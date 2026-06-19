Науседа призвал ЕС не торопиться с переговорами с Путиным

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европейскому Союзу не стоит торопиться с началом мирных переговоров с Россией, поскольку Кремль в настоящее время не заинтересован в реальном диалоге с ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

По словам Науседы, нынешние условия не благоприятны для начала переговорного процесса с Владимиром Путиным.

"Я не думаю, что сейчас время начинать переговоры с Путиным, потому что Путин не хочет видеть нас за столом переговоров. Путин уважает силу. Путин уважает и боится Соединенных Штатов. Насколько он боится Европейского Союза? У меня есть сомнения", - заявил президент Литвы.

Необходима единая позиция ЕС

Науседа подчеркнул, что перед любыми контактами с Москвой ЕС должен выработать общую и согласованную стратегию.

Он напомнил, что предыдущие попытки отдельных европейских лидеров вести диалог с Россией не дали результатов.

"На этот раз мы должны извлечь уроки из прошлого и говорить одним голосом", - подчеркнул он.

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