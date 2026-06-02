Столтенберг попередив про зростання напруги між країнами НАТО

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що напруженість у відносинах між США та їхніми європейськими союзниками зараз складніше контролювати, ніж раніше.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.

Відносини стають складнішими

Столтенберг зазначив, що не став більш оптимістичним щодо трансатлантичних відносин.

"Я не більш оптимістичний зараз, ніж два роки тому, якщо вже на те пішло, ситуація тепер ще гірше", – сказав він в інтерв'ю в Осло.

Він додав, що завданням залишається збереження єдності між Північною Америкою та Європою, але існують межі того, що можна приймати у відносинах зі США.

НАТО потрібно постійно підтримувати

Столтенберг заявив, що є неприйнятними погрози США на адресу Данії, маючи на увазі наміри Дональда Трампа щодо Гренландії.

Він наголосив, що немає гарантій вічного існування НАТО, тому союзники повинні постійно підтверджувати свої зобов’язання.

За його словами, у відносинах бувають як складні, так і кращі періоди, однак НАТО залишатиметься важливим як для Європи, так і для США.

Окремо він зазначив, що Європа зараз морально не готова до масштабної війни.

