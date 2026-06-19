Россия не демонстрирует готовности к дипломатии, - премьер Латвии Кулбергс

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что нет смысла открывать дипломатические каналы с Россией, пока Кремль не продемонстрирует готовность к реальным переговорам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил перед началом второго дня заседания Евросовета в Брюсселе.

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"Дипломатические каналы с Россией не имеют значения, если Россия не хочет заниматься дипломатией. Поэтому, во-первых, должны быть четкие признаки того, что Россия готова к этому. Сегодня таких признаков нет, поэтому нет смысла открывать дипломатические каналы", — сказал глава латвийского правительства.

Кулбергс добавил, что общением с агрессором не должна заниматься отдельная страна-член Евросоюза.

"У нас уже создана вся институциональная система. Понятно, что мы не должны менять правила", — сказал премьер Латвии.

Кулбергс отметил, что последние удары по энергетической инфраструктуре Москвы свидетельствуют об усилении возможностей Украины на поле боя. По его словам, украинские силы демонстрируют все большую эффективность в противодействии российской агрессии. По мнению Кулбергса, прогресс Украины признает и президент США Дональд Трамп. Он напомнил, что во время саммита G7 во Франции американский лидер поддержал совместное заявление, подтверждающее неизменную поддержку Украины и намерение стран "Группы семи" усиливать давление на Россию.

"Я думаю, что (Украина – ред.) обладает достаточно хорошими рычагами влияния, и Дональд Трамп это признает. Я считаю, что мы находимся в выгодном положении", – сказал премьер Латвии.

Что этому предшествовало?

Во время саммита Европейского совета в Брюсселе 18 июня президент Евросовета Антониу Кошта объяснил лидерам ЕС причины возобновления контактов с Россией. Главная цель инициативы заключается в том, чтобы в нужный момент Европейский Союз был готов отстаивать собственные интересы.

Ряд европейских политиков выступили с критикой этой инициативы: