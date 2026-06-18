Туреччина готова стати майданчиком для переговорів Києва і Москви, - Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова надати майданчик для переговорів між Україною та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС у Х.

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"Як Туреччина, ми бажаємо, щоб війна між Росією та Україною завершилася за столом дипломатії. У цьому контексті ми ще раз зафіксували нашу готовність надати будь-яку підтримку, включно з проведенням наступних переговорів", – написав Фідан.

Фідан повідомив, що під час візиту турецької делегації до Москви та Казані відбулася серія зустрічей із представниками вищого керівництва Росії.

За його словами, делегація провела переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, главою МЗС Сергієм Лавровим, помічником президента РФ Ігорем Левітіним, керівником російської переговорної групи щодо України Володимиром Мединським, очільником "Роснєфті" Ігорем Сєчіним, секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу, директором ФСБ Олександром Бортніковим, главою Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним та начальником ГРУ Ігорем Костюковим.

Фідан зазначив, що під час зустрічей сторони обговорили питання турецько-російського співробітництва, а також актуальні регіональні виклики.

За словами міністра, окрему увагу було приділено ситуації на Південному Кавказі та перспективам розвитку безпекової ситуації в регіоні.

Анкара підтримує мир на Південному Кавказі

Очільник турецького МЗС підтвердив, що Анкара й надалі підтримуватиме зусилля, спрямовані на досягнення миру, стабільності та економічного розвитку на Південному Кавказі.

Крім того, Фідан наголосив на важливості регіональної платформи співпраці "3+3", яку Туреччина розглядає як один із механізмів для зміцнення діалогу та взаємодії між країнами регіону.

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