Румунія пригрозила вислати посла РФ через інциденти з російськими дронами
Президент Румунії Нікушор Дан не виключив вислання російського посла у разі нових інцидентів із російськими ударними безпілотниками, які під час атак на Україну залітають у повітряний простір країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав Нікушор Дан журналістам BBC.
У Бухаресті говорять про нові заходи
Коментуючи нещодавній інцидент із російським дроном у повіті Галац, президент Румунії заявив, що влада очікує від Росії більшої обережності, аби її атаки проти України не становили загрози для румунських громадян.
"Я сподіваюсь, що вони зупиняться. Якщо ж ні – є інші заходи, які можуть бути вжиті. Наприклад, вислання російського посла. Є певна ієрархія дипломатичних заходів", – сказав Дан.
Російське походження дрона підтвердили
Президент наголосив, що у Бухаресті не мають сумнівів щодо російського походження безпілотника.
За його словами, румунські фахівці змогли порівняти уламки нового апарата зі зразком дрона типу "Герань-2", який раніше впав на території країни та не здетонував.
