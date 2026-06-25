США переглянули санкції: з реєстру виключено росіян, судна та бізнес

Міністерство фінансів США оновило санкційні списки, вилучивши сімох громадян РФ, два судна та дві турецькі компанії, пов’язані з російською логістикою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Мінфіну США.

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Зокрема зі списків громадян особливих категорій та заборонених осіб(SDN) були вилучені:

Іван Потанін (син олігарха Володимира Потаніна, голови концерну Норільський нікель);

Герман Білоус (заступник голови правління АТ АКБ Новікомбанк);

Ірина Кремлева (член правління ПАТ Банк ФК Открытие);

Михайло Клюкін (член Наглядової ради ПАТ Совкомбанк);

Віктор Ніколаєв (член правління ПАТ Банк ФК Открытие);

Надія Черкасова (член правління ПАТ Банк ФК Открытие);

Максим Смірнов (громадянин РФ).

Також з санкційних списків вилучено два судна - "Геннадій Єгоров" та "В’ячеслав Аршинов". Це багатоцільові суховантажні судна, пов’язані з Державною транспортною лізинговою компанією Росії.

Зі списку також вилучили дві турецькі компанії: виробника ліфтів IDA Asansor, якого звинувачують в обході санкцій та постачанні вантажів російській оборонній промисловості.

Що передувало?

США дозволили закінчити термін дії свого послаблення санкцій стосовно російської нафти 17 червня після того, як американський президент Дональд Трамп припустив, що угода США з Іраном про припинення війни та відкриття Ормузької протоки дозволить посилити тиск на Росію.

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