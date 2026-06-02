Україна здатна виробляти щороку до 20 мільйонів дронів і тисячі ракет: У Міноборони закликали НАТО до інвестування

Україна закликає країни НАТО прискорити політичну та військову допомогу Україні, зокрема шляхом зміцнення українського оборонного виробництва, забезпечення взаємосумісності та поглиблення інтеграції з оборонною промисловістю країн Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник Міністра оборони України Мстислав Банік під час онлайн-виступу на Весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка цього року проходила у Литві. Захід зібрав близько 250 членів парламенту з усіх країн Альянсу та держав-партнерів.

Ключові пріоритети та нагальні потреби Сил оборони

Заступник Міністра оборони закликав міжнародних партнерів оперативно посилити підтримку України у критично важливих напрямах, зважаючи на інтенсивність бойових дій та ситуацію на полі бою.

Серед пріоритетів:

  • фінансування постачання засобів ППО та іншого критичного озброєння через Prioritized Ukraine Requirements List (PURL);
  • закупівля зенітних ракет для систем Patriot;
  • закупівля далекобійних 155-мм артилерійських боєприпасів у межах Чеської ініціативи;
  • пряме фінансування виробництва українських дронів та ракет.

"Для України насамперед важливо закуповувати те озброєння і військову техніку, яка може бути поставлена на фронт уже цього року. Наша промисловість має унікальні виробничі потужності й здатна випускати до 20 мільйонів дронів щорічно, а також тисячі ракет для глибоких ударів та протиповітряної оборони", – наголосив Мстислав Банік.

Заступник Міністра додав, що за умови наявності фінансування ці потужності можуть бути повністю задіяні протягом кількох місяців.

Технологічна перевага та математика війни

Мстислав Банік ознайомив парламентарів із результатами застосування українських інновацій на полі бою. Так, завдяки middle-strike дронам українські військові здійснюють близько 5 000 ударів на місяць на відстань понад 20 км, працюючи над повним блокуванням логістики ворога в глибині території противника.

Україні вдалося зробити війну значно більш технологічною та дешевшою. Прикладом цього є ефективне застосування FPV-дронів та впровадження лінійки унікальних цифрових продуктів, які дозволяють вести розвідку, аналітику та здійснювати розрахунки в режимі реального часу.

"Я кажу це з власного досвіду управління FPV-дронами та командуванням підрозділом. Зараз у Міністерстві оборони вся наша команда об'єднує стратегічне бачення з глибоким розумінням поля бою, щоб кожне рішення чітко відповідало найважливішим пріоритетам нашого війська", – зазначив заступник Міністра.

Для збереження технологічної переваги та витіснення ворога Україні необхідне системне нарощення фінансування.

Потреба у фінансуванні для збереження технологічної переваги

Мстислав Банік закликав партнерів надати додаткове фінансування (на додачу до позики ЄС), щоб досягти цільового показника у 60 мільярдів доларів допомоги цього року.

Водночас заступник Міністра висловив вдячність Парламентській асамблеї НАТО та країнам-партнерам за всебічну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення і запевнив у готовності розбудовувати довгострокову взаємовигідну співпрацю.

Мстислав Банік підкреслив, що Україна має унікальний досвід сучасної війни, і готова ділитися ним із союзниками.

"Ми хочемо розвивати наші відносини з членами НАТО у взаємовигідне партнерство. Цього року ми готові віддати Європі більше: випробовуючи ваші продукти на нашому полі бою, ділячись технологіями та даними, а також надаючи засвоєні уроки, які допоможуть зміцнити ваші власні армії. Я говорю про математику війни і, що найважливіше, про нашу перевірену здатність відновлювати та успішно нарощувати оборонне виробництво в умовах активної повномасштабної війни", – підсумував заступник Міністра.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запустило програму "Логістичний локдаун". Її мета – масштабувати middle strike (мідлстрайк) спроможності та системно знищувати російську логістику, склади, техніку, командні пункти й маршрути постачання на оперативній глибині.

Штилерман может все. Они с Миндичем зуб дают. Только дайте им еще немного денег, желательно в миллиардах
02.06.2026 14:36
4000 фламінгів вже навели шороху,давайте ще бабла на повітряні зАмки.
02.06.2026 14:43
Лютий писдець!На рівному місці,без досвіду можуть склепати хоть аналог F-35,головне фінансування
02.06.2026 14:38
У цього штілермана на рашці дві судимості за шахрайство - остання у 18 році. У 19 він зненацька з'является в Україні реєструє хвірму за 2 міліони доларів, причому де взяв ці гроші не пам'ятає. Там ракетами і не пахне - зараз він планує будувати ракетодром в одній з країн близького сходу.
02.06.2026 15:50 Відповісти
А деякі кажуть,що аналоги Старлінк будуть і аналоги Петріот,через рік.А там і Зірка Смерті.
02.06.2026 14:43 Відповісти
Минулого року вже три тисячі ракет "виготовили", пам'ятаємо.
02.06.2026 14:45 Відповісти
Все це звучить чудово і перспективно, але як діяти стосовно балістичних атак? Арабські країни витратили 2400 з 2800 ракет патріот. США витратила 1000 ракет патріот для захисту своїх баз і зараз мають лише 50% того що мали до нападу на Іран. Звідси, просте питання - як і чим ми будемо захищатись від кацапської балістики? Взяти просто немає де і ніхто не дасть стільки скільки нам потрібно. Доведеться труситись в бомбосховищах я мінімум рік, а то й три роки (до відновлення запасів), або атакувати виробництво балістики в ********** та їх пускові установки усіх типів. Чим? Доведеться вигадувати якуісь "нетрадиційні методи" нанесення максимальної шкоди кацапам без будь якого огляду на міжнародне право, гуманізм та іншу балабольню. Око за око! Зуб за зуб. Християнство на помийку, бо якщо "підставляти праву щоку" то голову кацапи нам відрубають швидко...
02.06.2026 14:45 Відповісти
У Міноборони закликали НАТО до інвестування ...Данія мала бажання інвестувати у виробництво "хламінгів" до тих пір,, поки розвідка не розкопала , що це будуть інвестиції у "зелену корупційну владу" в Україні 3,14стєц інвестиціям підкрався "нє замєтно" й "брехня зелена " всплила на поверхню,Дайте гроші ,ми їх стирим...,
02.06.2026 14:46 Відповісти
Що тільки не зроблять або не заявлять, оті Оманські з Урядового кварталу95, щоб відволікти Світ та Українців, від корупційних фактів зеленського з КабМіндічами з 2020 року!!
02.06.2026 14:46 Відповісти
Ги...Ги...але не при земиндичи....цей тільки вкраде і теж здрисне в ізраель
02.06.2026 14:49 Відповісти
І мільони дерев здатна посадити. Но не саджає. І олімпіаду здатна провести, Но не проводе. А от шашлики самаже. І буде далі смажити.
02.06.2026 14:50 Відповісти
Головне обіцяти, точніше головне гроші, а потім знову не вистачає грошей, ми би зробили, але хтось вкрав
02.06.2026 14:53 Відповісти
Європа дай грошів, бо добудувати династію не вистачає.
02.06.2026 15:02 Відповісти
вже навіть МЕЛОНІ плюнула в сторону міндічгейту бєні
02.06.2026 15:06 Відповісти
витягуйте кругом всіх бєнів,ахмєтових,іванющенків,,ярмаків,притулів...ін сволочь зебригади,звяжіть на площах дє є прильоти ,що б не втікли...і зразу найдуься і зброя і зп воїнам і техніка і літаки...
02.06.2026 15:07 Відповісти
У 2019 мудрий нарід вибрав клоуна у президенти України в час війни по приколу,тепер терпіть міндічив,єрмаків,зеленьских…..
02.06.2026 15:09 Відповісти
Кірюши міндічі дерьмаки с найпотужнішим лише цього чекають
02.06.2026 15:11 Відповісти
Після ордена "чотирьох свобод" врученого зеленському,є цілком реальним що гроші можуть виділити,а потім поділитись.
02.06.2026 15:27 Відповісти
На тобі, розродились.
02.06.2026 15:32 Відповісти
Зараз з Оману інвестиції підтягнуться, по які вова їздив. В нього там всьо схвачєна. Треба просто почекати ще сто днів.
02.06.2026 15:35 Відповісти
Шо ; опять?
02.06.2026 16:00 Відповісти
"Україна здатна виробляти щороку ... тисячі ракет для глибоких ударів та протиповітряної оборони" - що саме?????????
02.06.2026 16:31 Відповісти
Да хоть милярд могем. Вы денег дайте, а там разберемся ))
02.06.2026 16:32 Відповісти
 
 