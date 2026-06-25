На саміті НАТО закріплять позицію щодо підтримки України та посилення тиску на РФ, - Макрон

На майбутньому саміті НАТО в Анкарі союзники мають намір закріпити спільну позицію щодо України, сформовану після нещодавніх самітів G7 та Європейської ради.

Про заявив Франції Емманюель Макрон за підсумками зустрічі у форматі НАТО E5 у Берліні, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Спільна підтримка України

"Ми перебуваємо в моменті нового зближення між європейцями та американцями. І послідовність, яка почалася на G7 в Евіані, продовжилася на Європейській раді минулого тижня, має тривати на саміті НАТО в Анкарі, а потім у межах Коаліції охочих на підтримку України та гарантій безпеки, яку ми зберемо 13 липня", - сказав Макрон.

За його словами, найважливішим результатом останніх днів стало "прояснення спільної позиції" партнерів щодо України.

"Вперше за 18 місяців усі члени G7 разом підписали один і той самий текст, і американці разом із нами заявили про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, про військову та енергетичну підтримку України, про санкції проти Росії і взяли на себе зобов’язання рухатися тим самим шляхом. Це дуже важливе досягнення", - зазначив французький лідер.

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Посилення тиску на РФ

Також союзники мають закріпити рішення щодо російської нафти й газу та продовжити санкційний тиск на РФ.

"Посилення санкцій рухається саме в цьому напрямі. Воно було зафіксоване останніми днями. Саме це ми будемо закріплювати під час нашого обговорення в Анкарі", - заявив Макрон.

Президент Франції додав, що також саміт в Анкарі має знову підтвердити важливість європейської опори НАТО.

Нагадаємо, що ч ерговий саміт лідерів країн НАТО відбудеться 7–8 липня 2026 року в столиці Туреччини Анкарі.

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