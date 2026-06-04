Путин требует капитуляции Украины на "основе договоренностей Анкориджа" и хочет забрать весь Донбасс

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что стремление Кремля подписать "мирное соглашение" с Украиной никоим образом не отменяет планы РФ по полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Москва якобы готова к компромиссам.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление, сделанное в кулуарах Петербургского экономического форума, цитируют российские СМИ.

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Оккупация Донбасса под прикрытием "мирного соглашения"

Отвечая на вопрос о том, что именно является приоритетом для РФ — полный контроль над Донбассом или выход на подписание "мирного соглашения", Путин цинично отметил, что эти вещи совместимы.

"Во-первых, одно не исключает другого — контролировать весь Донбасс и заключить "соглашение" — не противоречит друг другу", — заявил диктатор.

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При этом он в очередной раз попытался похвастаться якобы "успехами" РФ, утверждая, что на данный момент оккупанты полностью захватили территорию так называемой "ЛНР" и контролируют более 85% территории Донецкой области и 80% территории Запорожской области. Путин также добавил, что на фронте сейчас "нет места, где бы не было наступления ВС РФ".

Ультиматум на основе "договоренностей в Анкоридже" и Трампа

Говоря о дипломатическом треке, глава Кремля дал понять, что видит завершение войны исключительно на российских условиях, которые, по его словам, обсуждались с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

Путин заявил, что Россия якобы "хочет и готова договориться мирными средствами", но только на той основе, которую согласовал Вашингтон. По его утверждению, Москва уже согласилась на компромиссы, которые от нее требовали в Анкоридже, и теперь ход за Украиной.

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Диктатор пообещал, что "конфликт быстро придет к своему естественному завершению", если украинская сторона безоговорочно согласится на эти условия.

В то же время Путин отверг возможность привлечения европейских или других западных лидеров в качестве нейтральных посредников, заявив, что РФ не может доверять людям, которые публично заявляют о необходимости нанести России "стратегическое поражение". Оценки и заявления госсекретаря США Марко Рубио относительно поддержки Украины, по словам диктатора, Кремль также не интересуют.

"В Киеве не готовы к урегулированию ввиду внутриполитической ситуации. Правящие круги в Киеве не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий, поскольку у них не будет хороших перспектив удержать власть", — добавил диктатор.

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