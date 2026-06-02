Україна здатна виробляти щороку до 20 мільйонів дронів і тисячі ракет: У Міноборони закликали НАТО до інвестування
Україна закликає країни НАТО прискорити політичну та військову допомогу Україні, зокрема шляхом зміцнення українського оборонного виробництва, забезпечення взаємосумісності та поглиблення інтеграції з оборонною промисловістю країн Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник Міністра оборони України Мстислав Банік під час онлайн-виступу на Весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка цього року проходила у Литві. Захід зібрав близько 250 членів парламенту з усіх країн Альянсу та держав-партнерів.
Ключові пріоритети та нагальні потреби Сил оборони
Заступник Міністра оборони закликав міжнародних партнерів оперативно посилити підтримку України у критично важливих напрямах, зважаючи на інтенсивність бойових дій та ситуацію на полі бою.
Серед пріоритетів:
- фінансування постачання засобів ППО та іншого критичного озброєння через Prioritized Ukraine Requirements List (PURL);
- закупівля зенітних ракет для систем Patriot;
- закупівля далекобійних 155-мм артилерійських боєприпасів у межах Чеської ініціативи;
- пряме фінансування виробництва українських дронів та ракет.
"Для України насамперед важливо закуповувати те озброєння і військову техніку, яка може бути поставлена на фронт уже цього року. Наша промисловість має унікальні виробничі потужності й здатна випускати до 20 мільйонів дронів щорічно, а також тисячі ракет для глибоких ударів та протиповітряної оборони", – наголосив Мстислав Банік.
Заступник Міністра додав, що за умови наявності фінансування ці потужності можуть бути повністю задіяні протягом кількох місяців.
Технологічна перевага та математика війни
Мстислав Банік ознайомив парламентарів із результатами застосування українських інновацій на полі бою. Так, завдяки middle-strike дронам українські військові здійснюють близько 5 000 ударів на місяць на відстань понад 20 км, працюючи над повним блокуванням логістики ворога в глибині території противника.
Україні вдалося зробити війну значно більш технологічною та дешевшою. Прикладом цього є ефективне застосування FPV-дронів та впровадження лінійки унікальних цифрових продуктів, які дозволяють вести розвідку, аналітику та здійснювати розрахунки в режимі реального часу.
"Я кажу це з власного досвіду управління FPV-дронами та командуванням підрозділом. Зараз у Міністерстві оборони вся наша команда об'єднує стратегічне бачення з глибоким розумінням поля бою, щоб кожне рішення чітко відповідало найважливішим пріоритетам нашого війська", – зазначив заступник Міністра.
Для збереження технологічної переваги та витіснення ворога Україні необхідне системне нарощення фінансування.
Потреба у фінансуванні для збереження технологічної переваги
Мстислав Банік закликав партнерів надати додаткове фінансування (на додачу до позики ЄС), щоб досягти цільового показника у 60 мільярдів доларів допомоги цього року.
Водночас заступник Міністра висловив вдячність Парламентській асамблеї НАТО та країнам-партнерам за всебічну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення і запевнив у готовності розбудовувати довгострокову взаємовигідну співпрацю.
Мстислав Банік підкреслив, що Україна має унікальний досвід сучасної війни, і готова ділитися ним із союзниками.
"Ми хочемо розвивати наші відносини з членами НАТО у взаємовигідне партнерство. Цього року ми готові віддати Європі більше: випробовуючи ваші продукти на нашому полі бою, ділячись технологіями та даними, а також надаючи засвоєні уроки, які допоможуть зміцнити ваші власні армії. Я говорю про математику війни і, що найважливіше, про нашу перевірену здатність відновлювати та успішно нарощувати оборонне виробництво в умовах активної повномасштабної війни", – підсумував заступник Міністра.
Нагадаємо, Міністерство оборони України запустило програму "Логістичний локдаун". Її мета – масштабувати middle strike (мідлстрайк) спроможності та системно знищувати російську логістику, склади, техніку, командні пункти й маршрути постачання на оперативній глибині.
