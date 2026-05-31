Румыния пригрозила выслать посла РФ из-за инцидентов с российскими дронами

В Румынии допускают высылку посла РФ, если инциденты с дронами продолжатся

Президент Румынии Никушор Дан не исключил высылку российского посла в случае новых инцидентов с российскими ударными беспилотниками, которые во время атак на Украину залетают в воздушное пространство страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Никушор Дан заявил журналистам BBC.

В Бухаресте говорят о новых мерах

Комментируя недавний инцидент с российским дроном в уезде Галац, президент Румынии заявил, что власти ожидают от России большей осторожности, чтобы ее атаки против Украины не представляли угрозы для румынских граждан.

"Я надеюсь, что они остановятся. Если же нет – есть другие меры, которые могут быть приняты. Например, высылка российского посла. Существует определенная иерархия дипломатических мер", – сказал Дан.

Российское происхождение дрона подтвердили

Президент подчеркнул, что в Бухаресте не сомневаются в российском происхождении беспилотника.

По его словам, румынские специалисты смогли сравнить обломки нового аппарата с образцом дрона типа "Герань-2", который ранее упал на территории страны и не взорвался.

Топ комментарии
+5
А, може, позов до міжнародного суду, і вимога відшкодувати збитки?! Моральні також. Хоча б цей мінімум.
31.05.2026 16:36 Ответить
+3
Президент Румуніі вважає ,
щоби кацапи біль уважніше
бомбили Украіну і ніяким чином дрони не потрапляли на їх
територію , ні??
31.05.2026 16:34 Ответить
+2
А хіба рашка призначає послів, а не резидентів?
31.05.2026 16:47 Ответить
31.05.2026 16:33 Ответить
Збиття MH-17 вже відшкодували? Той МКС такий же безпорадний, як і ООНи, Радбези і НАТи.
31.05.2026 16:41 Ответить
Зазвичай після такого інциденту ворожих послів висилають одразу.
31.05.2026 16:40 Ответить
московитів висилайте рішуче !
ніяких компромісів московит це сміття !
31.05.2026 16:41 Ответить
Посли ніколи, ніколи не бувають резаками. Резаки зазвичай 2-3 секретарі посольств. Військові атташе, це це офіційні встановлені кадрові розвідники.З вербуванням у них проблеми. Хоча такі випадкі відомі.
31.05.2026 17:44 Ответить
Никанор обещал жесткий ответ. Теперь понятно что он имел в виду.
31.05.2026 17:15 Ответить
 
 