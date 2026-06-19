Росія не демонструє готовності до дипломатії, - прем’єр Латвії Кулбергс
Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що відкривати дипломатичні канали з Росією немає сенсу, доки Кремль не демонструє готовності до реальних переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив перед початком другого дня засідання Євроради в Брюсселі.
"Дипломатичні канали з Росією не мають значення, якщо Росія не хоче займатися дипломатією. Тому, по-перше, мають бути чіткі ознаки того, що Росія готова до цього. Сьогодні таких ознак немає, тому немає сенсу відкривати дипломатичні канали", - сказав глава латвійського уряду.
Кулбергс додав, що спілкуванням з агресором не має займатись окрема країна-член Євросоюзу.
"У нас вже створена вся інституційна система. Зрозуміло, що ми не повинні змінювати правила", – сказав прем’єр Латвії.
Кулбергс зазначив, що останні удари по енергетичній інфраструктурі Москви свідчать про посилення можливостей України на полі бою. За його словами, українські сили демонструють дедалі більшу ефективність у протидії російській агресії. На думку Кулбергса, прогрес України визнає і президент США Дональд Трамп. Він нагадав, що під час саміту G7 у Франції американський лідер підтримав спільну заяву, яка підтверджує незмінну підтримку України та намір країн "Групи семи" посилювати тиск на Росію.
"Я думаю, що (Україна – ред.) має досить хороші важелі впливу, тож Дональд Трамп це визнає. Я думаю, що ми перебуваємо в хорошій позиції", – сказав прем’єр Латвії.
Що передувало?
Під час саміту Європейської ради у Брюсселі 18 червня президент Євроради Антоніу Кошта пояснив лідерам ЄС причини відновлення контактів із Росією. Головна мета ініціативи полягає в тому, щоб у потрібний момент Європейський Союз був готовий відстоювати власні інтереси.
Ряд європейських політиків виступили з критикою цієї ініціативи:
- президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Європейському Союзу не варто поспішати з початком мирних переговорів із Росією, оскільки Кремль наразі не зацікавлений у реальному діалозі з ЄС;
- прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що дипломатичні контакти президента Євроради Антоніу Кошти з Кремлем можуть послабити підтримку України з боку ЄС.
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