УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11762 відвідувача онлайн
Новини Висилка дипломатів РФ із Румунії
405 10

Румунія пригрозила вислати посла РФ через інциденти з російськими дронами

У Румунії допускають вигнання посла РФ, якщо інциденти з дронами продовжаться

Президент Румунії Нікушор Дан не виключив вислання російського посла у разі нових інцидентів із російськими ударними безпілотниками, які під час атак на Україну залітають у повітряний простір країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав Нікушор Дан  журналістам BBC.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Бухаресті говорять про нові заходи

Коментуючи нещодавній інцидент із російським дроном у повіті Галац, президент Румунії заявив, що влада очікує від Росії більшої обережності, аби її атаки проти України не становили загрози для румунських громадян.

"Я сподіваюсь, що вони зупиняться. Якщо ж ні – є інші заходи, які можуть бути вжиті. Наприклад, вислання російського посла. Є певна ієрархія дипломатичних заходів", – сказав Дан.

Читайте: Румунія вислала двох високопоставлених російських дипломатів

Російське походження дрона підтвердили

Президент наголосив, що у Бухаресті не мають сумнівів щодо російського походження безпілотника.

За його словами, румунські фахівці змогли порівняти уламки нового апарата зі зразком дрона типу "Герань-2", який раніше впав на території країни та не здетонував.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція викличе посла РФ після влучання російського дрона в будинок у Румунії

посольство рф (330) Румунія (1398) дрони (8293)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
А, може, позов до міжнародного суду, і вимога відшкодувати збитки?! Моральні також. Хоча б цей мінімум.
показати весь коментар
31.05.2026 16:36 Відповісти
+1
Останє китайське
показати весь коментар
31.05.2026 16:33 Відповісти
+1
Президент Румуніі вважає ,
щоби кацапи біль уважніше
бомбили Украіну і ніяким чином дрони не потрапляли на їх
територію , ні??
показати весь коментар
31.05.2026 16:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Останє китайське
показати весь коментар
31.05.2026 16:33 Відповісти
Президент Румуніі вважає ,
щоби кацапи біль уважніше
бомбили Украіну і ніяким чином дрони не потрапляли на їх
територію , ні??
показати весь коментар
31.05.2026 16:34 Відповісти
А, може, позов до міжнародного суду, і вимога відшкодувати збитки?! Моральні також. Хоча б цей мінімум.
показати весь коментар
31.05.2026 16:36 Відповісти
Збиття MH-17 вже відшкодували? Той МКС такий же безпорадний, як і ООНи, Радбези і НАТи.
показати весь коментар
31.05.2026 16:41 Відповісти
Зазвичай після такого інциденту ворожих послів висилають одразу.
показати весь коментар
31.05.2026 16:40 Відповісти
московитів висилайте рішуче !
ніяких компромісів московит це сміття !
показати весь коментар
31.05.2026 16:41 Відповісти
А хіба рашка призначає послів, а не резидентів?
показати весь коментар
31.05.2026 16:47 Відповісти
Никанор обещал жесткий ответ. Теперь понятно что он имел в виду.
показати весь коментар
31.05.2026 17:15 Відповісти
 
 