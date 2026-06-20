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Новини Переговори з Путіним
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Європа зірвала угоду Трампа і Путіна щодо територій України, - Макрон

Макрон закликав країни не бути васалами США та Китаю

Після зустрічі президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна в Анкориджі у серпні 2025 року сторони були близькі до укладення угоди, яка передбачала значні територіальні поступки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в ефірі France 2.

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За словами Макрона, тоді майже був підготовлений документ, який передбачав передачу Росії навіть частини українських територій, які на той момент не перебували під її контролем.

На стіл майже було покладено договір, у якому пропонувалося віддати українську територію, яка ще не була завойована", - розповів президент Франції.

Макрон зазначив, що підписанню цієї угоди завадило термінове втручання європейських лідерів, які прибули до США та переконали Вашингтон відмовитися від такого сценарію.

Чому Трамп змінив позицію

Французький президент пояснив, що на початку 2025 року Дональд Трамп був переконаний у неминучій поразці України після напружених переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

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Однак, за словами Макрона, ситуація кардинально змінилася.

"Президент Трамп побачив, що все, що йому говорили - що українці впадуть і не переживуть зиму - виявилося неправдою", - додав президент Франції.

Він також наголосив, що американський президент побачив стійкість українського народу та Збройних сил, а також більшу відповідальність, яку взяли на себе європейські союзники.

Макрон підкреслив, що Росія не виконувала своїх зобов'язань, а її бачення миру фактично означало капітуляцію України.

"Росія не дотримується своїх зобов'язань, і їхній мир - це капітуляція України", - заявив французький лідер.

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Автор: 

путін володимир (25514) Трамп Дональд (8998) Макрон Емманюель (1789)
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Топ коментарі
+11
Когда сегодня идёт делёжка территорий Украины между Трампоном и }{уйлом, не надо забывать благодаря кому это стало в принципе возможным в 2022 г. Кто фактически сдал юг Украины поганому }{уйлу и сдал бы ещё аж до границы с Румынией, если бы парашники не получили тогда по зубам от ЗСУ. И зовут его незламный Вова R1, чьё имя нельзя называть и кто от пожизненного за госизмену ПОКА ЧТО защищён иммунитетом. Кто бы это мог быть?
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20.06.2026 07:51 Відповісти
+9
Атака на московський нпз в Капотнє, котрі роками дописувачі на Цензорі розповідали, що немає сенсу, там 33 лінії ППО і т.д., як раз психологічно ламає міфи про непереможність РФ та Путіна, не тількі для скрєпцов, но насамперед для Захода і США та іх капітулянських настроїв. Це психологічний ефект на порядок більше всяких рязанських та таупсінських керосінових пожеж.
П.С. Но ви же напишете, що сенсу атакувати Москву немає.
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20.06.2026 07:35 Відповісти
+9
Та це мало. Репарації треба вимірювати у відсотках ввп. Наприклад 25 відсотків протягом 200 років. Оце діло.
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20.06.2026 07:40 Відповісти

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