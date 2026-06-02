Україна здатна виробляти щороку до 20 мільйонів дронів і тисячі ракет: У Міноборони закликали НАТО до інвестування

Україна закликає країни НАТО прискорити політичну та військову допомогу Україні, зокрема шляхом зміцнення українського оборонного виробництва, забезпечення взаємосумісності та поглиблення інтеграції з оборонною промисловістю країн Альянсу.

Україна здатна виробляти щороку до 20 мільйонів дронів і тисячі ракет для глибоких ударів та протиповітряної оборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник Міністра оборони України Мстислав Банік під час онлайн-виступу на Весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка цього року проходила у Литві. Захід зібрав близько 250 членів парламенту з усіх країн Альянсу та держав-партнерів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ключові пріоритети та нагальні потреби Сил оборони

Заступник Міністра оборони закликав міжнародних партнерів оперативно посилити підтримку України у критично важливих напрямах, зважаючи на інтенсивність бойових дій та ситуацію на полі бою.

Серед пріоритетів:

фінансування постачання засобів ППО та іншого критичного озброєння через Prioritized Ukraine Requirements List (PURL);

закупівля зенітних ракет для систем Patriot;

закупівля далекобійних 155-мм артилерійських боєприпасів у межах Чеської ініціативи;

пряме фінансування виробництва українських дронів та ракет.

Також дивіться: НАТО вмерло? Що нам показав кейс Румунії з російським дроном? // Без цензури. ВIДЕО

"Для України насамперед важливо закуповувати те озброєння і військову техніку, яка може бути поставлена на фронт уже цього року. Наша промисловість має унікальні виробничі потужності й здатна випускати до 20 мільйонів дронів щорічно, а також тисячі ракет для глибоких ударів та протиповітряної оборони", – наголосив Мстислав Банік.

Заступник Міністра додав, що за умови наявності фінансування ці потужності можуть бути повністю задіяні протягом кількох місяців.

Також читайте: Україна і НАТО визначили ключові напрями співпраці у межах Спільного центру підготовки та аналізу JATEC, - Міноборони

Технологічна перевага та математика війни

Мстислав Банік ознайомив парламентарів із результатами застосування українських інновацій на полі бою. Так, завдяки middle-strike дронам українські військові здійснюють близько 5 000 ударів на місяць на відстань понад 20 км, працюючи над повним блокуванням логістики ворога в глибині території противника.

Україні вдалося зробити війну значно більш технологічною та дешевшою. Прикладом цього є ефективне застосування FPV-дронів та впровадження лінійки унікальних цифрових продуктів, які дозволяють вести розвідку, аналітику та здійснювати розрахунки в режимі реального часу.

Також дивіться: НАТО і ЄС узгоджують підтримку України: фокус на ППО та логістиці, - Сирський. ФОТОрепортаж

"Я кажу це з власного досвіду управління FPV-дронами та командуванням підрозділом. Зараз у Міністерстві оборони вся наша команда об'єднує стратегічне бачення з глибоким розумінням поля бою, щоб кожне рішення чітко відповідало найважливішим пріоритетам нашого війська", – зазначив заступник Міністра.

Для збереження технологічної переваги та витіснення ворога Україні необхідне системне нарощення фінансування.

Потреба у фінансуванні для збереження технологічної переваги

Мстислав Банік закликав партнерів надати додаткове фінансування (на додачу до позики ЄС), щоб досягти цільового показника у 60 мільярдів доларів допомоги цього року.

Водночас заступник Міністра висловив вдячність Парламентській асамблеї НАТО та країнам-партнерам за всебічну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення і запевнив у готовності розбудовувати довгострокову взаємовигідну співпрацю.

Мстислав Банік підкреслив, що Україна має унікальний досвід сучасної війни, і готова ділитися ним із союзниками.

"Ми хочемо розвивати наші відносини з членами НАТО у взаємовигідне партнерство. Цього року ми готові віддати Європі більше: випробовуючи ваші продукти на нашому полі бою, ділячись технологіями та даними, а також надаючи засвоєні уроки, які допоможуть зміцнити ваші власні армії. Я говорю про математику війни і, що найважливіше, про нашу перевірену здатність відновлювати та успішно нарощувати оборонне виробництво в умовах активної повномасштабної війни", – підсумував заступник Міністра.

Дивіться: Партнери НАТО передають обладнання та розширюють навчальні спроможності для медиків на фронті, - Генштаб

Нагадаємо, Міністерство оборони України запустило програму "Логістичний локдаун". Її мета – масштабувати middle strike (мідлстрайк) спроможності та системно знищувати російську логістику, склади, техніку, командні пункти й маршрути постачання на оперативній глибині.