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Новини Мирні перемовини переговори з РФ
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Кошта встановив контакт із Кремлем для залучення Путіна до переговорів, - Bloomberg

Bloomberg дізнався про спроби Кошти налагодити контакти з Кремлем

Президент Європейської ради Антоніу Кошта встановив контакт із Кремлем, намагаючись залучити російського диктатора Володимира Путіна до обговорення шляхів завершення війни РФ проти України.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням, інформує Цензор.НЕТ.

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Кошта встановив контакт із Кремлем 

За словами джерел, головний радник Кошти "провів дві телефонні розмови з високопоставленим російським чиновником, наближеним до Путіна, з метою підготовки ґрунту для змістовніших переговорів у майбутньому".

Речниця Кошти відмовилася від коментарів, а речник Путіна Дмитро Пєсков не відповів на електронний лист із проханням про коментар, зазначає Bloomberg.

"Нам потрібно у правильний момент провести переговори з Росією, щоб розв'язати наші спільні питання безпеки", — заявляв Кошта журналістам минулого місяця.

Деякі країни ЄС висунули ідею призначення спеціального посланника для переговорів із Москвою, оскільки блок прагне відіграти свою роль у досягненні миру між Україною та Росією.

Проте ця ідея є суперечливою та пов'язаною з ризиками, оскільки Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який фактично десятиліттями перебуває на утриманні Кремля через свою роботу в "Газпромі".

Своєю чергою Німеччина, Франція та Велика Британія окремо обговорювали стратегію залучення Путіна до мирних переговорів у координації з президентом України Володимиром Зеленським. На думку європейських посадовців, нинішня ситуація може створити передумови для переговорного процесу, оскільки російські війська стикаються з труднощами на фронті, тоді як Україна посилює удари по військових цілях на території РФ.

За словами одного з джерел, високопосадовці ЄС прагнуть виробити спільну позицію на тлі переходу війни в нову фазу та готуються до моменту, коли комунікація з Кремлем посилиться.

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Що передувало?

Нагадаємо, що раніше видання Politico писало, що європейські лідери готові взяти на себе провідну роль у переговорах щодо припинення повномасштабної війни Росії проти України.

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Автор: 

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Юстас-Алексу. "Установлен контакт".
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17.06.2026 17:06 Відповісти
>> ...наші спільні питання безпеки

Опп-пааа.

От тут ти, кацапчику кошта, вже й приїхав.
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17.06.2026 17:09 Відповісти
Знову те саме.

"переговори" для рузкіх це коли ворог принижений і капітулює. Або коли вони тихо "жест доброй волі" роблять

інакше в них не буває. Поки вони не відійдуть вони вимагатимуть всього того ж
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17.06.2026 17:14 Відповісти
Та ладно, с той Кошкой Кремль сам давно контакты установил вопрос, сколько это коштувало...
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17.06.2026 17:23 Відповісти
Як запахло смаженим для кацапів, одразу купа переговорників повилазила. Включно з тромбом рудим.
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17.06.2026 17:27 Відповісти
Речниця Кошти відмовилася від коментарів Джерело: https://censor.net/ua/n4008872

Бо "Штірліц" й так був близьким до провалу, як ніколи!
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17.06.2026 17:55 Відповісти
 
 