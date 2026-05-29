Российский дрон, который попал в многоэтажку, вероятно, был сбит украинской ПВО, — президент Дан

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что российский беспилотник, залетевший на территорию страны и поразивший жилой дом в городе Галац, вероятно, был сбит украинской противовоздушной обороной.

Об этом он сказал журналистам, пишет digi24, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О залете дрона

По его словам, российский дрон сбили над городом Рени на юге Одесской области, который расположен на границе с Румынией.

"Во время пролета через украинскую территорию некоторые из дронов были сбиты, а один из них, вероятно, пораженный над городом Рени, изменил траекторию движения и направился в сторону Галаца", - сказал румынский лидер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Послы ЕС обсудили падение российского дрона в Румынии и готовят стратегическую дискуссию

Он отметил, что в пострадавший дом могут возвращаться все семьи, которые оттуда уехали, за исключением владельцев квартиры, в которую непосредственно попал БПЛА. Никушор Дан добавил, что у двух пострадавших есть ожоги, однако их травмы не являются серьезными и вскоре они поправятся.

В то же время президент Румынии подчеркнул, что ответственность за инцидент в Галаце лежит на России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Румынии Дан поговорил с Зеленским: Договорились ускорить сотрудничество по совместному производству беспилотников

Подробнее об инциденте с дроном в Румынии

Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.

В НАТО осудили "российское безрассудство".

Президент Румынии Никушор Дан пояснил, что Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, который упал на один из домов, поскольку не было условий для уничтожения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин цинично обвинил Украину в падении дрона на дом в Румынии