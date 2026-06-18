Турция готова стать площадкой для переговоров Киева и Москвы, - Фидан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова предоставить площадку для переговоров между Украиной и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы МИД Х.

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"Как Турция, мы хотим, чтобы война между Россией и Украиной завершилась за столом переговоров. В этом контексте мы еще раз подтвердили нашу готовность оказать любую поддержку, включая проведение следующих переговоров", — написал Фидан.

Фидан сообщил, что во время визита турецкой делегации в Москву и Казань состоялась серия встреч с представителями высшего руководства России.

По его словам, делегация провела переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым, помощником президента РФ Игорем Левитиным, руководителем российской переговорной группы по Украине Владимиром Медынским, главой "Роснефти" Игорем Сечиным, секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и начальником ГРУ Игорем Костюковым.

Фидан отметил, что в ходе встреч стороны обсудили вопросы турецко-российского сотрудничества, а также актуальные региональные вызовы.

По словам министра, особое внимание было уделено ситуации на Южном Кавказе и перспективам развития обстановки в сфере безопасности в регионе.

Анкара поддерживает мир на Южном Кавказе

Глава турецкого МИД подтвердил, что Анкара и впредь будет поддерживать усилия, направленные на достижение мира, стабильности и экономического развития на Южном Кавказе.

Кроме того, Фидан подчеркнул важность региональной платформы сотрудничества "3+3", которую Турция рассматривает как один из механизмов для укрепления диалога и взаимодействия между странами региона.

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