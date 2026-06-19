Росія не демонструє готовності до дипломатії, - прем’єр Латвії Кулбергс

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що відкривати дипломатичні канали з Росією немає сенсу, доки Кремль не демонструє готовності до реальних переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив перед початком другого дня засідання Євроради в Брюсселі.

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"Дипломатичні канали з Росією не мають значення, якщо Росія не хоче займатися дипломатією. Тому, по-перше, мають бути чіткі ознаки того, що Росія готова до цього. Сьогодні таких ознак немає, тому немає сенсу відкривати дипломатичні канали", - сказав глава латвійського уряду.

Кулбергс додав, що спілкуванням з агресором не має займатись окрема країна-член Євросоюзу.

"У нас вже створена вся інституційна система. Зрозуміло, що ми не повинні змінювати правила", – сказав прем’єр Латвії.

Кулбергс зазначив, що останні удари по енергетичній інфраструктурі Москви свідчать про посилення можливостей України на полі бою. За його словами, українські сили демонструють дедалі більшу ефективність у протидії російській агресії. На думку Кулбергса, прогрес України визнає і президент США Дональд Трамп. Він нагадав, що під час саміту G7 у Франції американський лідер підтримав спільну заяву, яка підтверджує незмінну підтримку України та намір країн "Групи семи" посилювати тиск на Росію.

"Я думаю, що (Україна – ред.) має досить хороші важелі впливу, тож Дональд Трамп це визнає. Я думаю, що ми перебуваємо в хорошій позиції", – сказав прем’єр Латвії.

Що передувало?

Під час саміту Європейської ради у Брюсселі 18 червня президент Євроради Антоніу Кошта пояснив лідерам ЄС причини відновлення контактів із Росією. Головна мета ініціативи полягає в тому, щоб у потрібний момент Європейський Союз був готовий відстоювати власні інтереси.

Ряд європейських політиків виступили з критикою цієї ініціативи: