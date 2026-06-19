Науседа закликав ЄС не поспішати з переговорами з Путіним

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Європейському Союзу не варто поспішати з початком мирних переговорів із Росією, оскільки Кремль наразі не зацікавлений у реальному діалозі з ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

За словами Науседи, нинішні умови не є сприятливими для старту переговорного процесу з Володимиром Путіним.

Я не думаю, що зараз час починати переговори з Путіним, тому що Путін не хоче бачити нас за столом переговорів. Путін поважає силу. Путін поважає і боїться Сполучених Штатів. Чи настільки він боїться Європейського Союзу? У мене є сумніви", - заявив президент Литви.

Потрібна єдина позиція ЄС

Науседа наголосив, що перед будь-якими контактами з Москвою ЄС має виробити спільну та узгоджену стратегію.

Він нагадав, що попередні спроби окремих європейських лідерів вести діалог із Росією не дали результатів.

"Цього разу ми повинні винести уроки з минулого та говорити одним голосом", - підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кошта пояснив лідерам ЄС відновлення контактів із Кремлем