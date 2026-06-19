Кошта пояснив лідерам ЄС відновлення контактів із Кремлем

Під час саміту Європейської ради у Брюсселі 18 червня президент Євроради Антоніу Кошта пояснив лідерам ЄС причини відновлення контактів із Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі "Європейської правди", у якому журналісти поспілкувалися з анонімним посадовценм ЄС.

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Дипломатичний канал без переговорів

За словами співрозмовника, Кошта підтвердив, що нещодавно ініціював короткі дипломатичні контакти з Кремлем. Для цього він доручив своєму офісу відкрити відповідний канал зв’язку з російською стороною.

Йдеться про обмежений формат взаємодії без обміну змістовною інформацією та без проведення переговорів. Метою таких дій є підготовка до можливих майбутніх процесів.

Учасники зустрічі обговорювали українське питання у закритому режимі без мобільних телефонів у залі.

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Навіщо ЄС тримає контакт із Кремлем

Як пояснив посадовець, головна мета ініціативи полягає в тому, щоб у потрібний момент Європейський Союз був готовий відстоювати власні інтереси.

Раніше у європейських медіа з’являлася інформація про спроби налагодити контакт із Кремлем для обговорення можливих шляхів завершення війни проти України.

Також у країнах Європи обговорюється ідея призначення окремого перемовника, який міг би представляти інтереси ЄС у потенційних переговорах. Водночас ця ініціатива поки не отримала активного розвитку.

Окремо триває координація між Британією, Францією та Німеччиною разом із президентом України щодо підготовки європейської частини гарантій безпеки.

Крім того, неофіційно повідомлялося, що ці країни працюють над планом можливого залучення російського керівництва до переговорного процесу.

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