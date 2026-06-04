РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11898 посетителей онлайн
Новости Заявления Путина об Украине переговоры с РФ Требования Путина относительно войны в Украине
3 447 53

Путин требует капитуляции Украины на "основе договоренностей Анкориджа" и хочет забрать весь Донбасс

Путін

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что стремление Кремля подписать "мирное соглашение" с Украиной никоим образом не отменяет планы РФ по полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Москва якобы готова к компромиссам.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление, сделанное в кулуарах Петербургского экономического форума, цитируют российские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оккупация Донбасса под прикрытием "мирного соглашения"

Отвечая на вопрос о том, что именно является приоритетом для РФ — полный контроль над Донбассом или выход на подписание "мирного соглашения", Путин цинично отметил, что эти вещи совместимы.

"Во-первых, одно не исключает другого — контролировать весь Донбасс и заключить "соглашение" — не противоречит друг другу", — заявил диктатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейские союзники готовят план переговоров Украины с РФ, — Bloomberg

При этом он в очередной раз попытался похвастаться якобы "успехами" РФ, утверждая, что на данный момент оккупанты полностью захватили территорию так называемой "ЛНР" и контролируют более 85% территории Донецкой области и 80% территории Запорожской области. Путин также добавил, что на фронте сейчас "нет места, где бы не было наступления ВС РФ".

Ультиматум на основе "договоренностей в Анкоридже" и Трампа

Говоря о дипломатическом треке, глава Кремля дал понять, что видит завершение войны исключительно на российских условиях, которые, по его словам, обсуждались с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

  • Путин заявил, что Россия якобы "хочет и готова договориться мирными средствами", но только на той основе, которую согласовал Вашингтон. По его утверждению, Москва уже согласилась на компромиссы, которые от нее требовали в Анкоридже, и теперь ход за Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин: Россия готова к переговорам с Украиной, война "близится к завершению"

Диктатор пообещал, что "конфликт быстро придет к своему естественному завершению", если украинская сторона безоговорочно согласится на эти условия.

В то же время Путин отверг возможность привлечения европейских или других западных лидеров в качестве нейтральных посредников, заявив, что РФ не может доверять людям, которые публично заявляют о необходимости нанести России "стратегическое поражение". Оценки и заявления госсекретаря США Марко Рубио относительно поддержки Украины, по словам диктатора, Кремль также не интересуют.

"В Киеве не готовы к урегулированию ввиду внутриполитической ситуации. Правящие круги в Киеве не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий, поскольку у них не будет хороших перспектив удержать власть", — добавил диктатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преимущество РФ на поле боя рассеивается, Путин давит на Украину для переговоров на своих условиях, — WP

Путин о переговорах с Украиной и Донбассе
Путин о переговорах с Украиной и Донбассе

Автор: 

переговоры (5814) путин владимир (32548) США (29510) Донбасс (26325) война в Украине (8401)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Так, коли зимою Україна буде сидіти без світла, води і тепла, то умови будуть інші і не на нашу користь нажаль.
Цікаво як швидко тоді випарується твоя незламність.
показать весь комментарий
04.06.2026 21:00 Ответить
+5
Ну хай хоче далі.
показать весь комментарий
04.06.2026 20:54 Ответить
+5
Так он що рудий миротворець пообіцяв "володеньке на едине" в Анкоридже...
показать весь комментарий
04.06.2026 21:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну хай хоче далі.
показать весь комментарий
04.06.2026 20:54 Ответить
Не так, - нафуй хоче...
показать весь комментарий
04.06.2026 21:33 Ответить
В Анкоріджі домовлялись то нехай Анкорідж і віддадуть.
показать весь комментарий
04.06.2026 21:39 Ответить
Кремлівський пацюк, як той Паніковський: «дай бамбас, дай бамбас».
показать весь комментарий
04.06.2026 20:56 Ответить
Як же задовбав цей путя, прокляття на нашу голову
показать весь комментарий
04.06.2026 20:57 Ответить
це добре. Хай мріє далі. Взимку умови будуть вже інші.
показать весь комментарий
04.06.2026 20:57 Ответить
Так, коли зимою Україна буде сидіти без світла, води і тепла, то умови будуть інші і не на нашу користь нажаль.
Цікаво як швидко тоді випарується твоя незламність.
показать весь комментарий
04.06.2026 21:00 Ответить
можеш через Туреччину виїхати до Сибіру, там поки що ракети не літають, буде там тобі і світло, і вода і тепло. Все на твою користь.
І головне - нічого у тебе не буде випаровуватись.
показать весь комментарий
04.06.2026 21:08 Ответить
А твоя ?
показать весь комментарий
04.06.2026 21:09 Ответить
Та вона якось не випарувалася з 2022 р., а скільки тих зим було?
показать весь комментарий
04.06.2026 21:10 Ответить
Таку маячну ми вже чуємо п'ятий рік. Важко? Так, важко. Але кацап все рівно піде за крейсером мАЦква.
показать весь комментарий
04.06.2026 21:19 Ответить
твоя дурість точно "незламна"
показать весь комментарий
04.06.2026 21:32 Ответить
Де ти воюєш?
показать весь комментарий
04.06.2026 21:38 Ответить
озирнись, недалечко від тебе.
показать весь комментарий
04.06.2026 21:40 Ответить
Хай свою тушку десь на людях продемонструє щоб знати що це не ШІ і не п'яний робот Фьодор. А до того нема чого і обговорювати.
показать весь комментарий
04.06.2026 20:58 Ответить
Поїхавший дегенерат *****
показать весь комментарий
04.06.2026 21:01 Ответить
І в що ти нациська паскуда зробила з тим Донбасом ,перетворило на руїну ,знищило десятки міст і сіл ,вбило десятки тисяч мирних жителів ,до 2014 року в Донецькій області проживало 4,7 мільйона людей зараз там проживає не більше двох мільйонів ,варвар щоб ти здох.
показать весь комментарий
04.06.2026 21:01 Ответить
***** а чому ти не хочеш застрелитися? 13 -ий рік ганьби і борсання в Україні так би мовити це було б логічно...
показать весь комментарий
04.06.2026 21:02 Ответить
Так он що рудий миротворець пообіцяв "володеньке на едине" в Анкоридже...
показать весь комментарий
04.06.2026 21:02 Ответить
Положите еще пару сотен, потом поговорим, клоуны
показать весь комментарий
04.06.2026 21:05 Ответить
З ким домовлявся, у того і вимагай.
показать весь комментарий
04.06.2026 21:08 Ответить
Те що болотяне Ху'йло хоче може засунути собі свої хотєлки в сраку і провернути. Якби всі маніяки добивалися того чого вони хотять то вже людства на цій планеті не існувало б
показать весь комментарий
04.06.2026 21:09 Ответить
Доки Тромб обіймає своє крісло у Білому домі, доти ***** не заспокоїться із тим "Анкориджем" й доти триватиме війна України з пітьмою.
Тобто до кінця 2028-го року.
Скільки при цьому поляже живої сили рашистського війська - півмільйона чи мільйон, сточившись об оборонні рубежі Слов'янсько-Краматорської агломерації, ***** не цікавить.
показать весь комментарий
04.06.2026 21:10 Ответить
Може все ж таки тако дадуть моцного копняка восени 26р.? Дуже на це очікую. Йому давно вже треба зайняти почесне місце у в'язниці поряд з його другом пинєю.
показать весь комментарий
04.06.2026 21:38 Ответить
Тут Трамп повинен сказати за Анкоридж - але він мовчить як риба об лід
показать весь комментарий
04.06.2026 21:10 Ответить
Никому он ничего не должен. Он (Трамп) уже давно забыл о том что :
1. Был в Анкоридже.
2. Встречался с ******.
3. Шото ему обещал.
показать весь комментарий
04.06.2026 21:27 Ответить
путлєр його обозначає як подєльника - Трамп мусить шось сказати
показать весь комментарий
04.06.2026 21:30 Ответить
Трамп такой он может сказать
1. Кто такой Путин и когда он откроет пролив и передаст обогащенный уран?
2. Где находится Анкоридж?
показать весь комментарий
04.06.2026 21:36 Ответить
Якщо хочаб ще тиждень наші зможуть втримати "паливне ембарго" для Криму - Донбас , для ***** , буде вже не актуальний !
показать весь комментарий
04.06.2026 21:12 Ответить
Згоден. Ше тиждень - і транспорт в Криму зупиниться. А гужового в них немає. Ні коней, ні ослів, ні коров.
показать весь комментарий
04.06.2026 21:24 Ответить
Ну , ослів там десь 1,5 млн ... але вони всі жерти хочуть , а для того аби дістати жратву - також паливо потрібно !
показать весь комментарий
04.06.2026 21:27 Ответить
Чого ж, є осли -ті які бігали на "референдум"
показать весь комментарий
04.06.2026 21:35 Ответить
А на хворумі своєму чого не виступаєш?
показать весь комментарий
04.06.2026 21:13 Ответить
Мабуть на валізах сидить після появи в пітері делегації українських дронів
показать весь комментарий
04.06.2026 21:25 Ответить
Зеленський у відкритому листі до Путіна: Україна пропонує закінчити війну, треба зустріч. ПОВНИЙ ТЕКСТ Джерело: https://censor.net/ua/n4006787
показать весь комментарий
04.06.2026 21:40 Ответить
Яке ж воно кончене...
показать весь комментарий
04.06.2026 21:13 Ответить
Так ***** дойуха шо хоче І шо?
показать весь комментарий
04.06.2026 21:14 Ответить
пнт- пнх
показать весь комментарий
04.06.2026 21:15 Ответить
Україна виграла цю війну і доведе її до кінця, кілька мільйонів кацапів буде знищено і усі українські території звільнено, диктатор ***** при цьому буде знищений ЗСУ або своїми ж кацапами!
показать весь комментарий
04.06.2026 21:16 Ответить
Амінь.
показать весь комментарий
04.06.2026 21:22 Ответить
100500
показать весь комментарий
04.06.2026 21:23 Ответить
Эта не был Вашингтон. Эта был Трамп. А Трамп может сасать бальшой и грязный 😁
показать весь комментарий
04.06.2026 21:20 Ответить
Ну, деякі блогери та закордонні змі -блумберг, вашингтон пост, правда кварталу95 - стверджують що оркам скоро кінець, вони вже видихаються.
Тому заяви фуйла - ніщо інше як блеф. Вирішив зіграти на лоха.
Але наш Вова спеціяліст по розводу лохів, його такими штучками- дрючками не візьмеш.
І народ в нас весь у Вову.
показать весь комментарий
04.06.2026 21:21 Ответить
В Донецькій та Луганській областях зосереджено близько 50% національних багатств України. Зокрема рідкоземельні метали. Розвідані запаси оцінюють в 10,3 трильйона доларів у вчорашніх цінах. Сьодні це дорожче! ********* атакував Україну з метою пограбування. Вся кацапська брехня про "руzкій мір", "защіту рускоязичних", "укронацистів, які обрали президентом жида" і тому подібна єресь, це лише ідеологічне прикриття грабунку. Ви уявляєте цю суму і ті можливості які має Україна завдяки воолодінням цими ресурсами? Це процвітання для майбутніх поколінь і сталий розвиток всєї держави. ***** хоче це у нас вкрасти. Це повністю покриє всі витрати ********** на війну протягом ще як мініму двох десятиліть та ще й залишиться на пару сотень років... Тому прутень йому в горло, а не Донбас!
показать весь комментарий
04.06.2026 21:23 Ответить
Что сову об пень, что пнем по сове.
Если представить немыслимое и кацапы заключат перемирие на существующих рубежах все копалини Донбасса достанутся им.
Когда мы победим все ископаемые, согласно договору, перейдут в управление США.
показать весь комментарий
04.06.2026 21:33 Ответить
То може він не в курсі, що Росія розвалюється, а ВСУ наступає по всім фронтам? Українські новини не дивиться і не читає?
показать весь комментарий
04.06.2026 21:28 Ответить
Кажуть Трамп предлагав зупинитися по лінії зіткнення , пуйло поважно надув щоки і відмовився, але тепер сам проситься до цього вже "пуку анкориджа"
показать весь комментарий
04.06.2026 21:32 Ответить
Муйлуша-довбень думкою багатiе. Не сьогоднi-завтра, Бурятiя покине *********, а там i Кавказ не забариться... Китай пристрасно дихае в своi iсторичнi землi на цапорилii, та i Японiя не ликом шита що до ДВК... Не той тепер мокша, та i кремлядь вже не та... Москалiв - на мило. ЗЫ... мож кто не знал... Пыню однокласники опустили в туалете за то , шо он рассекал в шузах "прощай молодость!.
показать весь комментарий
04.06.2026 21:34 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2026 21:38 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2026 21:39 Ответить
Та нехай вже домовиться з трампом за Аляску, забере її і вспокоїться
показать весь комментарий
04.06.2026 21:37 Ответить
 
 