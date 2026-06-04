Путин требует капитуляции Украины на "основе договоренностей Анкориджа" и хочет забрать весь Донбасс
Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что стремление Кремля подписать "мирное соглашение" с Украиной никоим образом не отменяет планы РФ по полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Москва якобы готова к компромиссам.
Как передает Цензор.НЕТ, его заявление, сделанное в кулуарах Петербургского экономического форума, цитируют российские СМИ.
Оккупация Донбасса под прикрытием "мирного соглашения"
Отвечая на вопрос о том, что именно является приоритетом для РФ — полный контроль над Донбассом или выход на подписание "мирного соглашения", Путин цинично отметил, что эти вещи совместимы.
"Во-первых, одно не исключает другого — контролировать весь Донбасс и заключить "соглашение" — не противоречит друг другу", — заявил диктатор.
При этом он в очередной раз попытался похвастаться якобы "успехами" РФ, утверждая, что на данный момент оккупанты полностью захватили территорию так называемой "ЛНР" и контролируют более 85% территории Донецкой области и 80% территории Запорожской области. Путин также добавил, что на фронте сейчас "нет места, где бы не было наступления ВС РФ".
Ультиматум на основе "договоренностей в Анкоридже" и Трампа
Говоря о дипломатическом треке, глава Кремля дал понять, что видит завершение войны исключительно на российских условиях, которые, по его словам, обсуждались с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.
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Путин заявил, что Россия якобы "хочет и готова договориться мирными средствами", но только на той основе, которую согласовал Вашингтон. По его утверждению, Москва уже согласилась на компромиссы, которые от нее требовали в Анкоридже, и теперь ход за Украиной.
Диктатор пообещал, что "конфликт быстро придет к своему естественному завершению", если украинская сторона безоговорочно согласится на эти условия.
В то же время Путин отверг возможность привлечения европейских или других западных лидеров в качестве нейтральных посредников, заявив, что РФ не может доверять людям, которые публично заявляют о необходимости нанести России "стратегическое поражение". Оценки и заявления госсекретаря США Марко Рубио относительно поддержки Украины, по словам диктатора, Кремль также не интересуют.
"В Киеве не готовы к урегулированию ввиду внутриполитической ситуации. Правящие круги в Киеве не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий, поскольку у них не будет хороших перспектив удержать власть", — добавил диктатор.
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Цікаво як швидко тоді випарується твоя незламність.
І головне - нічого у тебе не буде випаровуватись.
Тобто до кінця 2028-го року.
Скільки при цьому поляже живої сили рашистського війська - півмільйона чи мільйон, сточившись об оборонні рубежі Слов'янсько-Краматорської агломерації, ***** не цікавить.
1. Был в Анкоридже.
2. Встречался с ******.
3. Шото ему обещал.
1. Кто такой Путин и когда он откроет пролив и передаст обогащенный уран?
2. Где находится Анкоридж?
Тому заяви фуйла - ніщо інше як блеф. Вирішив зіграти на лоха.
Але наш Вова спеціяліст по розводу лохів, його такими штучками- дрючками не візьмеш.
І народ в нас весь у Вову.
Если представить немыслимое и кацапы заключат перемирие на существующих рубежах все копалини Донбасса достанутся им.
Когда мы победим все ископаемые, согласно договору, перейдут в управление США.