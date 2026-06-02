Столтенберг попередив про зростання напруги між країнами НАТО
Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що напруженість у відносинах між США та їхніми європейськими союзниками зараз складніше контролювати, ніж раніше.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.
Відносини стають складнішими
Столтенберг зазначив, що не став більш оптимістичним щодо трансатлантичних відносин.
"Я не більш оптимістичний зараз, ніж два роки тому, якщо вже на те пішло, ситуація тепер ще гірше", – сказав він в інтерв'ю в Осло.
Він додав, що завданням залишається збереження єдності між Північною Америкою та Європою, але існують межі того, що можна приймати у відносинах зі США.
НАТО потрібно постійно підтримувати
Столтенберг заявив, що є неприйнятними погрози США на адресу Данії, маючи на увазі наміри Дональда Трампа щодо Гренландії.
Він наголосив, що немає гарантій вічного існування НАТО, тому союзники повинні постійно підтверджувати свої зобов’язання.
За його словами, у відносинах бувають як складні, так і кращі періоди, однак НАТО залишатиметься важливим як для Європи, так і для США.
Окремо він зазначив, що Європа зараз морально не готова до масштабної війни.
Трамп повідомив про розмову з ізраїльським премʼєром Беньяміном Нетаньягу щодо дії ЦАХАЛ у Лівані:
«Сьогодні я розмовляв із Бібі Нетаньяху і попросив його не проводити масштабний рейд на Бейрут у Лівані. Він відкликав свої війська. Дякую, Бібі!». Але, за даними Axios, тон розмови насправді був не таким доброзичливим, як допис у соцмережах: телефонна розмова була різкою та з лайкою. А все тому, що в понеділок Іран заявив, що може відмовитися від переговорів зі США через дії Ізраїлю в Лівані.
Як стверджують джерела видання, під час розмови розлючений Трамп назвав Нетаньягу «божевільним» і звинуватив в невдячності. Він також вимагав, аби Ізраїль відмовився від запланованого удару по Бейруту. Один американський чиновник заявив, що Трамп сказав Нетаньягу, що якщо він виконає свої погрози та віддасть наказ про бомбардування столиці Лівану, це ще більше ізолює Ізраїль у світі.
Також джерела говорять, що Трамп сказав Нетаньягу, що це саме він допоміг премʼєру уникнути в'язниці. Тут ідеться про те, що Трамп підтримав Беньяміна Нетаньягу під час судового процесу щодо звинувачень у корупції.
«Ти, чорт забирай, збожеволів. Якби не я, ти б сидів у в'язниці. Я рятую твою дупу. Тепер тебе всі ненавидять. Усі ненавидять Ізраїль через це», - нібито саме так, за даними Axios, звучала розмова.