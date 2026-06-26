Заяви Рубіо про відсутність угоди на Алясці викликають питання, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що на Алясці між США та РФ "не було жодних угод" щодо миру в Україні.

Його цитують російські пропагандисти, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Заяви Рубіо щодо відсутності угоди на Алясці викликають питання", - сказав він.

Також Лавров закликав "внести ясність" у ситуацію з участю США у врегулюванні війни в Україні.

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Що передувало?

Раніше держсекретар США Рубіо сказав, що під час зустрічі Дональда Трампа та диктатора Путіна на Алясці у 2025 році не було укладено жодних угод для завершення російської війни проти України.

Анкоридж

Російські посадовці у Кремлі неодноразово заявляли про "угоду Анкориджа" або "домовленості в Анкориджі", за якими вони нібито хочуть завершити війну в Україні.

4 червня Путін назвав "рішення Анкориджу" базою для припинення війни РФ проти України.

21 червня помічник Путіна Ушаков заявив, що "одна зі сторін виявилася неспроможною виконати домовленості, досягнуті в Анкориджі". Його заяву передає російське державне агентство ТАСС.

23 червня сам російський диктатор Путін знову заявляв, що "принципи Анкориджу" мають бути "позицією Росії" у переговорах для припинення війни проти України.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці?

15 серпня 2025 року на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

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