Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе "станбульских договоренностей", - Путин

Кремлевский диктатор Путин заявил, что Россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной на основе "станбульских договоренностей" 2022 года и "реалий на местах".

Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.

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Требования России

"Россия, как уже неоднократно отмечалось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на основе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле и были парафированы украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. На основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на основе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий на местах в зоне "СВО", — утверждает Путин.

Он также добавил, что должны быть учтены тезисы его выступления в МИД РФ в 2024 году.

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О чем идет речь?

Напомним, что Стамбульские договоренности от апреля 2022 года предусматривали постоянный нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО, существенное сокращение ВСУ, запрет на размещение иностранных военных баз и отдельные переговоры по Крыму.

Кроме того, Москва настаивала на ограничении права Запада оказывать военную помощь Киеву и хотела закрепить за собой оккупированные территории Донбасса и Крыма.

"Принципы Анкориджа" в понимании Москвы предусматривают полный вывод украинских войск из Донбасса и замораживание линии фронта в других регионах.

Условия, изложенные Путиным в речи в МИД РФ в июне 2024 года, предусматривали вывод украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, признание международным сообществом российского суверенитета над этими регионами и Крымом, отказ Украины от членства в НАТО, отмену всех западных санкций.

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Жалобы на удары ВСУ

В то же время перед этим лидер Кремля заявил также, что не видит предпосылок для возобновления переговоров с Зеленским из-за украинских ударов по России.

"Все, что делается в этом направлении этим самым киевским режимом, о котором я только что сказал, делается лишь с одной целью — создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций... Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре", — заявил Путин.

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