2 661 9

В будинок у Румунії влучив російський дрон "Герань-2", - президент Дан. ФОТОрепортаж

Безпілотник, який влучив у житловий будинок у румунському місті Галац у ніч на 29 травня, був російським дроном типу "Герань-2".

Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан, передає Цензор.НЕТ.

У будинок в Румунії влучив російський дрон Герань-2

Напис кирилицею "Геран-2"

Так, він зазначив, що таким є результати технічного розслідування.

"На знайдених уламках виявлено напис кирилицею "Геран-2", а електронні компоненти, навігаційні системи, модулі управління, двигун та конструктивні елементи, що аналізувалися, мають схожість або ідентичні з тими, що були знайдені в інших дронах "Геран-2", які знаходили раніше на території Румунії та однозначно ідентифіковані як виготовлені у Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.

Також фізико-хімічні дослідження підтвердили наявність тих самих типів матеріалів і пального, які неодноразово виявлялися в апаратах цієї серії.

"Розслідування однозначно дійшло висновку, що уламки, знайдені в Галаці, походять від безпілотника "Герань-2" російського виробництва", – заявив Дан.

Президент Румунії наголосив, що влучання безпілотника у житловий будинок, внаслідок якого постраждали люди та було завдано матеріальної шкоди, є серйозним інцидентом.

"Єдиним винуватцем є Росія", – додав він.

Результати будуть передані союзникам

Дан запевнив, що результати розслідування будуть передані союзникам Румунії, а також відповідним структурам НАТО та Європейського Союзу. Румунія продовжить діяти разом із партнерами для зміцнення безпеки на східному кордоні Альянсу та захисту своїх громадян.

"Румунія не ігноруватиме і не применшуватиме жодного інциденту, який загрожує життю її громадян, національній безпеці чи суверенітету румунської держави", - додав він.

Що передувало?

  • Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
  • У НАТО засудили "російську безрозсудність".
  • Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.

Автор: 

безпілотник БпЛА Румунія Дан Нікушор
де задня стаття?
показати весь коментар
31.05.2026 21:07 Відповісти
Так алкаш мідвєдєф вже все підтвердив і вимагає 349 рублів на водку.
показати весь коментар
31.05.2026 21:09 Відповісти
А що це, на фото №3, "очко 25" ?
Це у кацапів в міліметрах чи сантиметрах ?
показати весь коментар
31.05.2026 21:15 Відповісти
в ненавистних дюймах
показати весь коментар
31.05.2026 21:30 Відповісти
Все в рублях.
показати весь коментар
31.05.2026 21:30 Відповісти
Ну і що , що робитиме , румуни , може помстимося ?
показати весь коментар
31.05.2026 21:15 Відповісти
А ще, цей м чудак звернувся до кацапів з проханням, обстрілювати Україну так, щоб не потерпали громадяне румунії...
показати весь коментар
31.05.2026 21:28 Відповісти
Президент Румунії Нікушор Дан
висовлює щирі співчуття з приводу невлучання кацапського шахеда в мирних мешканців України.

Коли росіяни б'ють по Україні, вони мають бути впевнені, що не зашкодять
громадянам Румунії, - президент Дан
показати весь коментар
31.05.2026 22:14 Відповісти
 
 