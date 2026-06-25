Трамп ухвалить рішення щодо нафтових санкцій проти РФ на основі цін на ринку, - Рубіо

Президент США Дональд Трамп ухвалить остаточне рішення щодо продовження тимчасових винятків із санкцій проти російської нафти, спираючись на динаміку цін на світовому ринку енергоносіїв.

Про це під час візиту до Кувейту заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Остаточне слово — за Трампом

Рубіо відповів на запитання журналістів щодо того, чи збираються Сполучені Штати повністю відмовитися від практики запровадження нових тимчасових обмежень на постачання нафти з РФ.

"Можливо. Це рішення, яке ухвалить президент у межах наближення терміну закінчення [даних заходів]", - зазначив Рубіо, нагадавши, що всі попередні винятки впроваджувалися як суто тимчасові кроки, покликані не допустити цінового шоку та стабілізувати глобальний ринок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідери G7 домовилися на саміті посилити санкції проти енергосектору РФ, - FT

Падіння цін розв'язує руки Вашингтону

Водночас очільник Держдепартаменту звернув увагу на зниження нафтових котирувань. На тлі загального зниження вартості палива у світі, США отримують значно більше простору для маневрів без ризику спровокувати різкий стрибок інфляції всередині країни.

"Я не стану раніше президента говорити про те, що буде з тимчасовим винятком із санкцій після закінчення терміну його дії. Але, очевидно, він матиме таку можливість. Бо нафтові ціни падають. Думаю, на початку торгів сьогодні вони були нижчими, ніж до конфлікту. Подальша динаміка ринку стане ключовим фактором при прийнятті рішення", - резюмував Рубіо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США переглянули санкції: з реєстру виключено росіян, судна та бізнес

Що передувало?