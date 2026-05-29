Російський дрон, який поцілив у багатоповерхівку, ймовірно підбила українська ППО, - президент Дан
Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що російський безпілотник, який залетів на територію країни й поцілив у житловий будинок у місті Галац, ймовірно був підбитий українською протиповітряною обороною.
Про це він сказав журналістам, пише digi24, передає Цензор.НЕТ.
Про заліт дрона
За його словами, російський дрон збили над містом Рені на півдні Одещини, яке розташоване на кордоні з Румунією.
"Під час прольоту через українську територію деякі з дронів були збиті, а один з них, ймовірно, уражений над містом Рені, змінив траєкторію руху та попрямував у бік Галаца", - сказав румунський лідер.
Він зазначив, що в постраждалий будинок можуть повертатися всі сім’ї, які звідти виїхали, за виключенням власників квартири, у яку безпосередньо влучив БпЛА. Нікушор Дан додав, що у двох постраждалих є опіки, проте їхні травми не є серйозними й невдовзі вони одужають.
Водночас президент Румунії наголосив, що відповідальність за інцидент в Галаці лежить на Росії.
Більше про інцидент із дроном у Румунії
- Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
- У НАТО засудили "російську безрозсудність".
- Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а рашка ні прі чьом.
повертайте ту нон грату з Константи взад і їжте землю в покаяннях переш машкою захаровою
клоуни !
.
.
.
дрон "Герань".
логіка буде така - українці збили - і тому попала
а якби не збили - не попала би
нехай самі там розбираються , кляті українці
одіозний цнотливий дюйм Нати залишився цнотливим.
ніхто Нату не гвалтував.
то був лише "необережний рух" України...
.
Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що російський безпілотник, який залетів на територію країни й поцілив у житловий будинок у місті Галац, ймовірно був підбитий українською протиповітряною обороною.
За його словами, російський дрон збили над містом Рені на півдні Одещини, яке розташоване на кордоні з Румунією.
"Під час прольоту через українську територію деякі з дронів були збиті, а один з них, ймовірно, уражений над містом Рені, змінив траєкторію руху та попрямував у бік Галаца", - сказав румунський лідер.Водночас президент Румунії наголосив, що відповідальність за інцидент в Галаці лежить на Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n4005802
Взагалі - то тупо, чекати на те, коли якась муйня сросійська перетне кордон й ввалить по дитловому будинку.
підар залетів на коломию, але наш реб за допомогою нашого дрона збив клятий кацапський дрон і він зі злоби в'їбав по румунам!!!
л! - логіка!!!
то, що не так?
.
В унісон тоді новина від *****, що винна Україна.
Інформаційна війна кацапів руками укр. інформ.мереж
По ходу сереньовічну церкву в Грузії теж українці розбомбили у середньовіччі.
мощЩщна позиція у Дана, ***** понравиця хід полохливих думок керманича Румунії..
отже кацапам можна кОпати дальше та більше "сцикливу НАТУ"..
мощЩщна позиція у Дана, ***** понравиця хід полохливих думок керманича Румунії..
отже кацапам можна кОпати дальше та більше "сцикливу НАТУ"..
На потужних консультацiях НАТО постановили: об'явити що Украiна винна (пох на формулювання, вину визначае не слово "винна", а контекст) у тому що росiйський БПЛА влучив у будинок.
4-та стаття - жорстока та беспощадна. Трепещiть, клятi комуняки !