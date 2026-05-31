В будинок у Румунії влучив російський дрон "Герань-2", - президент Дан. ФОТОрепортаж

Безпілотник, який влучив у житловий будинок у румунському місті Галац у ніч на 29 травня, був російським дроном типу "Герань-2".

Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан, передає Цензор.НЕТ.

Напис кирилицею "Геран-2"

Так, він зазначив, що таким є результати технічного розслідування.

"На знайдених уламках виявлено напис кирилицею "Геран-2", а електронні компоненти, навігаційні системи, модулі управління, двигун та конструктивні елементи, що аналізувалися, мають схожість або ідентичні з тими, що були знайдені в інших дронах "Геран-2", які знаходили раніше на території Румунії та однозначно ідентифіковані як виготовлені у Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.

Також фізико-хімічні дослідження підтвердили наявність тих самих типів матеріалів і пального, які неодноразово виявлялися в апаратах цієї серії.

"Розслідування однозначно дійшло висновку, що уламки, знайдені в Галаці, походять від безпілотника "Герань-2" російського виробництва", – заявив Дан.

Президент Румунії наголосив, що влучання безпілотника у житловий будинок, внаслідок якого постраждали люди та було завдано матеріальної шкоди, є серйозним інцидентом.

"Єдиним винуватцем є Росія", – додав він.

Результати будуть передані союзникам

Дан запевнив, що результати розслідування будуть передані союзникам Румунії, а також відповідним структурам НАТО та Європейського Союзу. Румунія продовжить діяти разом із партнерами для зміцнення безпеки на східному кордоні Альянсу та захисту своїх громадян.

"Румунія не ігноруватиме і не применшуватиме жодного інциденту, який загрожує життю її громадян, національній безпеці чи суверенітету румунської держави", - додав він.

