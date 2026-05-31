В будинок у Румунії влучив російський дрон "Герань-2", - президент Дан. ФОТОрепортаж
Безпілотник, який влучив у житловий будинок у румунському місті Галац у ніч на 29 травня, був російським дроном типу "Герань-2".
Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан, передає Цензор.НЕТ.
Напис кирилицею "Геран-2"
Так, він зазначив, що таким є результати технічного розслідування.
"На знайдених уламках виявлено напис кирилицею "Геран-2", а електронні компоненти, навігаційні системи, модулі управління, двигун та конструктивні елементи, що аналізувалися, мають схожість або ідентичні з тими, що були знайдені в інших дронах "Геран-2", які знаходили раніше на території Румунії та однозначно ідентифіковані як виготовлені у Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.
Також фізико-хімічні дослідження підтвердили наявність тих самих типів матеріалів і пального, які неодноразово виявлялися в апаратах цієї серії.
"Розслідування однозначно дійшло висновку, що уламки, знайдені в Галаці, походять від безпілотника "Герань-2" російського виробництва", – заявив Дан.
Президент Румунії наголосив, що влучання безпілотника у житловий будинок, внаслідок якого постраждали люди та було завдано матеріальної шкоди, є серйозним інцидентом.
"Єдиним винуватцем є Росія", – додав він.
Результати будуть передані союзникам
Дан запевнив, що результати розслідування будуть передані союзникам Румунії, а також відповідним структурам НАТО та Європейського Союзу. Румунія продовжить діяти разом із партнерами для зміцнення безпеки на східному кордоні Альянсу та захисту своїх громадян.
"Румунія не ігноруватиме і не применшуватиме жодного інциденту, який загрожує життю її громадян, національній безпеці чи суверенітету румунської держави", - додав він.
Що передувало?
- Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
- У НАТО засудили "російську безрозсудність".
- Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.
Коли росіяни б'ють по Україні, вони мають бути впевнені, що не зашкодять
громадянам Румунії, - президент Дан