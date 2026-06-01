НАТО вмерло? Що нам показав кейс Румунії з російським дроном? // Без цензури. ВIДЕО
Російський дрон у Румунії став не просто черговою провокацією РФ, а показовим краш-тестом для НАТО, Європейського Союзу та всієї системи безпеки Чорноморського регіону.
У цьому відео журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, чому реакція румунської влади на удар по Галацу виглядає як сигнал слабкості для Кремля.
Йдеться про заяви президента Румунії Нікушора Дана, пояснення румунських військових щодо незбитого дрона "Герань", роль систем Gepard, логіку "аби не зачепило нас" і небезпечний прецедент, коли країни НАТО фактично перекладають ризики російських атак на Україну.
Окремо згадуються подібні реакції Польщі на російські ракети, гібридні провокації РФ, заяви Дмитра Медведєва та те, як Москва використовує нерішучість Заходу у своїй пропаганді.
Цей кейс показує головне: Росія постійно тестує слабкі місця НАТО, а Україна вже понад чотири роки живе в умовах ракетно-дронової війни й має сили оборони, які щодня виконують роботу, до якої багато західних держав досі не готові.
Дивіться на YouTube-каналі Цензор.НЕТ.
Що передувало?
- Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
- У НАТО засудили "російську безрозсудність".
- Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
І який у них варіант діяти жорстко з орками і зруйнувати свою економіку, де повно негрів, пакистанців, сірійців які живуть на дотаціях і просто все рознесуть, якщо не буде виплат.
Та ж Румунія постійно отримує кошти від ЄС, а при конфронтації з орками це все припиниться.
годі сподіватись на дядька Сема !
500 млн. заможних європейців цілком здатні скрутити роги рузьким нєдочєловєкам
.
хай живе НАТО !
якось так, а інакше ніяк окрім вузького скандинаво-східноєвпопейсього або панєвропейсткого військового союзу.
.
Що робить не знає
Наче сили битись є
Та ... волі не має
Яких РІВНИХ суперників воно перемагало?