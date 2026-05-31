Коли росіяни б’ють по Україні, вони мають бути впевнені, що не зашкодять громадянам Румунії, - президент Дан

Росія має змінити тактику обстрілів України, щоб не завдавати шкоди громадянам Румунії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "європейську правду", про це заявив президент Румунії Нікушор Дан у програмі Weekend в ефірі BBC у неділю.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Так, румунський президент відповідав на запитання ведучих про дії Румунії у цій ситуації і визнав, що дронові інциденти стають дедалі більш загрозливими для його країни.

"У нас за останні 2 роки було, мабуть, 20 чи 30 інцидентів з дронами. Спершу у них не було вибухівки. Близько місяця тому був ще один, з вибухівкою, який на щастя не вибухнув", – зазначив Дан.

Також дивіться: В будинок у Румунії влучив російський дрон "Герань-2", - президент Дан. ФОТОрепортаж

Без шкоди для громадян Румунії

За його словами, Росія має змінити тактику, щоби не зачіпати його країну.

"Це стає загрозою для румунських громадян. Тому коли росіяни б’ють по (українських) містах з іншого боку Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдадуть ушкоджень румунським громадянам", – заявив Дан.

Також читайте: Румунія пригрозила вислати посла РФ через інциденти з російськими дронами

Що передувало?