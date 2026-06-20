Європа зірвала угоду Трампа і Путіна щодо територій України, - Макрон

Після зустрічі президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна в Анкориджі у серпні 2025 року сторони були близькі до укладення угоди, яка передбачала значні територіальні поступки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в ефірі France 2.

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За словами Макрона, тоді майже був підготовлений документ, який передбачав передачу Росії навіть частини українських територій, які на той момент не перебували під її контролем.

На стіл майже було покладено договір, у якому пропонувалося віддати українську територію, яка ще не була завойована", - розповів президент Франції.

Макрон зазначив, що підписанню цієї угоди завадило термінове втручання європейських лідерів, які прибули до США та переконали Вашингтон відмовитися від такого сценарію.

Чому Трамп змінив позицію

Французький президент пояснив, що на початку 2025 року Дональд Трамп був переконаний у неминучій поразці України після напружених переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

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Однак, за словами Макрона, ситуація кардинально змінилася.

"Президент Трамп побачив, що все, що йому говорили - що українці впадуть і не переживуть зиму - виявилося неправдою", - додав президент Франції.

Він також наголосив, що американський президент побачив стійкість українського народу та Збройних сил, а також більшу відповідальність, яку взяли на себе європейські союзники.

Макрон підкреслив, що Росія не виконувала своїх зобов'язань, а її бачення миру фактично означало капітуляцію України.

"Росія не дотримується своїх зобов'язань, і їхній мир - це капітуляція України", - заявив французький лідер.

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