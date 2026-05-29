Российский дрон, который попал в многоэтажку, вероятно, был сбит украинской ПВО, — президент Дан

Инцидент в Румынии: российский дрон упал на дом в Галаце

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что российский беспилотник, залетевший на территорию страны и поразивший жилой дом в городе Галац, вероятно, был сбит украинской противовоздушной обороной.

Об этом он сказал журналистам, пишет digi24, передает Цензор.НЕТ.

О залете дрона

По его словам, российский дрон сбили над городом Рени на юге Одесской области, который расположен на границе с Румынией. 

"Во время пролета через украинскую территорию некоторые из дронов были сбиты, а один из них, вероятно, пораженный над городом Рени, изменил траекторию движения и направился в сторону Галаца", - сказал румынский лидер.

Он отметил, что в пострадавший дом могут возвращаться все семьи, которые оттуда уехали, за исключением владельцев квартиры, в которую непосредственно попал БПЛА. Никушор Дан добавил, что у двух пострадавших есть ожоги, однако их травмы не являются серьезными и вскоре они поправятся.

В то же время президент Румынии подчеркнул, что ответственность за инцидент в Галаце лежит на России.

  • Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
  • В НАТО осудили "российское безрассудство".
  • Президент Румынии Никушор Дан пояснил, что Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, который упал на один из домов, поскольку не было условий для уничтожения.

Харошій расійскій дрон підбила плахая украінская ПВО.
29.05.2026 20:41 Ответить
Ось де собака порилась, це бінго та джек-пот. То ми винні.
29.05.2026 20:39 Ответить
ну вот и все! вапрос ришон! нинада никакую 4 статью наты активировать! виновата Украина!
29.05.2026 20:41 Ответить
Ось де собака порилась, це бінго та джек-пот. То ми винні.
29.05.2026 20:39 Ответить
При подальшому розслідуванні вияться-що дрон український і це дасть привід рудому полудурку тромбу бомбити Україну разом його другом х@йлом.
29.05.2026 20:46 Ответить
Румуни не подарують ці заяви сцикливому Президенту Дану. А взагалі то консультації.НАТО по 4 статті закінчились ідіотськими заявами Президента Румунії, це все що потрібно знати про НАТО! НАТО померло, а може його ніколи і не існувало!
29.05.2026 21:05 Ответить
знову Україна винна ?

а рашка ні прі чьом.
повертайте ту нон грату з Константи взад і їжте землю в покаяннях переш машкою захаровою

клоуни !
.
29.05.2026 20:40 Ответить
Он не говорит что Украина виновна, он говорит что виновна рашка
29.05.2026 20:44 Ответить
авжеж, "мирному" рашиському безпілотника зла українська ППО надала провокаційну траєкторію в сторону Галаца (10 хв. льоту від кордону з Україною).

29.05.2026 20:47 Ответить
Водночас президент Румунії наголосив, що відповідальність за інцидент в Галаці лежить на Росії.

29.05.2026 20:54 Ответить
Еге ж. І не тільки. Румуни зреаґували тим, що закривають москалячий консулят у Ґаляці.
29.05.2026 20:59 Ответить
гарячий президент у румунів...

29.05.2026 21:00 Ответить
29.05.2026 21:31 Ответить
29.05.2026 20:41 Ответить
Правильно,бо ***** нападе)
29.05.2026 20:41 Ответить
то шо, не сбивати? нехай в наши оселі влучає? Ми сбиваємо над власной теріторією і куди сбита ціль впаде обному чорту звісно, а над своєю теріторією цей Дан - даун нехай сам безпеке забезпечує.
29.05.2026 20:43 Ответить
29.05.2026 20:46 Ответить
Ото ж і воно шо у них окрім наголосів більш ничого не рухаєтся.
29.05.2026 21:06 Ответить
Вообще-то они сегодня в ответ закрыли консульство рашки и выслали консула
29.05.2026 21:14 Ответить
Збитий дрон 25 кілометрів не летить.
29.05.2026 21:47 Ответить
Про це доповіли пілоти літаків, які його супроводжували
29.05.2026 20:43 Ответить
Україну Румунія звинувачувати не буде: упав, як повідомлялось,
дрон "Герань".
29.05.2026 20:44 Ответить
українці винні ..звісно
29.05.2026 20:45 Ответить
Тут взагалі не про Україну, йшлося про те, чи була ця цілеспрямована атака на Румунію, чи сталася непередбачена ситуація. Так що ні, Іван, українці не винни. 😂
29.05.2026 20:58 Ответить
тут подається інформація для румунського бидла..думаєте звичайний румунський обиватель буде думати ?

логіка буде така - українці збили - і тому попала

а якби не збили - не попала би

нехай самі там розбираються , кляті українці
29.05.2026 21:07 Ответить
хвалити Бога!
одіозний цнотливий дюйм Нати залишився цнотливим.
ніхто Нату не гвалтував.

то був лише "необережний рух" України...

29.05.2026 20:45 Ответить
"Фсьопрапальщики"!!! Ви лише заголовки читаєте?

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що російський безпілотник, який залетів на територію країни й поцілив у житловий будинок у місті Галац, ймовірно був підбитий українською протиповітряною обороною.

За його словами, російський дрон збили над містом Рені на півдні Одещини, яке розташоване на кордоні з Румунією.

"Під час прольоту через українську територію деякі з дронів були збиті, а один з них, ймовірно, уражений над містом Рені, змінив траєкторію руху та попрямував у бік Галаца", - сказав румунський лідер.Водночас президент Румунії наголосив, що відповідальність за інцидент в Галаці лежить на Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n4005802
29.05.2026 20:46 Ответить
Та нормал читаємо. Але, як би ППО Румунії допомагало, то скоріш за все, до них би не долетіли навіть шмаття того дрону.
29.05.2026 21:02 Ответить
"Допомагать", зараз, вони можуть лише тоді, коли БПЛА пересіче кордон Румунії. Вони не воюють з Росією... А Галац розташований всього за 25 км від кордону з Україною.
29.05.2026 21:13 Ответить
там же траєкторія очевидна!
підар залетів на коломию, але наш реб за допомогою нашого дрона збив клятий кацапський дрон і він зі злоби в'їбав по румунам!!!
л! - логіка!!!
то, що не так?
29.05.2026 20:51 Ответить
Читайте далі заголовка...
29.05.2026 20:55 Ответить
цигані п"здануті......на всю голову...
29.05.2026 20:56 Ответить
Просуваєш кацапську методичку про циган? 😂
29.05.2026 21:00 Ответить
Ну наконец-то, выкрутились. )) Не все так однозначно)
29.05.2026 20:56 Ответить
якби наша ппо не підбила, то він таки би з повної дурі врізався - і не квартира, а весь дім би згорів
29.05.2026 20:57 Ответить
Штучний інтелект, якщо підбили ****** на країни члени нато.
29.05.2026 21:00 Ответить
****** мамалижники!
29.05.2026 21:01 Ответить
2 години тому в багатьох укр. мережах написали лише, що збила наша ППО і жодного слова про те, що президент Румунії додав, що відповідальність на кацапах.
В унісон тоді новина від *****, що винна Україна.
Інформаційна війна кацапів руками укр. інформ.мереж
29.05.2026 21:04 Ответить
історія про те як зробити розумну пику при поганій грі.
По ходу сереньовічну церкву в Грузії теж українці розбомбили у середньовіччі.
29.05.2026 21:06 Ответить
Геніально! Вони такі знайшли вихід, щоб нічого не робити. НАТО врятовано. Винуваті українці!
29.05.2026 21:07 Ответить
Ну на кінець то. .Довго ж вони мудрили, як пропетляти в пошуку винних,а саме,що стосується вордулаків з рашки.
29.05.2026 21:18 Ответить
дану-дану..
мощЩщна позиція у Дана, ***** понравиця хід полохливих думок керманича Румунії..
отже кацапам можна кОпати дальше та більше "сцикливу НАТУ"..
29.05.2026 21:22 Ответить
Ото тебе рве від заяви Президента що винна Русня!
29.05.2026 21:37 Ответить
Ну власне нiхто iншого й не чекав.
На потужних консультацiях НАТО постановили: об'явити що Украiна винна (пох на формулювання, вину визначае не слово "винна", а контекст) у тому що росiйський БПЛА влучив у будинок.

4-та стаття - жорстока та беспощадна. Трепещiть, клятi комуняки !
29.05.2026 21:25 Ответить
Да, румыны и молдоване реально один народ
29.05.2026 21:31 Ответить
Ну так вместо видосики снимать обстрелов Одессы и области лучше бы укрепили границу за 5 лет войны. Но наверное лучше ловить рандомные дроны домами
29.05.2026 21:34 Ответить
Хто дозволив Украiнi збивати кацапськi дрони? Вот ф чьом вапрос???
29.05.2026 21:40 Ответить
 
 