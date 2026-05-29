Російський дрон, який поцілив у багатоповерхівку, ймовірно підбила українська ППО, - президент Дан

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що російський безпілотник, який залетів на територію країни й поцілив у житловий будинок у місті Галац, ймовірно був підбитий українською протиповітряною обороною.

Про це він сказав журналістам, пише digi24, передає Цензор.НЕТ.

Про заліт дрона

За його словами, російський дрон збили над містом Рені на півдні Одещини, яке розташоване на кордоні з Румунією.

"Під час прольоту через українську територію деякі з дронів були збиті, а один з них, ймовірно, уражений над містом Рені, змінив траєкторію руху та попрямував у бік Галаца", - сказав румунський лідер.

Він зазначив, що в постраждалий будинок можуть повертатися всі сім’ї, які звідти виїхали, за виключенням власників квартири, у яку безпосередньо влучив БпЛА. Нікушор Дан додав, що у двох постраждалих є опіки, проте їхні травми не є серйозними й невдовзі вони одужають.

Водночас президент Румунії наголосив, що відповідальність за інцидент в Галаці лежить на Росії.

Більше про інцидент із дроном у Румунії

Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.

У НАТО засудили "російську безрозсудність".

Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.

