УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16743 відвідувача онлайн
Новини Відео Збиття дронів у Румунії
1 375 14

НАТО вмерло? Що нам показав кейс Румунії з російським дроном? // Без цензури. ВIДЕО

Російський дрон у Румунії став не просто черговою провокацією РФ, а показовим краш-тестом для НАТО, Європейського Союзу та всієї системи безпеки Чорноморського регіону.

У цьому відео журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, чому реакція румунської влади на удар по Галацу виглядає як сигнал слабкості для Кремля.

Йдеться про заяви президента Румунії Нікушора Дана, пояснення румунських військових щодо незбитого дрона "Герань", роль систем Gepard, логіку "аби не зачепило нас" і небезпечний прецедент, коли країни НАТО фактично перекладають ризики російських атак на Україну.

Окремо згадуються подібні реакції Польщі на російські ракети, гібридні провокації РФ, заяви Дмитра Медведєва та те, як Москва використовує нерішучість Заходу у своїй пропаганді.

Цей кейс показує головне: Росія постійно тестує слабкі місця НАТО, а Україна вже понад чотири роки живе в умовах ракетно-дронової війни й має сили оборони, які щодня виконують роботу, до якої багато західних держав досі не готові.

Дивіться на YouTube-каналі Цензор.НЕТ.

Що передувало?

  • Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
  • У НАТО засудили "російську безрозсудність".
  • Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.

Читайте також: Коли росіяни б’ють по Україні, вони мають бути впевнені, що не зашкодять громадянам Румунії, - президент Дан

Автор: 

НАТО (7211) Румунія (1402) дрони (8307) Данилюк-Ярмолаєва Марина (462)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Не вмерло - всралось.
показати весь коментар
01.06.2026 21:03 Відповісти
+3
показати весь коментар
01.06.2026 21:11 Відповісти
+2
НАТО вмерло !
хай живе НАТО !

якось так, а інакше ніяк окрім вузького скандинаво-східноєвпопейсього або панєвропейсткого військового союзу.

.
показати весь коментар
01.06.2026 21:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не вмерло - всралось.
показати весь коментар
01.06.2026 21:03 Відповісти
НАТО не вмерло, але деякі з його чЛЄНІв, сильно обісралися без памперсів! Вікові зміни дуже смердючі, як і ******!!!! А Життя не зупиняється, його Українці із Західними Партнерами боронять від московитів-убивць!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
показати весь коментар
01.06.2026 21:17 Відповісти
Досить нести херню.Якийсь баран промекає і всі за ним повторюють.Хто обісрався і коли?Раха офіційно вклепала по країні-члену НАТО?Не все летить туди,куди хотіло
показати весь коментар
01.06.2026 21:50 Відповісти
НАТО за влучання дронів не збирається об'являти війну росії. Тим більше, що істота,тяка себе вважає царем терористів заявив, що дрон потрапив ненавмисне, що то дії українського РЕП. Подивилися б на реакцію країн НАТО, якби пуйло заявило, що навмисно вдарив по території Румунії.
показати весь коментар
01.06.2026 21:06 Відповісти
Ну реально економіка ЄС роками націлювалась на орківський ринок і їх ресурси, в той час Китай захопив родовища в Африці і Південні америці. Меркель, Шредер добре попрацювали, навіть з тими мігрантами і закриттям АЕС.

І який у них варіант діяти жорстко з орками і зруйнувати свою економіку, де повно негрів, пакистанців, сірійців які живуть на дотаціях і просто все рознесуть, якщо не буде виплат.

Та ж Румунія постійно отримує кошти від ЄС, а при конфронтації з орками це все припиниться.
показати весь коментар
01.06.2026 21:11 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2026 21:11 Відповісти
саме так !
годі сподіватись на дядька Сема !
500 млн. заможних європейців цілком здатні скрутити роги рузьким нєдочєловєкам

.
показати весь коментар
01.06.2026 21:18 Відповісти
НАТО вмерло !
хай живе НАТО !

якось так, а інакше ніяк окрім вузького скандинаво-східноєвпопейсього або панєвропейсткого військового союзу.

.
показати весь коментар
01.06.2026 21:12 Відповісти
Стоїть НАТО при дорозі
Що робить не знає
Наче сили битись є
Та ... волі не має
показати весь коментар
01.06.2026 21:20 Відповісти
А НАТО воно існувало?
Яких РІВНИХ суперників воно перемагало?
показати весь коментар
01.06.2026 21:38 Відповісти
Ти б для почтаку почитав історію,можливо не виглядав би дураком
показати весь коментар
01.06.2026 21:46 Відповісти
Якби не НАТО,Європа була б комуністична!!!
показати весь коментар
01.06.2026 21:51 Відповісти
Тупий клікбейтний заголов для тупої отари від такої ж блонди
показати весь коментар
01.06.2026 21:45 Відповісти
Рукожопі румунські пілоти
показати весь коментар
01.06.2026 22:54 Відповісти
 
 