 21:33 Відповісти
Мені цікаво, в України є хоч один сусід яким би не керували агенти ФСБ чи люди з синдромом Дауна?

Воно взагалі зрозуміло що воно висрало чи ні?
31.05.2026 21:33 Відповісти
Феєричний мудак! Кацапи у 90 відсотків випадків били по Румунії свідомо - тестували ППО, алгоритми дій і рішучість НАТО.
31.05.2026 21:34 Відповісти
Уйобок!
31.05.2026 21:36 Відповісти
агінь фраза - українців вбивати можна ..перекладаю
31.05.2026 21:37 Відповісти
Він хоч сам зрозумів що висрав?
31.05.2026 21:37 Відповісти
Це політичне гасло, для внутрішнього споживання, тіпа ми сцикуни, нас не треба бити.
31.05.2026 21:38 Відповісти
Як не заплакав, то хоть скривився Дан ….
По Християські…. Ум, честь и совість румунів…
31.05.2026 21:38 Відповісти
Как такое можно говорить. Похоже он умственно отсталый.
31.05.2026 21:39 Відповісти
Он как раз умный и главное - честный. Умственно отсталые это те, которые затеяли движуху в Украине, считая что мы нужны Европе.
31.05.2026 21:46 Відповісти
В кому же "вы" нужны тогда?
31.05.2026 21:49 Відповісти
Типу помріть сьогодні, а ми завтра.
31.05.2026 21:41 Відповісти
Сильно! - а Україну нехай б"ють - це НАТО чи якась дрисля?
31.05.2026 21:42 Відповісти
І дає відмашку - по Україні! - беглим! - вогонь!
31.05.2026 21:49 Відповісти
Допомагають - без допомоги Заходу ми не встояли - але по великому рахунку ми один на один з кацапами
31.05.2026 21:55 Відповісти
Так, це НАТО, до якого ви так несамовито хотіли приєднатися. Варто було влаштовувати ту двіжуху заради приєднання до НАТО і ЄС? Доходе до вас потроху чи все ніяк?))
31.05.2026 22:18 Відповісти
В нас виходу немає - куди нам ше йти?
31.05.2026 22:24 Відповісти
Потужно! Справжні політик! Одна заява і закрив небо НАТО!
31.05.2026 21:44 Відповісти
****** румунський, - homo erecticus.
31.05.2026 21:45 Відповісти
Ганьба румунському президенту!
31.05.2026 21:47 Відповісти
і ці люди називають себе християнами... сатаністи якісь. ...Хоча... Раніше від нас вимагали, щоб ми відстрілювалися якось так, щоб до них не портрапило, а тепер все ж претензія до рашки. Як мінімум дотепно
31.05.2026 21:47 Відповісти
Куколди, які не розуміють, що їхня безхребетність тільки заохочує росію бити ще. А це, що він зморозив, взагалі за межею адекватного!
31.05.2026 21:48 Відповісти
Пропоную шахеди націлені на території ЄС взагалі не збивати, нехай летять, хлопці побережуть боєзапас.
31.05.2026 21:48 Відповісти
Вони зазвичай повертаються, це прокладання маршруту, щоб обійти наше ППО, бо НАТОвське їх не чіпає. А спуфленні РЕБ й так постійно туди летять.
31.05.2026 22:04 Відповісти
Бийте, але щоб на нас кров не бризкала...
Це пізда.
31.05.2026 21:49 Відповісти
Румуни вчіться воювати в Україні поки не пізно!
31.05.2026 21:52 Відповісти
Це жахливо аморальна фраза, якщо це не помилка перекладу. Але з першоджерела виглядає ніби все так і є.
31.05.2026 21:57 Відповісти
Цинізм зашкалює...
31.05.2026 21:58 Відповісти
І це ще типу «проєвропейський» мерзотник, а що було б якби вибрали «проросійського» нацюцюрника?
31.05.2026 22:28 Відповісти
Інвалід мозга чи цинічний мудак?
31.05.2026 21:59 Відповісти
Сама доброта. Аж сльоза навернулась.
31.05.2026 21:59 Відповісти
31.05.2026 22:06 Відповісти
Це чмо сказало те, про що думають усі інші керівники країн Європи - наші "друзяки".)
31.05.2026 22:11 Відповісти
*****.

Так кацапідари ж і цілили по твоїй сраній Румунії!!!

Виняткрвий уйобок...
31.05.2026 22:11 Відповісти
Є країни від яких вже звично ніхто не очікує не те що виконання якихось міжнародних правил, а й просто хоч трохи раціональних дій - Північна Корея, Іран ну й парашка. І тут таке...
31.05.2026 22:14 Відповісти
Та нормально звучит: х#ярте туды, но смотрите чтоб не сюды....
31.05.2026 22:16 Відповісти
Даже уявити не можливо, щоб воно зверзло колиб ,,добрі,, сусіди отримали кацапську ракету?
31.05.2026 22:19 Відповісти
Hа початку zенzор у заголовку виставляє цитату, яку Президент Румунії не говорив, а потім російські тролі на підставі брехливої ​​інформації дають свої коментарі.
31.05.2026 22:25 Відповісти
Автор цієї брехні Сергей Сидоренко
31.05.2026 22:45 Відповісти
1. Прошлое в газете «Коммерсантъ-Украина»
До того как сфокусироваться на евроинтеграции, Сергей Сидоренко много лет работал в украинском филиале известного российского издательского дома «Коммерсантъ».
С 2005 по 2014 год он занимал там позицию специального корреспондента и обозревателя, отвечая за международную политику.
Хотя редакция в Киеве вела независимую редакционную политику, сам бренд и структура изначально принадлежали российскому материнскому холдингу владелец - Алишер Усманов
31.05.2026 22:46 Відповісти
"слащавий він якийсь! одне слово - румин!" ))))
31.05.2026 22:25 Відповісти
Так він же болгарин - та яка різниця!
31.05.2026 22:32 Відповісти
Вот это и есть оригинальный ***** , который проходя мимо горя обосреться подливой продолжая вонять на всем своем пути...
31.05.2026 22:29 Відповісти
Те що він сказав - а ні дипломатичне, а ні людське. Щось малограмотне і хворобливе. Це не президент країни, яка є членом ЄС і НАТО.
31.05.2026 22:35 Відповісти
Ні щоб призвати,примусити паРашу до закінчення обстрілів України ,румун наполягає при обстрілах нашої держави не обстрілювати Румунією.Ось такі вони союзники.Трактувати можна так,що по ним стріляйте,а нас не чіпайте.
31.05.2026 22:36 Відповісти
отэта парень! и серет, и куй стоит
31.05.2026 22:39 Відповісти
Так ви ж ***...ть в НАТО, ви ж захищені.
31.05.2026 22:41 Відповісти
Пол сотни гепардов и столько же ф 16 наверное недостаточно для защиты границы
31.05.2026 22:43 Відповісти
Лучше страусы быстрее головы вытягивайте из одного места
31.05.2026 22:42 Відповісти
31.05.2026 22:42 Відповісти
 
 