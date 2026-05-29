УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11397 відвідувачів онлайн
Новини Збиття дронів у Румунії
3 977 56

Російський дрон, який поцілив у багатоповерхівку, ймовірно підбила українська ППО, - президент Дан

Інцидент у Румунії: російський дрон упав на будинок у Галаці

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що російський безпілотник, який залетів на територію країни й поцілив у житловий будинок у місті Галац, ймовірно був підбитий українською протиповітряною обороною.

Про це він сказав журналістам, пише digi24, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про заліт дрона

За його словами, російський дрон збили над містом Рені на півдні Одещини, яке розташоване на кордоні з Румунією. 

"Під час прольоту через українську територію деякі з дронів були збиті, а один з них, ймовірно, уражений над містом Рені, змінив траєкторію руху та попрямував у бік Галаца", - сказав румунський лідер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС обговорили падіння російського дрона в Румунії та готують стратегічну дискусію

Він зазначив, що в постраждалий будинок можуть повертатися всі сім’ї, які звідти виїхали, за виключенням власників квартири, у яку безпосередньо влучив БпЛА. Нікушор Дан додав, що у двох постраждалих є опіки, проте їхні травми не є серйозними й невдовзі вони одужають.

Водночас президент Румунії наголосив, що відповідальність за інцидент в Галаці лежить на Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Румунії Дан поговорив із Зеленським: Домовилися прискорити співпрацю щодо спільного виробництва безпілотників

Більше про інцидент із дроном у Румунії

  • Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
  • У НАТО засудили "російську безрозсудність".
  • Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін цинічно звинуватив Україну в падінні дрона на будинок у Румунії

Автор: 

безпілотник БпЛА (5898) Румунія (1385) Дан Нікушор (24)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Харошій расійскій дрон підбила плахая украінская ПВО.
показати весь коментар
29.05.2026 20:41 Відповісти
+22
Ось де собака порилась, це бінго та джек-пот. То ми винні.
показати весь коментар
29.05.2026 20:39 Відповісти
+16
ну вот и все! вапрос ришон! нинада никакую 4 статью наты активировать! виновата Украина!
показати весь коментар
29.05.2026 20:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось де собака порилась, це бінго та джек-пот. То ми винні.
показати весь коментар
29.05.2026 20:39 Відповісти
При подальшому розслідуванні вияться-що дрон український і це дасть привід рудому полудурку тромбу бомбити Україну разом його другом х@йлом.
показати весь коментар
29.05.2026 20:46 Відповісти
Румуни не подарують ці заяви сцикливому Президенту Дану. А взагалі то консультації.НАТО по 4 статті закінчились ідіотськими заявами Президента Румунії, це все що потрібно знати про НАТО! НАТО померло, а може його ніколи і не існувало!
показати весь коментар
29.05.2026 21:05 Відповісти
знову Україна винна ?

а рашка ні прі чьом.
повертайте ту нон грату з Константи взад і їжте землю в покаяннях переш машкою захаровою

клоуни !
.
показати весь коментар
29.05.2026 20:40 Відповісти
Он не говорит что Украина виновна, он говорит что виновна рашка
показати весь коментар
29.05.2026 20:44 Відповісти
авжеж, "мирному" рашиському безпілотника зла українська ППО надала провокаційну траєкторію в сторону Галаца (10 хв. льоту від кордону з Україною).

.
показати весь коментар
29.05.2026 20:47 Відповісти
Водночас президент Румунії наголосив, що відповідальність за інцидент в Галаці лежить на Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n4005802

показати весь коментар
29.05.2026 20:54 Відповісти
Еге ж. І не тільки. Румуни зреаґували тим, що закривають москалячий консулят у Ґаляці.
показати весь коментар
29.05.2026 20:59 Відповісти
гарячий президент у румунів...

.
показати весь коментар
29.05.2026 21:00 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2026 21:31 Відповісти
Харошій расійскій дрон підбила плахая украінская ПВО.
показати весь коментар
29.05.2026 20:41 Відповісти
оодібрати в України ППО !! так?
показати весь коментар
29.05.2026 20:41 Відповісти
ну вот и все! вапрос ришон! нинада никакую 4 статью наты активировать! виновата Украина!
показати весь коментар
29.05.2026 20:41 Відповісти
Правильно,бо ***** нападе)
показати весь коментар
29.05.2026 20:41 Відповісти
то шо, не сбивати? нехай в наши оселі влучає? Ми сбиваємо над власной теріторією і куди сбита ціль впаде обному чорту звісно, а над своєю теріторією цей Дан - даун нехай сам безпеке забезпечує.
показати весь коментар
29.05.2026 20:43 Відповісти
Водночас президент Румунії наголосив, що відповідальність за інцидент в Галаці лежить на Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n4005802

показати весь коментар
29.05.2026 20:46 Відповісти
Ото ж і воно шо у них окрім наголосів більш ничого не рухаєтся.
показати весь коментар
29.05.2026 21:06 Відповісти
Вообще-то они сегодня в ответ закрыли консульство рашки и выслали консула
показати весь коментар
29.05.2026 21:14 Відповісти
Збитий дрон 25 кілометрів не летить.
показати весь коментар
29.05.2026 21:47 Відповісти
Сбитый с курса РЭБом летит
показати весь коментар
29.05.2026 21:59 Відповісти
Про це доповіли пілоти літаків, які його супроводжували
показати весь коментар
29.05.2026 20:43 Відповісти
Україну Румунія звинувачувати не буде: упав, як повідомлялось,
дрон "Герань".
показати весь коментар
29.05.2026 20:44 Відповісти
українці винні ..звісно
показати весь коментар
29.05.2026 20:45 Відповісти
Тут взагалі не про Україну, йшлося про те, чи була ця цілеспрямована атака на Румунію, чи сталася непередбачена ситуація. Так що ні, Іван, українці не винни. 😂
показати весь коментар
29.05.2026 20:58 Відповісти
тут подається інформація для румунського бидла..думаєте звичайний румунський обиватель буде думати ?

логіка буде така - українці збили - і тому попала

а якби не збили - не попала би

нехай самі там розбираються , кляті українці
показати весь коментар
29.05.2026 21:07 Відповісти
хвалити Бога!
одіозний цнотливий дюйм Нати залишився цнотливим.
ніхто Нату не гвалтував.

то був лише "необережний рух" України...

.
показати весь коментар
29.05.2026 20:45 Відповісти
"Фсьопрапальщики"!!! Ви лише заголовки читаєте?

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що російський безпілотник, який залетів на територію країни й поцілив у житловий будинок у місті Галац, ймовірно був підбитий українською протиповітряною обороною.

За його словами, російський дрон збили над містом Рені на півдні Одещини, яке розташоване на кордоні з Румунією.

"Під час прольоту через українську територію деякі з дронів були збиті, а один з них, ймовірно, уражений над містом Рені, змінив траєкторію руху та попрямував у бік Галаца", - сказав румунський лідер.Водночас президент Румунії наголосив, що відповідальність за інцидент в Галаці лежить на Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n4005802
показати весь коментар
29.05.2026 20:46 Відповісти
Та нормал читаємо. Але, як би ППО Румунії допомагало, то скоріш за все, до них би не долетіли навіть шмаття того дрону.
показати весь коментар
29.05.2026 21:02 Відповісти
"Допомагать", зараз, вони можуть лише тоді, коли БПЛА пересіче кордон Румунії. Вони не воюють з Росією... А Галац розташований всього за 25 км від кордону з Україною.
показати весь коментар
29.05.2026 21:13 Відповісти
Було б бажання.

Взагалі - то тупо, чекати на те, коли якась муйня сросійська перетне кордон й ввалить по дитловому будинку.
показати весь коментар
29.05.2026 21:53 Відповісти
Отож, сумнівно, що збитий дрон пролетів ще 25 км.
показати весь коментар
29.05.2026 21:49 Відповісти
Можливо, він був лише пошкоджений. Попали по системі управління...
показати весь коментар
29.05.2026 21:53 Відповісти
Или спуфинг от воздействия РЭБа
показати весь коментар
29.05.2026 22:00 Відповісти
там же траєкторія очевидна!
підар залетів на коломию, але наш реб за допомогою нашого дрона збив клятий кацапський дрон і він зі злоби в'їбав по румунам!!!
л! - логіка!!!
то, що не так?
показати весь коментар
29.05.2026 20:51 Відповісти
Читайте далі заголовка...
.
показати весь коментар
29.05.2026 20:55 Відповісти
цигані п"здануті......на всю голову...
показати весь коментар
29.05.2026 20:56 Відповісти
Просуваєш кацапську методичку про циган? 😂
показати весь коментар
29.05.2026 21:00 Відповісти
Ну наконец-то, выкрутились. )) Не все так однозначно)
показати весь коментар
29.05.2026 20:56 Відповісти
якби наша ппо не підбила, то він таки би з повної дурі врізався - і не квартира, а весь дім би згорів
показати весь коментар
29.05.2026 20:57 Відповісти
Штучний інтелект, якщо підбили ****** на країни члени нато.
показати весь коментар
29.05.2026 21:00 Відповісти
****** мамалижники!
показати весь коментар
29.05.2026 21:01 Відповісти
2 години тому в багатьох укр. мережах написали лише, що збила наша ППО і жодного слова про те, що президент Румунії додав, що відповідальність на кацапах.
В унісон тоді новина від *****, що винна Україна.
Інформаційна війна кацапів руками укр. інформ.мереж
показати весь коментар
29.05.2026 21:04 Відповісти
історія про те як зробити розумну пику при поганій грі.
По ходу сереньовічну церкву в Грузії теж українці розбомбили у середньовіччі.
показати весь коментар
29.05.2026 21:06 Відповісти
Геніально! Вони такі знайшли вихід, щоб нічого не робити. НАТО врятовано. Винуваті українці!
показати весь коментар
29.05.2026 21:07 Відповісти
Ну на кінець то. .Довго ж вони мудрили, як пропетляти в пошуку винних,а саме,що стосується вордулаків з рашки.
показати весь коментар
29.05.2026 21:18 Відповісти
дану-дану..
мощЩщна позиція у Дана, ***** понравиця хід полохливих думок керманича Румунії..
отже кацапам можна кОпати дальше та більше "сцикливу НАТУ"..
показати весь коментар
29.05.2026 21:22 Відповісти
дану-дану..
мощЩщна позиція у Дана, ***** понравиця хід полохливих думок керманича Румунії..
отже кацапам можна кОпати дальше та більше "сцикливу НАТУ"..
показати весь коментар
29.05.2026 21:22 Відповісти
Ото тебе рве від заяви Президента що винна Русня!
показати весь коментар
29.05.2026 21:37 Відповісти
Ну власне нiхто iншого й не чекав.
На потужних консультацiях НАТО постановили: об'явити що Украiна винна (пох на формулювання, вину визначае не слово "винна", а контекст) у тому що росiйський БПЛА влучив у будинок.

4-та стаття - жорстока та беспощадна. Трепещiть, клятi комуняки !
показати весь коментар
29.05.2026 21:25 Відповісти
Да, румыны и молдоване реально один народ
показати весь коментар
29.05.2026 21:31 Відповісти
Ну так вместо видосики снимать обстрелов Одессы и области лучше бы укрепили границу за 5 лет войны. Но наверное лучше ловить рандомные дроны домами
показати весь коментар
29.05.2026 21:34 Відповісти
Хто дозволив Украiнi збивати кацапськi дрони? Вот ф чьом вапрос???
показати весь коментар
29.05.2026 21:40 Відповісти
Нуда-нуда...
показати весь коментар
29.05.2026 21:56 Відповісти
То будо поробленно циганами.
показати весь коментар
29.05.2026 21:59 Відповісти
ціла НАТА обісралася...
показати весь коментар
29.05.2026 22:04 Відповісти
 
 