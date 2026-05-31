Румунія пригрозила вислати посла РФ через інциденти з російськими дронами

Президент Румунії Нікушор Дан не виключив вислання російського посла у разі нових інцидентів із російськими ударними безпілотниками, які під час атак на Україну залітають у повітряний простір країни.

У Бухаресті говорять про нові заходи

Коментуючи нещодавній інцидент із російським дроном у повіті Галац, президент Румунії заявив, що влада очікує від Росії більшої обережності, аби її атаки проти України не становили загрози для румунських громадян.

"Я сподіваюсь, що вони зупиняться. Якщо ж ні – є інші заходи, які можуть бути вжиті. Наприклад, вислання російського посла. Є певна ієрархія дипломатичних заходів", – сказав Дан.

Російське походження дрона підтвердили

Президент наголосив, що у Бухаресті не мають сумнівів щодо російського походження безпілотника.

За його словами, румунські фахівці змогли порівняти уламки нового апарата зі зразком дрона типу "Герань-2", який раніше впав на території країни та не здетонував.

