Коли росіяни б’ють по Україні, вони мають бути впевнені, що не зашкодять громадянам Румунії, - президент Дан
Росія має змінити тактику обстрілів України, щоб не завдавати шкоди громадянам Румунії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "європейську правду", про це заявив президент Румунії Нікушор Дан у програмі Weekend в ефірі BBC у неділю.
Що відомо
Так, румунський президент відповідав на запитання ведучих про дії Румунії у цій ситуації і визнав, що дронові інциденти стають дедалі більш загрозливими для його країни.
"У нас за останні 2 роки було, мабуть, 20 чи 30 інцидентів з дронами. Спершу у них не було вибухівки. Близько місяця тому був ще один, з вибухівкою, який на щастя не вибухнув", – зазначив Дан.
Без шкоди для громадян Румунії
За його словами, Росія має змінити тактику, щоби не зачіпати його країну.
"Це стає загрозою для румунських громадян. Тому коли росіяни б’ють по (українських) містах з іншого боку Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдадуть ушкоджень румунським громадянам", – заявив Дан.
Що передувало?
- Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
- У НАТО засудили "російську безрозсудність".
- Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.
Воно взагалі зрозуміло що воно висрало чи ні?
По Християські…. Ум, честь и совість румунів…
Це пізда.
Так кацапідари ж і цілили по твоїй сраній Румунії!!!
Виняткрвий уйобок...
До того как сфокусироваться на евроинтеграции, Сергей Сидоренко много лет работал в украинском филиале известного российского издательского дома «Коммерсантъ».
С 2005 по 2014 год он занимал там позицию специального корреспондента и обозревателя, отвечая за международную политику.
Хотя редакция в Киеве вела независимую редакционную политику, сам бренд и структура изначально принадлежали российскому материнскому холдингу владелец - Алишер Усманов
