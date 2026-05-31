Румыния пригрозила выслать посла РФ из-за инцидентов с российскими дронами

Президент Румынии Никушор Дан не исключил высылку российского посла в случае новых инцидентов с российскими ударными беспилотниками, которые во время атак на Украину залетают в воздушное пространство страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Никушор Дан заявил журналистам BBC.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Бухаресте говорят о новых мерах

Комментируя недавний инцидент с российским дроном в уезде Галац, президент Румынии заявил, что власти ожидают от России большей осторожности, чтобы ее атаки против Украины не представляли угрозы для румынских граждан.

"Я надеюсь, что они остановятся. Если же нет – есть другие меры, которые могут быть приняты. Например, высылка российского посла. Существует определенная иерархия дипломатических мер", – сказал Дан.

Читайте: Румыния выслала двух высокопоставленных российских дипломатов

Российское происхождение дрона подтвердили

Президент подчеркнул, что в Бухаресте не сомневаются в российском происхождении беспилотника.

По его словам, румынские специалисты смогли сравнить обломки нового аппарата с образцом дрона типа "Герань-2", который ранее упал на территории страны и не взорвался.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция вызовет посла РФ после попадания российского дрона в дом в Румынии