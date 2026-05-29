Российский дрон, который попал в многоэтажку, вероятно, был сбит украинской ПВО, — президент Дан
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что российский беспилотник, залетевший на территорию страны и поразивший жилой дом в городе Галац, вероятно, был сбит украинской противовоздушной обороной.
Об этом он сказал журналистам, пишет digi24, передает Цензор.НЕТ.
О залете дрона
По его словам, российский дрон сбили над городом Рени на юге Одесской области, который расположен на границе с Румынией.
"Во время пролета через украинскую территорию некоторые из дронов были сбиты, а один из них, вероятно, пораженный над городом Рени, изменил траекторию движения и направился в сторону Галаца", - сказал румынский лидер.
Он отметил, что в пострадавший дом могут возвращаться все семьи, которые оттуда уехали, за исключением владельцев квартиры, в которую непосредственно попал БПЛА. Никушор Дан добавил, что у двух пострадавших есть ожоги, однако их травмы не являются серьезными и вскоре они поправятся.
В то же время президент Румынии подчеркнул, что ответственность за инцидент в Галаце лежит на России.
Подробнее об инциденте с дроном в Румынии
- Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
- В НАТО осудили "российское безрассудство".
- Президент Румынии Никушор Дан пояснил, что Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, который упал на один из домов, поскольку не было условий для уничтожения.
а рашка ні прі чьом.
повертайте ту нон грату з Константи взад і їжте землю в покаяннях переш машкою захаровою
клоуни !
дрон "Герань".
логіка буде така - українці збили - і тому попала
а якби не збили - не попала би
нехай самі там розбираються , кляті українці
одіозний цнотливий дюйм Нати залишився цнотливим.
ніхто Нату не гвалтував.
то був лише "необережний рух" України...
Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що російський безпілотник, який залетів на територію країни й поцілив у житловий будинок у місті Галац, ймовірно був підбитий українською протиповітряною обороною.
За його словами, російський дрон збили над містом Рені на півдні Одещини, яке розташоване на кордоні з Румунією.
"Під час прольоту через українську територію деякі з дронів були збиті, а один з них, ймовірно, уражений над містом Рені, змінив траєкторію руху та попрямував у бік Галаца", - сказав румунський лідер.Водночас президент Румунії наголосив, що відповідальність за інцидент в Галаці лежить на Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n4005802
підар залетів на коломию, але наш реб за допомогою нашого дрона збив клятий кацапський дрон і він зі злоби в'їбав по румунам!!!
л! - логіка!!!
то, що не так?
В унісон тоді новина від *****, що винна Україна.
Інформаційна війна кацапів руками укр. інформ.мереж
По ходу сереньовічну церкву в Грузії теж українці розбомбили у середньовіччі.
мощЩщна позиція у Дана, ***** понравиця хід полохливих думок керманича Румунії..
отже кацапам можна кОпати дальше та більше "сцикливу НАТУ"..
На потужних консультацiях НАТО постановили: об'явити що Украiна винна (пох на формулювання, вину визначае не слово "винна", а контекст) у тому що росiйський БПЛА влучив у будинок.
4-та стаття - жорстока та беспощадна. Трепещiть, клятi комуняки !